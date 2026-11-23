Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 23-11, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh giá trị 80 năm qua là hành trình lòng nhân ái của dân tộc được hiện thực hóa thành những hành động cứu giúp cụ thể hằng ngày, thắp sáng niềm tin và hy vọng.

Từ đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, trực tiếp củng cố khối đại đoàn kết dân tộc làm rạng ngời truyền thống nhân văn của con người Việt Nam.

Kết tinh tinh thần nhân đạo, trách nhiệm xã hội và lòng dũng cảm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ sức sống của một tổ chức nhân đạo nằm ở những giá trị được hiện thực hóa bằng hành động.

Suốt 80 năm qua, có biết bao người không quản gian khổ, hiểm nguy, hy sinh cả tính mạng để cứu đồng loại, cứu trợ đồng bào trong chiến tranh, trong thiên tai, thảm họa.

Có những người lặng lẽ dành tuổi trẻ, thời gian, công sức chăm sóc người yếu thế, vận động hiến máu, sơ cấp cứu và trợ giúp cộng đồng.

Có những người dành phần lớn tài sản của mình xây dựng mái ấm, chăm sóc người già neo đơn, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi. Có những người hy sinh thân mình để cứu người. Những cống hiến ấy kết tinh tinh thần nhân đạo, trách nhiệm xã hội và lòng dũng cảm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng hàng triệu tấm lòng nhân ái của các cá nhân, gia đình, tập thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tự nguyện vận động, cổ vũ, góp công sức, trí tuệ, vật chất và kinh nghiệm để người gặp khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Dù là đóng góp lớn lao hay sẻ chia bình dị, tất cả đều đáng quý bởi lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm nghĩa tình, nhân ái, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng của Nhân dân và đồng hành của bạn bè quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập, Hội cần góp sức xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống, mỗi cộng đồng có năng lực tự bảo vệ, tương trợ, mỗi người gặp hoạn nạn đều được giúp đỡ kịp thời, có cơ hội phục hồi và vươn lên. Chúc Hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên bước vào chặng đường mới với niềm tin, khí thế mới và những hành động nhân đạo thiết thực hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 2) tặng Hội - Ảnh: NAM TRẦN

Hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số, nghèo đói, bất bình đẳng và các tình huống khẩn cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo.

Chúng ta cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, chuyển từ cứu trợ khi khó khăn xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó từ sớm, từ xa, đồng hành cùng người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo vệ và tự vươn lên.

Trong kỷ nguyên mới, hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ.

Trợ giúp không chỉ là bù đắp thiếu thốn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai.

Cùng với đó cần quán triệt sâu sắc là Đảng lãnh đạo, định hướng chủ trương, đường lối. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng, thực thi chính sách, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao tôn vinh cho các gương nhân ái tiêu biểu - Ảnh: NAM TRẦN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại tại Đại hội lần thứ XII của Hội đã đề nghị các cấp Hội thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nền nhân đạo chủ động, chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại, lấy con người làm trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất vui mừng khi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội và các cấp Hội khẩn trương đưa những định hướng ấy vào thực tiễn bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời đề nghị thời gian tới Hội cần củng cố, phát triển tổ chức cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới, bồi dưỡng cán bộ, phát triển lực lượng tình nguyện viên, chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và chế độ đãi ngộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cổng Nhân đạo số quốc gia - Ảnh: NAM TRẦN

Mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên chữ thập đỏ cần tiếp tục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân đạo, tận tụy chăm sóc, bảo vệ con người trong mọi hoàn cảnh, thấm nhuần 3 yêu cầu.

Thứ nhất, nhân đạo vô tư - cứu người không phân biệt, trợ giúp theo nhu cầu và mức độ dễ bị tổn thương.

Thứ hai, dũng cảm dấn thân - đến những nơi hiểm nguy, gian khó, nơi cần giúp đỡ nhất, với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp và điều kiện an toàn.

Thứ ba, hành động vì hòa bình - bảo vệ sự sống, phẩm giá, hàn gắn tổn thương, vun đắp sự cảm thông, lòng tin và đoàn kết trong nước, quốc tế. Đó phải là chuẩn mực trong suy nghĩ, lời nói, việc làm của mỗi người làm công tác chữ thập đỏ.

Đồng thời đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Dân vận, MTTQ và các đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang Nhân dân tiếp tục lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ Hội thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao...

Phát biểu tại đây, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings thay mặt gia đình và tập đoàn cam kết đóng góp 150 tỉ đồng trong 5 năm cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam để cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Lê Nữ Thùy Dương trao tôn vinh các gương nhân ái điển hình - Ảnh: NAM TRẦN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nguyễn Sỹ Trường trao tôn vinh các gương nhân ái điển hình - Ảnh: NAM TRẦN