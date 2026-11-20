Chương trình "Người Gần Nhất" chính thức ra mắt vào ngày 22-11 - Ảnh: BTC

Ngày 22-11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ ra mắt chương trình "Người Gần Nhất" trong khuôn khổ Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Hội (23-11-1946 - 23-11-2026). Chương trình hướng tới phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu, kết nối những người sẵn sàng hỗ trợ và xây dựng mạng lưới nhân đạo trong cộng đồng.

Chương trình được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là các đơn vị khởi xướng. Đây là hoạt động hướng tới xây dựng một cộng đồng không chỉ có tinh thần tương trợ mà còn được trang bị kiến thức, kỹ năng để giúp đỡ người gặp nạn an toàn, đúng cách.

Biến mong muốn giúp đỡ thành khả năng hành động

Thực tế, khi xảy ra tai nạn hoặc tình huống khẩn cấp, người đầu tiên có mặt tại hiện trường thường không phải nhân viên y tế mà là những người ở gần nạn nhân.

Tuy nhiên, dù có mong muốn giúp đỡ, không phải ai cũng biết cách nhận diện nguy cơ, xử trí ban đầu, gọi lực lượng hỗ trợ hoặc thực hiện những thao tác sơ cấp cứu cần thiết.

Khoảng trống giữa mong muốn giúp đỡ và khả năng hành động là vấn đề chương trình "Người Gần Nhất" hướng tới giải quyết.

Với thông điệp "Gần để thấu hiểu - Gọi để kết nối - Giúp để lan tỏa nhân ái", chương trình khuyến khích mỗi người chủ động nhận biết khi có người cần hỗ trợ, biết cách kết nối với lực lượng chức năng và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được trang bị để giúp đỡ người gặp nạn.

Trong giai đoạn đầu, kéo dài đến tháng 5-2027, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam thông qua đào tạo kết hợp ứng dụng công nghệ, thực hành trực tiếp với huấn luyện viên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các hoạt động trải nghiệm tại trường học.

Nội dung đào tạo dựa trên giáo trình của hội và các đối tác chuyên môn, tập trung vào việc nhận diện tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn, gọi số cấp cứu và thực hiện các biện pháp hỗ trợ ban đầu phù hợp trong thời gian chờ nhân viên y tế.

Người tham gia hoàn thành chương trình huấn luyện theo yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận đã được huấn luyện sơ cấp cứu theo quy định và tiêu chí chuyên môn áp dụng.

Nhận thức - Kỹ Năng - Hành động - Lan tỏa

Bên cạnh đào tạo, chương trình xây dựng hệ thống huy hiệu "Người Gần Nhất" với bốn cấp độ: Nhận thức - Kỹ năng - Hành động - Lan tỏa. Hệ thống này ghi nhận quá trình mỗi cá nhân từ tìm hiểu các giá trị nhân đạo, nhận diện nguy cơ, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu đến chủ động hỗ trợ người gặp nạn và lan tỏa kiến thức trong cộng đồng.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập huấn sơ cấp cứu tại Phú Thọ hồi tháng 9 - Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Huy hiệu được cấp trên Cổng Nhân đạo số quốc gia, đi kèm phiên bản pin cài áo. Việc xét duyệt từng cấp độ căn cứ vào các tiêu chí chuyên môn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quy định.

Một nội dung khác là tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những cá nhân, tập thể có hành động giúp đỡ người gặp nạn kịp thời, đúng cách. Những câu chuyện thực tế sẽ được lan tỏa cùng thông tin hướng dẫn kỹ năng phù hợp, qua đó giúp cộng đồng có thêm kiến thức ứng phó với các tình huống tương tự.

Những người đã qua đào tạo cùng tình nguyện viên, giảng viên, huấn luyện viên, đại sứ chương trình và các đơn vị đồng hành sẽ được kết nối thành mạng lưới "Người Gần Nhất", từng bước hình thành lực lượng hỗ trợ cộng đồng rộng khắp.

Về lâu dài, chương trình dự kiến mở rộng sang các lĩnh vực kỹ năng thiết yếu khác như phòng chống đuối nước, nhận biết dấu hiệu đột quỵ, ứng phó thiên tai, hiến máu tình nguyện và cứu trợ nhân đạo.

Thông qua chương trình "Người Gần Nhất" và Ngày Cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kỳ vọng khuyến khích mỗi cá nhân không chỉ dừng lại ở tinh thần sẵn lòng giúp đỡ mà còn chủ động trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết.

Từ đó, lòng nhân ái được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, để mỗi người có thể trở thành điểm tựa cho người khác khi cần.

Chương trình "Người Gần Nhất" hướng tới mục tiêu trang bị kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng - Ảnh: BTC