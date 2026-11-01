Từ ngày 1-11, tổng đài 113 tiếp nhận và điều phối cấp cứu ngoại viện, là lệnh bắt buộc

Xe cấp cứu đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: TUẤN DUY

Tổng đài 113 tiếp nhận, điều phối cấp cứu ngoại viện

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 42 quy định việc tiếp nhận thông tin và quy trình cấp cứu ngoại viện.

Theo đó, thông tư hướng dẫn quy trình phối hợp giữa tổng đài 113, các cơ sở cấp cứu ngoại viện và bệnh viện tiếp nhận người bệnh.

Theo quy định mới, mọi thông tin đề nghị hỗ trợ về y tế đến đầu số 113 phải được phân nhánh đến nhân viên y tế trực tổng đài tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Khi tiếp nhận cuộc gọi, nhân viên y tế sẽ trao đổi với người đề nghị hỗ trợ để xác định nội dung, nhu cầu cấp cứu. Nếu cần cấp cứu, nhân viên y tế thực hiện phân loại tình trạng người bệnh, người bị nạn và yêu cầu chuyên môn.

Trường hợp cần điều động cấp cứu, nhân viên y tế trực tổng đài ra lệnh điều động cơ sở cấp cứu ngoại viện phù hợp, ưu tiên đơn vị có khả năng tiếp cận hiện trường nhanh.

Đồng thời, tổng đài theo dõi và phối hợp với kíp cấp cứu trong việc lựa chọn cơ sở y tế tiếp nhận, căn cứ tình trạng người bệnh, yêu cầu chuyên môn, khả năng tiếp nhận và điều kiện vận chuyển.

Nhân viên y tế trực tổng đài cũng có quyền điều động các nguồn lực phục vụ cấp cứu phù hợp với thẩm quyền được giao. Nếu vượt quá thẩm quyền giải quyết, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Lệnh điều động cấp cứu có tính bắt buộc

Thông tư cũng quy định rõ lệnh điều động cấp cứu ngoại viện. Đây là thông tin do nhân viên y tế trực tổng đài 113 thực hiện nhằm yêu cầu cơ sở cấp cứu ngoại viện thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.

Lệnh điều động có thể được thực hiện bằng lời nói, chữ viết hoặc các hình thức thông tin khác theo quy định pháp luật.

Sau khi nhận được lệnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện phải điều động kíp cấp cứu, phương tiện và các nguồn lực phù hợp với tình trạng người bệnh, yêu cầu chuyên môn và điều kiện thực tế.

Kíp cấp cứu có trách nhiệm khẩn trương di chuyển đến hiện trường, thực hiện sơ cứu, cấp cứu và các biện pháp chuyên môn phù hợp với tình trạng người bệnh, điều kiện tại hiện trường cũng như phạm vi hoạt động chuyên môn được phép.

Căn cứ tình trạng người bệnh, kíp cấp cứu quyết định lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận, đồng thời thông báo để bệnh viện chuẩn bị. Các thông tin liên quan cũng phải được cập nhật cho tổng đài 113.

Nếu tình trạng người bệnh vượt quá khả năng xử trí của kíp cấp cứu, đơn vị này phải thông báo tổng đài để đề nghị hỗ trợ.

Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM tiếp nhận cuộc gọi - Ảnh: TT

Xe cấp cứu ngoại viện phải gắn định vị, kết nối dữ liệu

Theo thông tư, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận cấp cứu phải tổ chức bộ phận tiếp nhận thông tin, bảo đảm khả năng tiếp nhận 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Các bệnh viện phải chuẩn bị nhân lực, giường bệnh, thuốc, thiết bị y tế và những điều kiện cần thiết để tiếp nhận người bệnh, người bị nạn.

Trong trường hợp đã nhận lệnh điều động nhưng phát sinh các ca cấp cứu khác hoặc tình huống bất khả kháng khiến bệnh viện không thể tiếp nhận người bệnh theo kế hoạch, cơ sở này phải cập nhật thông tin cho tổng đài 113.

Bệnh viện cũng có trách nhiệm tiếp nhận, bàn giao và xử trí người bệnh theo quy định về khám bệnh, chữa bệnh. Thường xuyên cập nhật trạng thái sẵn sàng của các nguồn lực và phản hồi thông tin cần thiết cho cơ sở cấp cứu ngoại viện, tổng đài 113.

Để hệ thống cấp cứu ngoại viện vận hành đồng bộ, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở cấp cứu ngoại viện tổ chức bộ phận tiếp nhận thông tin, bảo đảm hoạt động liên tục 24/7.

Các đơn vị phải bố trí kíp cấp cứu phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được phê duyệt; bảo đảm nhân lực, phương tiện, thuốc, thiết bị y tế và hệ thống thông tin phục vụ cấp cứu. Xe cứu thương phải được lắp đặt thiết bị định vị và kết nối dữ liệu với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-11-2026.