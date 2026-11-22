Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại chương trình - NAM TRẦN

Các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 – 23-11-2026).

Biến lòng nhân ái thành năng lực hành động

Phát biểu tại chương trình, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết sự kiện là hoạt động khởi đầu hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Hội, đồng thời mở ra phương thức kết nối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, truyền thông và toàn xã hội trong các hoạt động nhân đạo.

Dẫn lại thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: "Một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái", bà Thảo nhấn mạnh sức mạnh quốc gia không chỉ được đo bằng thành tựu kinh tế mà còn thể hiện ở khả năng bảo vệ con người, sẻ chia trong hoạn nạn, chăm lo người yếu thế và gìn giữ môi trường sống.

Theo bà Thảo, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội tập trung vào ba khâu đột phá chiến lược: chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh; xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó kịp thời ngay tại cơ sở.

Tại sự kiện, Hội phát động Ngày Cộng đồng với mong muốn trở thành điểm hẹn để các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và người dân cùng tham gia những hoạt động thiết thực như hiến máu tình nguyện, học sơ cấp cứu, bảo vệ môi trường và trợ giúp người yếu thế.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Ảnh: NAM TRẦN

Trong đó, chương trình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng tới quản lý rủi ro thiên tai, chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và hành động sớm. Hai bên phối hợp củng cố năng lực, trang bị phương tiện và bảo đảm an toàn cho tổ chức Hội, lực lượng tình nguyện viên tại cơ sở.

Với Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung phối hợp tập trung đưa các giá trị nhân đạo vào học đường, phát triển lực lượng thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó thiên tai và xây dựng trường học nhân ái, an toàn, xanh.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: NAM TRẦN

Đặc biệt, chương trình xã hội mở "Người Gần Nhất" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, Báo Tuổi Trẻ và VCCorp là các đơn vị khởi xướng, hướng tới xây dựng cộng đồng có kiến thức, kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc và đúng cách.

Chương trình được xây dựng trên năm trụ cột: giáo dục lòng nhân ái; phổ cập sơ cấp cứu và kỹ năng; xây dựng mạng lưới cộng đồng; phát triển hệ sinh thái nhân đạo số; kết nối nguồn lực.

Các đại biểu bấm nút phát động chương trình “Người Gần Nhất” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, Báo Tuổi Trẻ và VCCorp là các đơn vị khởi xướng - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày Cộng đồng: Mỗi người một hành động

Ngày Cộng đồng là sáng kiến do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng, hướng tới tạo không gian mở để mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức xã hội cùng tham gia các hoạt động thiết thực vì cộng đồng.

Với chủ đề "Ngày Cộng đồng - Mỗi người một hành động - Lan tỏa giá trị nhân ái", hoạt động năm 2026 được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội, đồng thời gắn với tổng kết đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng".

Thực hành mô phỏng kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực trên mô hình tại chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

Theo kế hoạch, ngày 22-11 là thời điểm tổ chức cao điểm các hoạt động và kết nối hành động trên phạm vi toàn quốc; ngày 23-11 được xác định là Ngày Cộng đồng chính thức, gắn với ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Các hoạt động tập trung vào năm nhóm chính: hành động nhân đạo trực tiếp; kết nối sự sống thông qua hiến máu tình nguyện và vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Xây dựng cộng đồng an toàn thông qua tập huấn sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, ứng phó thiên tai và chăm sóc sức khỏe; vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động thiết thực; kết nối và duy trì hoạt động nhân đạo sau ngày cao điểm.

Tại sự kiện, người tham dự còn tham gia hiến máu tình nguyện và các hoạt động tương tác, trải nghiệm nhân đạo, thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp trong cộng đồng.

Thông điệp Gần - Gọi - Giúp của chương trình Người Gần Nhất - Ảnh: NAM TRẦN

Ban tổ chức trao huy hiệu Người Gàn Nhất cho các đại biểu - Ảnh: NAM TRẦN