Chương trình xã hội mở “Người Gần Nhất” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, Báo Tuổi Trẻ và VCCorp là các đơn vị khởi xướng - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 22-11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức ra mắt chương trình "Người Gần Nhất", do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ khởi xướng. Chương trình nằm trong chuỗi kỷ niệm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội (23-11-1946 – 23-11-2026).

"Người Gần Nhất" hướng tới phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu, kết nối mạng lưới hỗ trợ cộng đồng, giúp mỗi người biết cách hành động khi gặp tình huống khẩn cấp.

Để người có mặt đầu tiên biết cách cứu giúp

Thực tế, khi một người gặp tai nạn hoặc tình huống khẩn cấp, những người có mặt đầu tiên thường là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm hoặc người tình cờ ở gần. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách nhận diện nguy cơ, xử trí ban đầu, gọi lực lượng hỗ trợ hoặc thực hiện những thao tác cần thiết trong thời gian chờ nhân viên y tế.

Chương trình "Người Gần Nhất" hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa mong muốn giúp đỡ và khả năng hành động, để mỗi người có thể trở thành một mắt xích tích cực trong mạng lưới hỗ trợ cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, người tham dự được trải nghiệm thực hành sơ cấp cứu tại 5 trạm, theo ba chặng "Gần - Gọi - Giúp".

Người dân tham gia thực hành ép tim trên mô hình - Ảnh: NAM TRẦN

Ở trạm đầu tiên, người tham gia học cách quan sát an toàn, vỗ vai gọi hỏi nạn nhân và thực hành gọi điện mô phỏng đến đường dây cấp cứu 115, cung cấp đầy đủ địa chỉ, tình trạng và số người gặp nạn.

Các trạm tiếp theo tập trung vào những kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản như ép tim trên mô hình theo nhịp 100-120 lần/phút; xử trí dị vật đường thở ở người lớn và trẻ dưới 1 tuổi; xử trí vết thương chảy máu nghiêm trọng, băng bó vết thương và xử trí gãy xương.

Nội dung đào tạo dựa trên giáo trình của Hội và các đối tác chuyên môn. Người tham gia hoàn thành chương trình huấn luyện theo yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận đã được huấn luyện sơ cấp cứu theo quy định và tiêu chí chuyên môn áp dụng.

Trên cơ sở đó, những người đã qua đào tạo cùng tình nguyện viên, giảng viên, huấn luyện viên, đại sứ chương trình và các đơn vị đồng hành sẽ được kết nối thành mạng lưới "Người Gần Nhất", từng bước hình thành lực lượng hỗ trợ cộng đồng.

Mục tiêu sau cùng không chỉ là giúp người dân biết cách sơ cứu, mà còn để khi một tình huống khẩn cấp xảy ra, người ở gần nhất không còn bất lực hay chỉ biết chờ đợi, mà có thể bình tĩnh kết nối và hỗ trợ người gặp nạn bằng những hành động đúng cách.

Ở trạm đầu tiên, người dân được hướng dẫn kiểm tra tình trạng nạn nhân, gọi cấp cứu - Ảnh: NAM TRẦN

Từng lúng túng khi người thân gặp nạn

Tham gia trải nghiệm tại chương trình, anh Nguyễn Đỗ Trung Dũng (42 tuổi, Hà Nội), cho biết anh đến với mong muốn học các kỹ năng sơ cấp cứu để có thể bảo vệ người thân và hỗ trợ những người xung quanh khi cần thiết.

Mong muốn này xuất phát từ một trải nghiệm khiến anh nhớ mãi. Trước đây, con trai anh từng gặp tai nạn. Khi đến nơi, anh thấy con kêu đau bụng nhưng không biết cụ thể tình trạng chấn thương ra sao, cũng không biết phải sơ cứu thế nào. Lúc ấy, anh chỉ biết chờ nhân viên cấp cứu đến hỗ trợ.

"Đến khi tham gia trải nghiệm hôm nay, được hướng dẫn các kỹ năng, tôi mới thấy mình có thể học hỏi được nhiều điều để áp dụng trong cuộc sống", anh Dũng chia sẻ.

Trong các nội dung được hướng dẫn, anh đặc biệt chú ý đến kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực và xử trí khi người bệnh bị hóc dị vật. Theo anh, đây là những tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với nhiều nhóm tuổi khác nhau.

"Tôi nghĩ mỗi người nên biết những kỹ năng này để khi có tình huống xảy ra, mình không còn quá lúng túng và có thể hỗ trợ kịp thời", anh nói.

Người dân được hướng dẫn xử lý hóc dị vật ở trẻ nhỏ - Ảnh: NAM TRẦN

Không chỉ người thân trong gia đình, những người làm công việc chăm sóc trẻ nhỏ cũng có nhu cầu trang bị kỹ năng sơ cứu.

Đứng xếp hàng đợi đến lượt được hướng dẫn, chị Trần Thị Thanh (sinh năm 1978), giáo viên Trường mầm non Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, cho biết trẻ ở lứa tuổi mầm non thường hiếu động, tham gia nhiều hoạt động vui chơi nên khó tránh khỏi nguy cơ va chạm, xây xát, chấn thương, thậm chí gãy tay chân.

Những tình huống như trẻ bị hóc, sặc hoặc dị vật rơi vào đường thở cũng đòi hỏi người chăm sóc phải biết cách xử trí.

"Những kỹ năng này vô cùng quan trọng. Khi có kiến thức, kỹ năng, mình sẽ bình tĩnh hơn để xử lý nếu chẳng may có sự cố xảy ra. Nếu hoảng hốt, lúng túng thì có thể không xử lý được tình huống, thậm chí khiến tổn thương của trẻ nghiêm trọng hơn", chị Thanh chia sẻ.

Sau chương trình, chị dự định chia sẻ lại những kiến thức đã học với đồng nghiệp để nhiều giáo viên cùng biết cách hỗ trợ trẻ khi cần thiết.

Các hội viên tham thực hành băng bó vết thương - Ảnh: NAM TRẦN

"Đừng để bản năng khiến người gặp nạn nguy hiểm hơn"

Với sinh viên Võ Anh Khoa, Đại học Bách Khoa Hà Nội, chương trình là lần đầu tiên em được trực tiếp thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu.

Trước đó, Khoa từng xem một số video hướng dẫn trên mạng để tìm hiểu cách xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, việc xem và ghi nhớ qua hình ảnh không đồng nghĩa với khả năng thực hiện đúng khi sự việc xảy ra ngoài thực tế.

"Em thấy đây là chương trình rất ý nghĩa vì cung cấp cho mọi người những kỹ năng cần thiết để cứu người trong trường hợp cấp bách. Nếu không biết cách xử lý mà chỉ làm theo bản năng, đôi khi chính những hành động đó lại vô tình khiến người gặp nạn rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn", Khoa chia sẻ.

Kỹ năng ép tim là một trong những kỹ năng quan trọng có thể cứu sống nạn nhân nếu thực hiện đúng - Ảnh: NAM TRẦN

Nam sinh đặc biệt quan tâm đến kỹ năng nhận biết và sơ cứu người bị đột quỵ. Theo Khoa, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà còn có thể gặp ở người trẻ. Việc nhận biết dấu hiệu và hỗ trợ người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời có ý nghĩa quan trọng.

Điều khiến Khoa ấn tượng trong buổi trải nghiệm là được trực tiếp thực hành bên cạnh việc tiếp thu lý thuyết. "Học phải đi đôi với hành. Khi được trực tiếp thực hành, em cảm thấy mình đã có nền tảng kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể áp dụng trong những trường hợp cần thiết, hỗ trợ người khác khi gặp nạn", Khoa nói.

Tại chương trình hàng trăm người tham gia đã được hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu. Góp phần lan tỏa kỹ năng đến cộng đồng, để "Người Gần Nhất" có thể là người cứu sống nạn nhân trong khoảnh khắc nguy cấp nhất.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các đại biểu thăm hỏi, chúc sức khỏe người tham gia hiến máu tại chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

Người dân tham gia hiến máu tại chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

Người dân được thực hành nhiều kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp - Ảnh: NAM TRẦN

Khi tham gia các huấn luyện, thực hành, người tham gia nhận huy hiệu Người Gần Nhất - Ảnh: NAM TRẦN