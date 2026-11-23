Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 23-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Chủ tịch danh dự của Hội, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 2).

Tổ chức nhân đạo nòng cốt, giữ vai trò cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - tổ chức nhân đạo nòng cốt, giữ vai trò cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo.

Đồng thời, sự kiện khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, phát huy truyền thống nhân ái, kết nối các nguồn lực xã hội, chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, an toàn và phát triển bền vững.

Ngày 6-1-1946, Ban vận động Hồng thập tự Việt Nam được thành lập với sự quan tâm, định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 23-11-1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại đình làng Thanh Ấm (nay thuộc xã Vân Đình, TP Hà Nội), chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội.

Trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, Hội không ngừng xây dựng và phát triển. Ngày 4-11-1957, Hội Hồng thập tự Việt Nam trở thành thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Năm 1965, Hội chính thức đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Năm 1976, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Hồng thập tự Cộng hòa miền Nam Việt Nam được hợp nhất, thống nhất tổ chức và hoạt động trong cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm - Ảnh: NAM TRẦN

Tập trung chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa

Bước vào thời kỳ đổi mới, Hội từng bước mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động, Luật Hoạt động chữ thập đỏ được Quốc hội thông qua năm 2008 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động của Hội.

Từ những hoạt động cứu thương, cứu đói, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, Hội từng bước phát triển nhiều phong trào, cuộc vận động và mô hình nhân đạo gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại lễ kỷ niệm - Ảnh: NAM TRẦN

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt trên 21.100 tỉ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương.

Những kết quả đó góp phần chăm lo đời sống, hỗ trợ sinh kế, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy tinh thần tương thân tương ái và bổ trợ hiệu quả cho các chính sách an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Ảnh: NAM TRẦN

Bước vào giai đoạn 2026 - 2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy cộng đồng làm nền tảng, lấy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo.

Hội tập trung chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, từ cứu trợ sau thiệt hại sang cảnh báo sớm, hành động sớm, từ hỗ trợ đơn thuần sang hỗ trợ sinh kế, phục hồi năng lực và mở ra cơ hội phát triển cho người dân.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội phấn đấu đạt tổng giá trị hoạt động nhân đạo từ 25.000 tỉ đồng trở lên, trợ giúp trên 50 triệu lượt người, ưu tiên người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tôn vinh 80 gương nhân ái tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nhân đạo.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Hội đã giới thiệu định hướng xây dựng Hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam với ba cấu phần: Cổng Nhân đạo số quốc gia, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam - "Ngọn đèn Nhân ái" và Quỹ Nhân đạo Việt Nam, hướng tới tăng cường kết nối, tôn vinh và huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhân đạo trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội, sáng 22-11, Trung ương Hội tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Cộng đồng 23-11, với nhiều nội dung thiết thực, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Điểm nhấn là lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ra mắt chương trình "Người Gần Nhất", khởi động Mạng lưới Người Gần Nhất và chương trình "Phổ cập sơ cấp cứu cho thế hệ trẻ"...