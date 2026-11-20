Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly gặp cộng đồng người Việt tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong khuôn khổ chuyến công tác Trung Quốc, ngày 20-11, tại thành phố Côn Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp cộng đồng người Việt tại Vân Nam cùng các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán.

Lời mời tham dự hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới

Được biết, cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam có khoảng 400 kiều bào, đa phần là thế hệ thứ ba, thứ tư của con em công nhân đường sắt. Ngoài ra còn có khoảng 850 học sinh đang học tập và nghiên cứu.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một trong những động lực, cội nguồn sức mạnh phát triển của đất nước.



Trao đổi về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong tháng 12-2026, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5, với chủ đề "Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia".

Nhân dịp này, ông mong muốn bà con thu xếp tham dự và có nhiều ý kiến đóng góp hiệu quả cho hội nghị.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp kiều bào - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Kiều bào Việt Nam tại tỉnh Vân Nam tham dự cuộc gặp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh, bà Nghiêm Việt Chung, phát biểu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong cộng đồng người Việt Nam tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, học tập và cuộc sống.

Trong đó, cần nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên và luôn hướng về quê hương, đất nước, là cầu nối hữu nghị cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng cần tiếp tục vun đắp hơn nữa tình cảm hữu nghị quý báu với tỉnh Vân Nam, địa phương láng giềng gần gũi, có truyền thống hữu nghị với Việt Nam. Bên cạnh đó, đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau.

Tổng Lãnh sự quán cần quan tâm, kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc của công dân trên địa bàn tỉnh Vân Nam, tạo lòng tin và ổn định an sinh xã hội cho cộng đồng người Việt.

Nhân dịp này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly đã tặng quà cho cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly tặng tượng Bác Hồ cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng đại diện cộng đồng kiều bào tại tỉnh Vân Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đưa "Hành trình đỏ" từ giao lưu sang hợp tác thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp thanh niên hai nước tham dự "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" tại Vân Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cũng trong ngày 20-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp thanh niên hai nước tham gia chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" tại Vân Nam.

Đây là chương trình được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức khởi động vào tháng 4-2025.

Kể từ đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức các chặng tại Trùng Khánh, Quảng Tây và Quảng Đông. Hành trình lần này tiếp tục được tổ chức tại tỉnh Vân Nam.

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện thanh niên Trung Quốc và Việt Nam chia sẻ qua thực tế nghiên cứu, học tập và giao lưu, tuổi trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm giữ gìn, kế thừa và phát huy "nguồn gene đỏ" mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc nguyện không ngừng học hỏi, thắt chặt tình cảm thân thiết và cống hiến sức trẻ vào sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Trao chứng nhận hoàn thành chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" của thanh niên Việt Nam tại tỉnh Vân Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Từ trái qua: Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa phát biểu; Đại diện thanh niên Việt Nam tham dự "Hành trình đỏ" phát biểu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh với Việt Nam, Trung Quốc không chỉ là láng giềng gần gũi, mà còn gắn bó sâu sắc với lịch sử cách mạng Việt Nam. Đó là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam từng nhiều năm chiến đấu bên cạnh các nhà cách mạng Trung Quốc, kết nên tình hữu nghị sâu sắc "vừa là đồng chí, vừa là anh em."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng các thế hệ đi trước đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và tinh thần đoàn kết.

Thế hệ hôm nay cần viết tiếp những trang mới bằng tri thức, năng lực sáng tạo, khát vọng phát triển và trách nhiệm với Tổ quốc, với Nhân dân.

Tuổi trẻ cách mạng Việt - Trung cần không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng và gìn giữ "nguồn gene đỏ" của tình hữu nghị Việt - Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý cần làm phong phú hơn nữa các hoạt động giao lưu thiếu niên, nhi đồng để bồi dưỡng hạt giống hữu nghị từ sớm, đúng như lời căn dặn của Bác Hồ khi Người thăm lại Côn Minh tháng 3-1959.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại cuộc gặp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bên cạnh đó, cần không ngừng phát huy tinh thần thanh niên trong kết nối hạ tầng chiến lược và tiên phong thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Vân Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các kỹ sư trẻ, chuyên gia trẻ, doanh nhân trẻ hai nước sẽ trực tiếp dấn thân vào những công trình thế kỷ này, để những chuyến tàu kết nối Vân Nam với Việt Nam thực sự trở thành "những chuyến tàu của hợp tác, của phát triển và của tình hữu nghị".

Tuổi trẻ hai nước, theo ông, cũng cần tiên phong làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và cùng nhau "đồng kiến tạo tương lai" bền vững trong thế kỷ 21.

Ông kêu gọi nuôi dưỡng chí lớn và khát vọng lớn, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau giải quyết những bài toán lớn của phát triển. Đó không chỉ là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bán dẫn hay tự động hóa mà còn là kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc cần chuyển mạnh từ "giao lưu thuần túy" sang hợp tác thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể.

Trên tinh thần đó, hai bên cần tổng kết, đánh giá và thiết lập mạng lưới kết nối thường xuyên các đại biểu trẻ đã tham gia chương trình. Qua đó hình thành các dự án hợp tác liên địa phương, liên trường đại học và liên doanh nghiệp có sản phẩm đo đếm được, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và các đại biểu chụp ảnh chung - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trưa 20-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay Trường Thủy Côn Minh, khép lại chuyến công tác thành công tốt đẹp đến Trung Quốc.