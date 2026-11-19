Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay chào khi đến Vân Nam chiều 19-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 19-11, sau hơn 2 tiếng bay từ Thâm Quyến, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Trường Thủy Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa ra sân bay đón. Ông bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Phu nhân, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh cùng cán bộ Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cũng ra sân bay đón đoàn.

Đông đảo thanh niên trong trang phục các dân tộc Vân Nam cũng có mặt tại sân bay, chào mừng nhà lãnh đạo Việt Nam và Phu nhân đến thăm địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Trường Thủy Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Lời mời lãnh đạo Hàn Quốc, Philippines và Papua New Guinea dự APEC 2027

Trước đó trong tối 18 và sáng 19-11 tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Philippines và Thủ tướng Papua New Guinea.

Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề nghị ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027 và trân trọng mời Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Philippines và Thủ tướng Papua New Guinea tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tối 18-11 tại Thâm Quyến - Ảnh: TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ song phương, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng.



Ông Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc ủng hộ, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để Năm APEC 2027 thành công tốt đẹp.

Nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp tục chung tay vun đắp quan hệ song phương.

Cũng tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân và cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được thời gian qua.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. sáng 19-11 - Ảnh: TTXVN

Gặp Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. sáng 19-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục là nguồn cung gạo ổn định, lâu dài cho Philippines, góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. khẳng định coi trọng Việt Nam là nước láng giềng biển và đối tác quan trọng của Philippines tại Đông Nam Á. Philippines mong muốn tăng cường hợp tác thực chất về quốc phòng - an ninh, thương mại - đầu tư, công nghệ và chuyển đổi số, nông nghiệp - an ninh lương thực.

Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng - an ninh và hợp tác biển; phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Philippines nhằm củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Papua New Guinea James Marape sáng 19-11 - Ảnh: TTXVN

Gặp Thủ tướng Papua New Guinea James Marape, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản, dầu khí, chế biến, lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng, viễn thông, năng lượng, lao động và đào tạo nghề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, hoan nghênh sinh viên Papua New Guinea sang học tập, đào tạo nghề tại Việt Nam. Hai bên cần cải thiện kết nối hàng không, qua đó thúc đẩy giao lưu Nhân dân, trao đổi văn hóa và du lịch giữa hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Papua New Guinea chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027.

Ông James Marape cho rằng hai bên đang có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, sản xuất và chế biến cà phê. Ông cũng mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Papua New Guinea.