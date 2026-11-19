Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 ngày 19-11 - Ảnh: TTXVN

Trưa 19-11, tại Thâm Quyến, ngay sau Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 đã được tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Việt Nam tiếp nhận, đánh dấu Năm APEC 2027 do nước ta đăng cai chính thức bắt đầu.

"Chúc mừng Việt Nam chính thức đảm nhận trọng trách đăng cai Năm APEC 2027", Bộ Ngoại giao Việt Nam đăng trên trang Facebook chính thức trưa 19-11.

APEC 2027 - Hành trình đi qua nhiều vùng đất Việt Nam

Tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 ngày 18-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giới thiệu về Năm APEC 2027 như một hành trình qua nhiều miền đất của Việt Nam, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, trước khi hội tụ tại đảo ngọc Phú Quốc trong Tuần lễ cấp cao.



Ông trân trọng mời các đại biểu đến Việt Nam, đến với APEC Việt Nam 2027, cùng khám phá cơ hội, tạo dựng thành công chung và cùng nhau đồng hành kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới của tự cường, đổi mới sáng tạo, bao trùm và thịnh vượng.

"Hẹn gặp quý vị tại APEC Việt Nam 2027 và cùng viết tiếp câu chuyện thành công của hợp tác và thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khép lại bài phát biểu ngày 18-11 bằng lời mời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 ngày 19-11 - Ảnh: TTXVN

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 10 vào ngày 15-11-1998 tại Malaysia. Đây là cột mốc đánh dấu quá trình phát triển và mở rộng của APEC, đưa số thành viên của diễn đàn lên 21 nền kinh tế.

Với Việt Nam, đây còn là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Sau gần 30 năm tham gia APEC, Việt Nam đã khẳng định được uy tín và vị thế tại diễn đàn, trong đó dấu ấn nổi bật là hai lần đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC vào năm 2006 và 2017.

Với Năm APEC 2027, Việt Nam nằm trong số ít các thành viên APEC có ba lần đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC.

Các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC chụp ảnh chung trước Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 sáng 19-11 - Ảnh: AFP

Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam trưa 19-11 - Ảnh chụp màn hình





APEC - Nơi hội tụ các đối tác hàng đầu của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 ngày 19-11 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC tại Hội nghị cấp cao ngày 19-11 - Ảnh: TTXVN

Là diễn đàn gồm 21 thành viên, chiếm hơn 60% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu, APEC quy tụ nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới và phần lớn các đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam.

Với Việt Nam, APEC là diễn đàn quy tụ 15 trên 30 Đối tác chiến lược, Đối tác toàn diện và là các đối tác kinh tế, thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam, chiếm hơn 77% thương mại, gần 81% đầu tư trực tiếp và hơn 85% du lịch.

13 trong 19 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đang triển khai/đàm phán là với thành viên APEC. Trong đó, 17 trên tổng số 20 thành viên APEC là đối tác FTA của Việt Nam.

Kể từ khi thành lập năm 1989, qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, APEC tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hợp tác APEC tập trung vào 3 trụ cột chính: là tự do hóa thương mại và đầu tư; thuận lợi hóa kinh doanh; và hợp tác kinh tế - kỹ thuật, nâng cao năng lực, phát triển bình đẳng và bền vững.