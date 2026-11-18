Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 ngày 18-11 - Ảnh: AFP

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026 tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), chiều 18-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026.

Hội nghị là một sự kiện thường niên quan trọng của APEC, mang đến cơ hội đối thoại giữa các nhà lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy sự gắn kết giữa các nhà hoạch định chính sách và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.



Hội nghị năm nay quy tụ gần 2.000 đại biểu là lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế APEC, đại diện các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong số này có 115 doanh nghiệp thuộc danh sách 500 tập đoàn lớn nhất thế giới về doanh thu.

Câu chuyện của Việt Nam và sự đồng điệu với APEC

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp về hành trình 40 năm đổi mới của Việt Nam.

Ông khẳng định đó là quyết định "có ý nghĩa lịch sử đã thay đổi vận mệnh phát triển của đất nước", giúp tạo nên một nền một kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và nâng cao chất lượng cuộc sống tất cả người dân.

Từ một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, năng lực sản xuất hạn chế và ít kết nối với thế giới trước đổi mới, Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Quy mô GDP hiện đã trên 500 tỉ USD, trở thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng trong các lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời phát triển mạnh các ngành dịch vụ hiện đại.

Nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung, Huawei, Intel, Foxconn, Amkor… đã lựa chọn Việt Nam làm địa điểm sản xuất và đầu tư chiến lược.

Cùng với đó, Việt Nam đã hình thành và phát triển đội ngũ doanh nghiệp trong nước ngày càng lớn mạnh, với những tên tuổi như Viettel, FPT, VinFast, Vinamilk, THACO,... mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế. Năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã vượt 462 tỉ USD, tăng hơn 45% so với năm 2020.

"Bài học lớn chúng tôi rút ra từ quá trình này là: Đổi mới tạo ra động lực phát triển, mở cửa mang đến những cơ hội mới và hội nhập giúp chúng ta cùng lớn mạnh", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị.

Nhà lãnh đạo Việt Nam chia sẻ công cuộc đổi mới của Việt Nam đã tìm thấy sự cộng hưởng sâu sắc với tầm nhìn của APEC và sự đồng hành của diễn đàn.

Từ vị thế của một nền kinh tế đi sau trên hành trình hội nhập, Việt Nam đã trở thành một đối tác tích cực, cùng các thành viên kiến tạo những khuôn khổ hợp tác và định hình tương lai phát triển của khu vực.

Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam đã lựa chọn cho mình mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, nhằm tạo nền tảng cho phát triển quốc gia đến năm 2045.

Mô hình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, có sự đồng điệu sâu sắc với các ưu tiên của APEC.

Đó là khơi dậy động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đó còn là cải cách mạnh mẽ để khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. Đó còn là gắn sự phát triển với hạnh phúc của người dân, thắp sáng các giá trị nhân văn và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa.

Ba chuyển dịch mới của thế giới và ba điều APEC cần làm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 ngày 18-11 - Ảnh: AFP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định thế giới đang trải qua những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc, làm thay đổi không chỉ triển vọng tăng trưởng mà cả phương thức tổ chức nền kinh tế và những yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp.

Trong đó ba chuyển dịch lớn đang định hình tương lai phát triển của các nền kinh tế.

Nhà lãnh đạo Việt Nam chỉ rõ trước hết là sự tồn tại thường xuyên, liên tục và đồng thời của hàng loạt khủng hoảng tạo nên trạng thái bất ổn, bất định thường trực, bào mòn sức chống chịu của các nền kinh tế và xói mòn lòng tin giữa các quốc gia.

Thứ hai là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội. Và thứ ba là sự tới hạn của mô hình tăng trưởng truyền thống cùng với gia tăng bất bình đẳng xã hội, làm suy giảm niềm tin của người dân vào các thiết chế công và các định chế quốc tế.



Những chuyển dịch này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đang tác động sâu sắc đến hoạt động của doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Hiệu quả và chi phí không còn là những tiêu chí duy nhất, mà khả năng thích ứng, sức chống chịu, độ tin cậy, năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược.

Thành công của doanh nghiệp vì thế không chỉ được đo bằng quy mô và lợi nhuận, mà gắn với sự tiên phong về công nghệ, chất lượng tăng trưởng, trách nhiệm xã hội và khả năng tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, APEC càng có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Diễn đàn có thế mạnh đặc biệt để góp phần giải quyết những vấn đề của thời đại - là nơi hội tụ các trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, thị trường năng động, mạng lưới sản xuất sâu rộng và cộng đồng doanh nghiệp giàu khát vọng.

Sự đa dạng về nguồn lực, tính linh hoạt, nguyên tắc đồng thuận và tự nguyện, không gian đối thoại cởi mở giúp APEC phát huy vai trò "vườn ươm ý tưởng" cho những sáng kiến toàn cầu và tạo dư địa để các nền kinh tế hợp tác, bổ trợ lẫn nhau.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 - Ảnh: XINHUA

Trên nền tảng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị APEC thúc đẩy ba định hướng chiến lược.

Thứ nhất, tiên phong trong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế.

APEC cần đẩy mạnh cải cách Tổ chức Thương mại thế giới, thúc đẩy hiện thực hóa Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương, không ngừng củng cố và mở rộng mạng lưới kết nối khu vực.

Mục tiêu cao nhất là bảo đảm sự vận hành liền mạch của các chuỗi cung ứng chiến lược, nâng cao sức chống chịu, năng lực thích ứng và tự cường của mỗi nền kinh tế và cả khu vực.

Thứ hai, kiến tạo động lực tăng trưởng mới và khai mở những không gian phát triển mới.

Khi mô hình tăng trưởng dựa trên thâm dụng tài nguyên và lao động đã tới hạn, chìa khóa cho phát triển bền vững là sự bứt phá về năng suất của nền kinh tế.

APEC cần là vườn ươm, là môi trường thử nghiệm hoàn hảo cho các khuôn khổ quản trị công nghệ và trí tuệ nhân tạo, các mô hình tăng trưởng lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, các ý tưởng đột phá để nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường kinh doanh.

Đồng thời thúc đẩy những mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc, kinh tế tầm thấp, kinh tế 24/7 nhằm tận dụng mọi dư địa tăng trưởng của khu vực.

Thứ ba, lấy sự phồn vinh của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm của hợp tác. Mô hình tăng trưởng của châu Á - Thái Bình Dương chỉ thực sự bền vững khi các chính sách kinh tế vĩ mô được chuyển hóa thành sinh kế vững chắc cho người dân.

Quan trọng hơn cả, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở, xây dựng, là nhịp cầu để các bên hóa giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất.

Việt Nam chào đón các doanh nghiệp APEC đến Phú Quốc

Tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 - Ảnh: XINHUA

Hướng đến các doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cộng đồng doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong hiện thực hóa các định hướng chiến lược của APEC

Nhà lãnh đạo Việt Nam kêu gọi doanh nghiệp tiếp tục đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất cũng như chủ động mở rộng đầu tư, kết nối thị trường. Qua đó xây dựng những chuỗi giá trị tự cường và bền vững, đồng thời chia sẻ tri thức, công nghệ và cơ hội phát triển, nhất là với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quan trọng hơn, cộng đồng doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định và triển khai chính sách, đề xuất những giải pháp thiết thực để APEC thực sự trở thành không gian hợp tác, đổi mới và cùng thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam chào đón các doanh nghiệp APEC và nhà đầu tư quốc tế mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược, xây dựng những quan hệ đối tác chiến lược, lâu dài, cùng chia sẻ tri thức, công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp và tạo ra giá trị mới.

Việt Nam cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có thể dự báo và sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và đồng hành tháo gỡ khó khăn.

"Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Việt Nam", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu về Năm APEC 2027 như một hành trình qua nhiều miền đất của Việt Nam, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, trước khi hội tụ tại đảo ngọc Phú Quốc trong Tuần lễ Cấp cao.

Ông trân trọng mời các đại biểu đến Việt Nam, đến với APEC Việt Nam 2027, cùng khám phá cơ hội, tạo dựng thành công chung và cùng nhau đồng hành kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới của tự cường, đổi mới sáng tạo, bao trùm và thịnh vượng.

"Hẹn gặp quý vị tại APEC Việt Nam 2027 và cùng viết tiếp câu chuyện thành công của hợp tác và thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khép lại bài phát biểu bằng lời mời.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận được sự hưởng ứng lớn của hội nghị.

Các đại biểu đánh giá cao những nhận định sâu sắc về thế giới và APEC, ủng hộ các đề xuất về định hướng hợp tác APEC và bày tỏ tin tưởng vào các chính sách cải cách, phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026. Các khách mời danh dự gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Pardo. Ngoài ra còn có Tổng thống Chile Jose Anotino Kast, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Úc Anthony Albanese.