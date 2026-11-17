Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay Bảo An Thâm Quyến sáng 17-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến và hoạt động song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20-11.



Sáng 17-11, sau gần 1 tiếng rưỡi khởi hành từ sân bay Nội Bài, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Bảo An Thâm Quyến.

Nước chủ nhà Trung Quốc đón nhà lãnh đạo Việt Nam và Phu nhân bằng nghi thức trọng thị ngay tại sân bay.

Thảm đỏ được trải dài từ cửa máy bay đến nơi xe dừng. Hai bên thảm đỏ, đội danh dự Trung Quốc đứng nghiêm, chờ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân.

Trong trang phục trắng và hồng nhạt, đông đảo bạn trẻ xếp thành khối ngay ngắn hai bên thảm đỏ. Tay họ cầm hoa giấy, loài hoa biểu trưng của Thâm Quyến cũng là cảm hứng cho trang phục đón lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC tới Trung Quốc lần này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bước ra cửa máy bay, vẫy tay chào; bắt tay quan chức Trung Quốc đón ở chân cầu thang máy bay và Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cùng Phu nhân kế đó bước trên thảm đỏ trong tiếng nhạc chào mừng. Các bạn trẻ Trung Quốc vẫy cao hoa giấy, nhiệt liệt chào mừng.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay Bảo An Thâm Quyến - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay chào các bạn trẻ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các bạn trẻ Trung Quốc vẫy hoa chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đây là lần thứ ba Trung Quốc đảm nhận cương vị chủ nhà APEC với chủ đề "Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng" gồm ba ưu tiên là mở cửa, đổi mới và hợp tác.

Việt Nam gia nhập APEC từ năm 1998 và đã hai lần làm chủ nhà, vào các năm 2006 và 2017. Tại Thâm Quyến lần này, vai trò chủ nhà APEC 2027 sẽ chính thức được chuyển giao.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chia sẻ Việt Nam sẽ tham dự tuần lễ cấp cao lần này "với tâm thế của chủ nhà APEC 2027". Tuần lễ cấp cao lần này sẽ là dịp quan trọng để Việt Nam lắng nghe ý kiến của các thành viên và tranh thủ sự ủng hộ.

Mục tiêu, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, là hướng tới một chương trình nghị sự vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực của khu vực, vừa mang tính dài hạn, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam đối với APEC và khu vực.

"Chúng tôi kỳ vọng những kết quả và đồng thuận đạt được tại Thâm Quyến sẽ tạo nền tảng vững chắc và động lực thuận lợi cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Kiều bào Việt Nam tại Trung Quốc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Từ góc nhìn của giáo sư Triệu Vệ Hoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quan hệ Trung Quốc và các nước láng giềng thuộc Đại học Phúc Đán (Trung Quốc), việc Trung Quốc đăng cai APEC năm 2026 và Việt Nam tiếp nối vào năm 2027 tạo nên sự sắp xếp "hai nước chủ nhà liên tiếp" hiếm thấy.

Theo ông Triệu Vệ Hoa, sự phối hợp và kế thừa giữa hai chủ nhà như vậy sẽ bảo đảm tính liên tục, tránh đứt gãy khi chuyển giao. Nhờ đó, APEC sẽ có một lộ trình chính sách tương đối nhất quán trong suốt hai năm, phục vụ việc triển khai trung hạn Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Tuy nhiên, Việt Nam không phải là quốc gia kế nhiệm thụ động, mà còn chủ động tham gia định hình chương trình nghị sự từ sớm với tư cách nước chủ nhà APEC năm 2027.

Giáo sư Triệu Vệ Hoa dẫn chứng ba đề xuất do Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đưa ra tại liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC, gồm ứng dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo và công nghệ số; xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương mở và kết nối; tăng cường khả năng chống chịu, bảo đảm an ninh lương thực và an ninh năng lượng.

Theo ông, các đề xuất này cho thấy Việt Nam đã chuyển từ vị trí tiếp nhận hợp tác sang chủ động tham gia định hình chương trình nghị sự. Cùng với quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, các sáng kiến do Việt Nam đề xuất cũng có thêm cơ sở để được các thành viên khác quan tâm và cân nhắc.

Nội dung: Bộ Ngoại giao - DƯƠNG KHANG; Đồ họa: NGỌC THÀNH