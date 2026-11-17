Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay chào trước khi vào chuyên cơ sáng 17-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin trước đó, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại Thâm Quyến và làm việc song phương ở Trung Quốc từ ngày 17 đến 20-11.

Sáng 17-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu rời Hà Nội, lên đường đến Thâm Quyến.

Chuyến công tác lần này của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tham gia đoàn chính thức có 6 Ủy viên Bộ Chính trị, gồm ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng thường trực, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng tháp tùng đoàn.

Là diễn đàn gồm 21 thành viên, chiếm hơn 60% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu, APEC quy tụ nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới và phần lớn các đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam.

Chính vì vậy, theo Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, các cuộc tiếp xúc của lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo các nền kinh tế lớn là dịp quan trọng để làm sâu sắc quan hệ, mở rộng cơ hội hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Việt Nam kỳ vọng hội nghị tại Thâm Quyến sẽ tạo xung lực mới cho liên kết kinh tế khu vực, củng cố niềm tin vào thương mại, đầu tư mở và hợp tác cùng có lợi", ông Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Ngoài các nội dung liên quan APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có các cuộc làm việc song phương với Trung Quốc.

Cụ thể tại Thâm Quyến, hai bên sẽ thúc đẩy kết nối giữa các vùng, cực tăng trưởng của hai nước, tranh thủ các tiềm năng của khu Vịnh lớn gồm Quảng Đông - Hong Kong - Macau.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Vân Nam, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kết nối hạ tầng giao thông thông suốt, phát triển hệ thống logistics hiện đại, sớm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, tăng cường giao lưu nhân dân biên giới mật thiết và hợp tác quản lý biên giới hiệu quả.

"Các hoạt động tại Vân Nam góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế giữa khu vực Tây Nam của Trung Quốc với Việt Nam, nhất là các tỉnh biên giới", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chia sẻ thêm.

Nội dung: BNG - DƯƠNG KHANG; Đồ họa: NGỌC THÀNH