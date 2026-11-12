Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

GS.TS Lê Hoài Bắc: 'Dạy trí tuệ nhân tạo là dạy tư duy'

tác giả
QUỲNH TRÂM
QUỲNH TRÂM
QUỲNH TRÂM

GS.TS Lê Hoài Bắc - Trưởng Bộ môn Khoa học Máy tính, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng điều đặc biệt quan trọng của việc dạy trí tuệ nhân tạo là dạy tư duy.

Gần 98 % học sinh THPT dùng AI , giáo dục trí tuệ nhân tạo cần nâng cao nhận thức - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Bé Hiền, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phát biểu tại hội thảo vào chiều 12-11 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Chiều 12-11, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức Hội thảo "Giải pháp triển khai thực hiện nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh tại các trường trung học trên địa bàn TP.HCM". 

Không để công nghệ "làm thay"

Kết quả cho thấy có 90,5% học sinh THCS và 97,6% học sinh THPT đã sử dụng các công cụ AI. Thế nhưng, đi kèm với độ phủ ấy là 35,0% học sinh THCS lúng túng không phân biệt được câu trả lời đúng hay sai, và 36,7% học sinh THPT gặp khó khăn khi đánh giá độ tin cậy của thông tin do AI tạo ra.

Chia sẻ về cách xây dựng chương trình dạy học, GS.TS Lê Hoài Bắc - Trưởng Bộ môn Khoa học Máy tính, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - cho biết nội dung giảng dạy được thiết kế bám sát quy luật hình thành tri thức tự nhiên của người học.

Nội dung xoay quanh 4 mạch: con người, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng, và thiết kế hệ thống. 

Gần 98 % học sinh THPT sử dụng AI nhưng nhiều em khó phân biệt đúng - sai - Ảnh 1.

GS.TS Lê Hoài Bắc - Ảnh: QUỲNH TRÂM

"Điều đặc biệt quan trọng của việc dạy trí tuệ nhân tạo là dạy tư duy, từ tư duy phản biện, giải quyết vấn đề đến sáng tạo chứ không phải dạy cách sử dụng. Phải làm sao để học sinh dùng AI phát triển tư duy, chứ dùng AI mà thay cho con người thì hoàn toàn không đúng với ý nghĩa của nó", GS.TS Lê Hoài Bắc nhấn mạnh.

Đưa vào bài giảng những mặt trái của AI 

Trước thực trạng nhiều học sinh phó mặc bài tập cho AI hoặc tin tưởng tuyệt đối vào kết quả máy trả về, GS.TS Lê Hoài Bắc cho rằng nhà trường cần đưa vào bài giảng những minh chứng thực tế về mặt trái của AI, đồng thời soi chiếu dưới góc độ pháp lý như Luật Trí tuệ nhân tạo hay Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để học sinh nhận diện rõ ranh giới rủi ro.

Trong từng tiết học, tính trung thực và năng lực kiểm chứng được rèn giũa qua những quy trình cụ thể. Chẳng hạn, ở bậc THCS, học sinh thực hành kiểm chứng câu trả lời của AI theo 4 bước: đọc đánh dấu điểm nghi vấn; đối chiếu với sách hoặc nguồn tin cậy; quyết định dùng, sửa hay bỏ kèm lý do; và bắt buộc ghi rõ phần nào AI hỗ trợ, phần nào mình tự làm.

Nhà trường cũng được quán triệt không yêu cầu học sinh tự lập tài khoản mạng xã hội và tuyệt đối không nhập dữ liệu cá nhân của học sinh lên các công cụ AI công cộng. Nhà trường không gây quá tải và không tổ chức thi cử hay chấm đầu điểm riêng cho nội dung AI. 

Bộ tài liệu mở

Theo GS.TS Lê Hoài Bắc, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc áp dụng đồng loạt 12 tiết học AI từ lớp 1 đến lớp 12 trong khi đội ngũ giáo viên chưa được tiếp cận nhiều kỹ thuật công nghệ mới. Nguyên nhân một phần là do chương trình Tin học năm 2018 hiện đã không còn bao quát đủ sự phát triển của công nghệ hiện đại.

Để giải quyết vấn đề tốc độ lỗi thời của công nghệ, bộ tài liệu giảng dạy đã được nhóm chuyên gia thiết kế dưới dạng tài liệu mở. Giải pháp này nhằm giúp các trường liên tục cập nhật được các phương pháp và kỹ thuật công nghệ mới nhất, đảm bảo tính thời sự và hiệu quả cho chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo tại TP.HCM.

GS.TS Lê Hoài Bắc: 'Dạy trí tuệ nhân tạo là dạy tư duy' - Ảnh 6.Giáo dục trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

TTCT- Liệu những người thiết kế sản phẩm giáo dục và những người trực tiếp bán sản phẩm giáo dục có đủ thấu hiểu trong tương lai khách hàng của mình sẽ cần kiến thức hoặc kỹ năng gì hay không?

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
QUỲNH TRÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: trí tuệ nhân tạo THPT TP.HCM AI ứng dụng AI

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất