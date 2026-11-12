GS.TS Lê Hoài Bắc: 'Dạy trí tuệ nhân tạo là dạy tư duy'

Bà Phạm Thị Bé Hiền, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phát biểu tại hội thảo vào chiều 12-11 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Chiều 12-11, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức Hội thảo "Giải pháp triển khai thực hiện nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh tại các trường trung học trên địa bàn TP.HCM".

Không để công nghệ "làm thay"

Kết quả cho thấy có 90,5% học sinh THCS và 97,6% học sinh THPT đã sử dụng các công cụ AI. Thế nhưng, đi kèm với độ phủ ấy là 35,0% học sinh THCS lúng túng không phân biệt được câu trả lời đúng hay sai, và 36,7% học sinh THPT gặp khó khăn khi đánh giá độ tin cậy của thông tin do AI tạo ra.

Chia sẻ về cách xây dựng chương trình dạy học, GS.TS Lê Hoài Bắc - Trưởng Bộ môn Khoa học Máy tính, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - cho biết nội dung giảng dạy được thiết kế bám sát quy luật hình thành tri thức tự nhiên của người học.

Nội dung xoay quanh 4 mạch: con người, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng, và thiết kế hệ thống.

GS.TS Lê Hoài Bắc - Ảnh: QUỲNH TRÂM

"Điều đặc biệt quan trọng của việc dạy trí tuệ nhân tạo là dạy tư duy, từ tư duy phản biện, giải quyết vấn đề đến sáng tạo chứ không phải dạy cách sử dụng. Phải làm sao để học sinh dùng AI phát triển tư duy, chứ dùng AI mà thay cho con người thì hoàn toàn không đúng với ý nghĩa của nó", GS.TS Lê Hoài Bắc nhấn mạnh.



Đưa vào bài giảng những mặt trái của AI

Trước thực trạng nhiều học sinh phó mặc bài tập cho AI hoặc tin tưởng tuyệt đối vào kết quả máy trả về, GS.TS Lê Hoài Bắc cho rằng nhà trường cần đưa vào bài giảng những minh chứng thực tế về mặt trái của AI, đồng thời soi chiếu dưới góc độ pháp lý như Luật Trí tuệ nhân tạo hay Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để học sinh nhận diện rõ ranh giới rủi ro.

Trong từng tiết học, tính trung thực và năng lực kiểm chứng được rèn giũa qua những quy trình cụ thể. Chẳng hạn, ở bậc THCS, học sinh thực hành kiểm chứng câu trả lời của AI theo 4 bước: đọc đánh dấu điểm nghi vấn; đối chiếu với sách hoặc nguồn tin cậy; quyết định dùng, sửa hay bỏ kèm lý do; và bắt buộc ghi rõ phần nào AI hỗ trợ, phần nào mình tự làm.



Nhà trường cũng được quán triệt không yêu cầu học sinh tự lập tài khoản mạng xã hội và tuyệt đối không nhập dữ liệu cá nhân của học sinh lên các công cụ AI công cộng. Nhà trường không gây quá tải và không tổ chức thi cử hay chấm đầu điểm riêng cho nội dung AI.

Bộ tài liệu mở Theo GS.TS Lê Hoài Bắc, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc áp dụng đồng loạt 12 tiết học AI từ lớp 1 đến lớp 12 trong khi đội ngũ giáo viên chưa được tiếp cận nhiều kỹ thuật công nghệ mới. Nguyên nhân một phần là do chương trình Tin học năm 2018 hiện đã không còn bao quát đủ sự phát triển của công nghệ hiện đại. Để giải quyết vấn đề tốc độ lỗi thời của công nghệ, bộ tài liệu giảng dạy đã được nhóm chuyên gia thiết kế dưới dạng tài liệu mở. Giải pháp này nhằm giúp các trường liên tục cập nhật được các phương pháp và kỹ thuật công nghệ mới nhất, đảm bảo tính thời sự và hiệu quả cho chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo tại TP.HCM.