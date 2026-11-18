Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến ngày 18-11 - Ảnh: TTXVN

Ngày 18-11, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga: Việt Nam là đối tác tin cậy, ưu tiên

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng gặp lại Tổng thống Vladimir Putin. Ông cảm ơn phía Nga đã đón tiếp trọng thị, nồng ấm trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga tháng 9-2026.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của Nga trong APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Nga ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, kết hợp thăm song phương Việt Nam.

Đáp lại, Tổng thống Nga cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và khẳng định Nga ủng hộ, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để Năm APEC 2027 thành công tốt đẹp.

Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những thành quả hai bên đạt được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết ngay sau chuyến thăm đến Nga vừa qua, Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động với mục tiêu và thời hạn cụ thể, chú trọng triển khai các dự án chiến lược và hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cũng như phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến ngày 18-11 - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, ưu tiên trong chính sách của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài. Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và còn nhiều tiềm năng. Trong đó quan tâm các lĩnh vực năng lượng truyền thống và năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí.

Hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả hoạt động của các liên doanh dầu khí và hợp tác về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Đồng thời tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Hai bên cũng trao đổi về việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác.

Hợp tác du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu Nhân dân giữa hai nước cũng được hai nhà lãnh đạo đánh giá là có các bước phát triển mạnh mẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Tổng thống Vladimir Putin quyết định miễn thị thực nhập cảnh Nga cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, góp phần thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Cũng trong cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định cũng như tăng cường đối thoại và hợp tác, đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương, Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Hai bên cũng đã trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ APEC, ASEAN.

Cũng trong ngày 18-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gặp song phương Thủ tướng Singapore, Tổng thống Mexico và Tổng thống Peru, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao.

Singapore muốn mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong về Phú Quốc - nơi đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2027 - Ảnh: CHI MÂY/Báo Thế giới và Việt Nam

Gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Singapore trong APEC và đề nghị Singapore ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Ông cũng trân trọng mời Thủ tướng Singapore thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Về quan hệ song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao. Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh và phát triển đô thị bền vững, xuất khẩu điện gió, trao đổi tín chỉ carbon và cảng biển.

Phía Việt Nam cũng đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực để phát triển các trung tâm tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, hỗ trợ Việt Nam trong vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia và tư vấn xây dựng, quản trị trung tâm tính toán hiệu năng cao, trí tuệ nhân tạo.

Về phần mình, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong mong muốn tăng cường hợp tác thực chất về kinh tế - đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Bên cạnh đó, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, kinh tế số, năng lượng.

Với việc Singapore sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027, Thủ tướng Lawrence Wong mong muốn phối hợp với Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Năm APEC 2027.

Mexico xem Việt Nam là cầu nối quan trọng với ASEAN

Gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Mexico ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027 - Ảnh: TTXVN

Gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Mexico ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027. Ông cũng trân trọng mời bà Tổng thống thăm Việt Nam vào dịp phù hợp và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá, giáo dục, du lịch, y học cổ truyền.

Trong đó về kinh tế, ông khẳng định Việt Nam sẵn sàng xem xét mở cửa thị trường cho nông sản của Mexico và đề nghị hai bên tăng cường trao đổi để xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế - thương mại, bao gồm các sản phẩm thép và tôm của Việt Nam.

Về phần mình, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, xem Việt Nam là cầu nối quan trọng để Mexico tăng cường hợp tác với ASEAN.

Bà đề nghị hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm như thương mại cân bằng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, giáo dục đào tạo, trao đổi sinh viên, y tế,...

Nhân dịp này, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm cấp Nhà nước tới Mexico. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm Mexico vào thời gian thích hợp.

Peru muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế số, năng lượng, khoáng sản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Peru tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Peru, trong đó có Tập đoàn Viettel - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp song phương với Tổng thống Peru Keiko Fujimori, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đề nghị Peru tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Peru, trong đó có Tập đoàn Viettel.

Đề nghị Peru ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng trân trọng mời Tổng thống Keiko Fujimori thăm Việt Nam vào dịp phù hợp và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng thống Peru Keiko Fujimori nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Peru và Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế số, thương mại nông sản, năng lượng, khai thác khoáng sản.

Khẳng định Peru và Việt Nam đều là những nền kinh tế có độ mở lớn, Tổng thống Peru Keiko Fujimori hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư tại Peru, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế số, thương mại.

Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Peru đã trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm cấp Nhà nước tới Peru. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm Peru vào thời gian thích hợp.