Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc gặp Phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, chiều 17-11, nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã gặp Phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko. Hai ông cũng là đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga.

Tại cuộc gặp, Phó thủ tướng Việt Nam cảm ơn Phó thủ tướng Nga đã luôn quan tâm, đồng hành thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có những đóng góp quan trọng vào thành công của chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9-2026 vừa qua.

Ông Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

Chính phủ Việt Nam thường xuyên đôn đốc và chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tập trung thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực.

Chính phủ Việt Nam sẵn sàng cùng Chính phủ Nga tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình, dự án hợp tác khả thi, cùng có lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hai nước.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho Khóa họp lần thứ 26 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga sắp tới - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Về phần mình, Phó thủ tướng Dmitry Chernyshenko chúc mừng việc Việt Nam sắp đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027.

Ông Dmitry Chernyshenko tin tưởng rằng, trên nền tảng hữu nghị truyền thống và kết quả chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất.

Phó thủ tướng Nga cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai các dự án hợp tác mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong các lĩnh vực. Nga khẳng định sẵn sàng cùng phía Việt Nam cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, tạo thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, đầu tư.

Tại cuộc gặp, hai bên đề cập đến sự phát triển của hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch hai nước gần đây.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, đã có 1,2 triệu lượt khách Nga đến Việt Nam. Cộng với việc Nga quyết định miễn thị thực cho công dân Việt Nam từ tháng 10, hợp tác du lịch giữa hai nước cũng như giao lưu nhân dân sẽ được tiếp thêm động lực.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho Khóa họp lần thứ 26 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga sắp tới.

Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ mong muốn Nga ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027.