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Việt Nam - Nga thảo luận hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình

tác giả
THANH HIỀN
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THANH HIỀN
THANH HIỀN
DANH KHANG
DANH KHANG

Tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình gắn với bảo đảm an toàn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Việt Nam - Nga thảo luận hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Ngày 12-11 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tăng cường hợp tác mọi mặt

Theo TTXVN, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, đánh giá cao vai trò của Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và những đóng góp của cá nhân bà Valentina Matvienko trong thúc đẩy quan hệ song phương.

Theo Thủ tướng, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là cụ thể hóa các định hướng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước thành những chương trình, dự án hợp tác có hiệu quả.

Ông đề nghị Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục phối hợp với Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Chính phủ hai nước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai hợp tác.

Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường.

Ông nhấn mạnh việc duy trì hiệu quả hợp tác năng lượng - dầu khí, thúc đẩy hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình gắn với bảo đảm an toàn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng mong muốn Nga và các đối tác thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu sớm xúc tiến đàm phán sửa đổi Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu để phù hợp với điều kiện thương mại mới, thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 15 tỉ USD.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, địa phương, văn hóa, du lịch và giao lưu Nhân dân, khai thác hiệu quả hơn các điều kiện thuận lợi về kết nối hàng không giữa hai nước.

Ủng hộ tăng cường hợp tác với Việt Nam

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Việt Nam - Nga thảo luận hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình - Ảnh 3.
Việt Nam - Nga thảo luận hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình - Ảnh 4.

Hai nhà lãnh đạo phát biểu tại cuộc gặp - Ảnh: DANH KHANG

Bà Valentina Matvienko đánh giá cao triển vọng phát triển và tiềm năng hợp tác của Việt Nam, khẳng định Hội đồng Liên bang Nga ủng hộ việc tăng cường hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng phát huy chức năng, thẩm quyền của mình để hỗ trợ triển khai các thỏa thuận giữa hai Chính phủ.

Bà nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể Nga với các tỉnh, thành phố của Việt Nam, tạo thêm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước.

Bà đề nghị tiếp tục quan tâm hợp tác đào tạo, giảng dạy tiếng Nga, giao lưu văn hóa và du lịch. Những thế hệ người Việt Nam từng học tập, công tác tại Nga cùng các tổ chức hữu nghị là nguồn lực quý báu để mở rộng hợp tác và tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa Chính phủ, cơ quan lập pháp và các địa phương nhằm thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương, chú trọng xử lý những vướng mắc cụ thể, nâng cao hiệu quả hợp tác và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về vai trò của hợp tác giáo dục, khoa học, văn hóa và giao lưu thế hệ trẻ trong củng cố nền tảng lâu dài của quan hệ song phương.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tạo điều kiện và chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu Nhân dân, các sự kiện quảng bá văn hóa, kết nối của doanh nghiệp, địa phương hai nước.

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    Chủ đề: quan hệ Việt Nam - Nga Thủ tướng Lê Minh Hưng Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga

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