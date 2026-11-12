Các đại biểu đón Đại tướng Phan Văn Giang - Ảnh: TRỌNG HẢI

Sáng 12-11, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đại tướng Phan Văn Giang - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại đây.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga Mogilevsky Konstantin Ilyich, Chủ tịch Phân ban Nga, đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Đầu tư hệ thống nghiên cứu, triển khai nhiều công trình khoa học

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, cho biết đến nay trung tâm đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trạm quan trắc, trạm nghiên cứu và thử nghiệm tại ba miền đất nước.

Hệ thống này được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ hai phía.

Đáng chú ý, phía Nga đã tài trợ cho trung tâm nhiều phương tiện, thiết bị nghiên cứu hiện đại, trong đó có hai xe xét nghiệm lưu động giám sát dịch tễ, tàu nghiên cứu khoa học biển Giáo sư Gagarinsky. Gần đây nhất, hai bên đã khánh thành Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh.

Với sự quan tâm đầu tư của hai nước cùng đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, trung tâm triển khai nhiều giải pháp đột phá, phát triển hoạt động khoa học - công nghệ theo cả chiều rộng và chiều sâu.

Bốn hướng nghiên cứu chủ đạo gồm vật liệu học nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới, y sinh nhiệt đới và công nghệ sinh học, mang lại nhiều kết quả quan trọng.

Kết nối hơn 50 tổ chức khoa học của Nga

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga - Ảnh: TRỌNG HẢI

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Đây là lần thứ hai trung tâm nhận phần thưởng cao quý này, ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.

Đến nay, trung tâm đã trở thành tổ chức khoa học - công nghệ đa ngành về nhiệt đới có uy tín tại Việt Nam, Liên bang Nga và quốc tế; thực sự là cầu nối khoa học - công nghệ, ngôi nhà chung gắn kết các chuyên gia, nhà khoa học hai nước, kết nối hơn 50 tổ chức khoa học của Liên bang Nga.

Những thành tựu của trung tâm không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước mà còn góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, tin cậy và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng khoa học - công nghệ là chìa khóa vàng, nền tảng, động lực then chốt và đột phá chiến lược để các quốc gia phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.

Đại tướng đề nghị mỗi cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học của trung tâm tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận khoa học - công nghệ, đồng thời là nhịp cầu thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.