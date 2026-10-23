Tân Tổng lãnh sự Nga tại TP.HCM: Mang tình cảm đặc biệt vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Nga

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Tổng lãnh sự Nga tại TP.HCM Mizonova Maria trưa 23-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Trưa 23-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp bà Mizonova Maria, tân Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố, đến chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ.

Tăng cường tiếp xúc Nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga tại TP.HCM

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng khi được biết bà Maria đã có thời gian dài công tác tại Việt Nam, có vốn tiếng Việt rất tốt, nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về Việt Nam. Ông Được tin tưởng bà sẽ có một nhiệm kỳ công tác thành công tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, trước đây là Liên Xô, có truyền thống lâu đời. Ông bày tỏ cảm ơn Nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã giúp đỡ Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong thời kỳ xây dựng đất nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế và văn hóa. Ông đề cập kế hoạch tổ chức "Ngày văn hóa Nga" tại TP.HCM vào năm sau, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường tiếp xúc, giao lưu giữa Nhân dân hai bên.

Theo ông Nguyễn Văn Được, sau sáp nhập, TP.HCM có tiềm năng phát triển rộng mở hơn, tạo thêm cơ hội hợp tác với Liên bang Nga. Trong đó năng lượng là một lĩnh vực đáng quan tâm.

Đối với giao thông vận tải và đô thị, ông Được đề nghị hai bên thống nhất lựa chọn những lĩnh vực có thế mạnh và tính khả thi để ký kết, triển khai thực hiện, tránh tình trạng ký kết nhiều nhưng không khả thi để thực hiện.

Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ thành phố cũng quan tâm đến hợp tác đường sắt với Nga. Ông thông tin vừa qua đã cử một Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn công tác của Hà Nội sang Matxcơva, đồng thời nêu mong muốn cùng nghiên cứu, trao đổi kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực này.

Tân Tổng lãnh sự Nga: "Tôi rất yêu thích TP.HCM"

Tổng lãnh sự Nga tại TP.HCM Mizonova Maria - Ảnh: THANH HIỆP

Đáp lời bằng tiếng Việt, Tổng lãnh sự Liên bang Nga Mizonova Maria chia sẻ bà vui mừng khi có cơ hội trở lại thành phố, nơi bà đánh giá là một địa phương rất năng động, phát triển vượt trội và có nhiều mối quan hệ thân thiết với các địa phương Nga.

Tổng lãnh sự Nga cho biết bà đã có thời gian dài công tác tại Việt Nam, từng làm việc ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, có nhiều người bạn Việt Nam và rất yêu thích TP.HCM.

Bà Maria nhận định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các địa phương của Nga cũng mong muốn tăng cường quan hệ với các địa phương Việt Nam.

Tổng lãnh sự Nga tin tưởng chuyến thăm Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 11 của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác giữa hai nước ở cấp địa phương, đồng thời góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Trên cương vị Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM, bà Maria khẳng định sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy quan hệ giữa thành phố với các địa phương Nga, trong đó có thủ đô Matxcơva và thành phố Saint Petersburg.

Bà bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo thành phố và các đối tác nhằm thúc đẩy hợp tác giữa TP.HCM và Liên bang Nga.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng lãnh sự Nga Mizonova Maria - Ảnh: THANH HIỆP