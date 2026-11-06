Giá trị Cách mạng Tháng Mười giữ nhịp hữu nghị Việt - Nga

Các đại biểu Việt Nam - Nga tham dự lễ kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga trưa 6-11 tại TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Ngày 6-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026). Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TP.HCM; bà Maria Georgievna Mizonova, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM cùng đại diện các tổ chức, đoàn thể và những người bạn Việt Nam - Nga.

Cấp địa phương đưa quan hệ Việt - Nga gần hơn với nhân dân

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tại TP.HCM phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: THANH HIỆP

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng nhận định Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam, ảnh hưởng lớn đến tiến trình cách mạng và sự phát triển của đất nước, đồng thời đặt nền móng cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Theo bà Phượng, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga qua hơn bảy thập niên tiếp tục được củng cố, phát triển và nâng cấp lên mức Đối tác chiến lược toàn diện.

Đáng chú ý, Tuyên bố chung năm 2026 về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới xác định nhiều hướng hợp tác giữa các địa phương hai nước, từ giao thông - vận tải, công nghiệp, nông nghiệp đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch.

Các bạn sinh viên Việt Nam trình diễn các ca khúc Nga bằng các nhạc cụ dân tộc Việt - Ảnh: THANH HIỆP

Bà Phượng cho rằng nếu quan hệ cấp quốc gia tạo dựng khuôn khổ chiến lược và những định hướng lớn thì các địa phương là nơi trực tiếp đưa những định hướng đó vào đời sống nhân dân hai nước.

Vì vậy với vai trò đầu tàu kinh tế, TP.HCM có nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác với các địa phương Nga.

Trong thời gian tới, hội sẽ tăng cường kết nối địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; thúc đẩy giao lưu thanh niên, hợp tác văn hóa, giáo dục và quảng bá hình ảnh hai nước.

Tiếp nối tình hữu nghị từ dấu mốc lịch sử

Phát biểu đáp lời bằng tiếng Việt, bà Maria Georgievna Mizonova đã nhắc lại ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đối với nước Nga và thế giới.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tại TP.HCM thay mặt hội tặng bức tranh gạo chân dung nữ Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM Maria Georgievna Mizonova - Ảnh: THANH HIỆP



Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất", bà Mizonova nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt trong lịch sử thế kỷ 20.

Theo bà, Cách mạng Tháng Mười đã lan tỏa những lý tưởng về công bằng xã hội, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Những nguyên tắc đó cũng trở thành nền tảng của tình hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam.

Bà Mizonova cũng nhắc đến chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga vào tháng 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong khuôn khổ đó hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Bà thông tin thêm lãnh đạo TP.HCM cũng đang có chuyến công tác tại thủ đô Matxcơva, sau đó tiếp tục đến thành phố Saint Petersburg. Tuần tới, đoàn đại biểu Nga do bà Valentina Matvienko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga, dẫn đầu sẽ thăm Hà Nội và Đà Nẵng.

Tổng lãnh sự Nga tại TP.HCM Maria Georgievna Mizonova - Ảnh: THANH HIỆP TP.HCM là điểm kết nối quan trọng giữa Việt Nam - Nga Trao đổi với Tuổi Trẻ, Tổng lãnh sự Nga Maria Georgievna Mizonova nêu trong nhiệm kỳ mới của bà sẽ chú trọng tăng cường hợp tác giữa TP.HCM với các địa phương của Liên bang Nga. Theo bà, TP.HCM hiện đã có quan hệ hợp tác, kết nối với một số địa phương Nga. Sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính, bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hai bên đang chuẩn bị thúc đẩy các hoạt động hợp tác mới. Bà Mizonova mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác, tìm kiếm những hình thức hợp tác mới nhằm tiếp tục phát triển quan hệ giữa các địa phương Việt Nam và Liên bang Nga. Tổng lãnh sự Nga đánh giá TP.HCM là một trong những trung tâm hợp tác quan trọng giữa hai nước. Khu vực phía Nam và thành phố có cộng đồng đông đảo người nói tiếng Nga sinh sống, làm việc; nhiều dự án hợp tác chung đang được triển khai. Tổng lãnh sự quán Nga sẽ luôn sẵn sàng đối thoại và hỗ trợ các sáng kiến nhằm đưa hai nước và các địa phương xích lại gần nhau hơn, bà Mizonova khẳng định.