TP.HCM trao 41 Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM - phát biểu tại chương trình - Ảnh: NGỌC LÂN

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM - bày tỏ lễ trao tặng huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp để phát huy và củng cố niềm tin của đảng viên đối với sự đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoàn thành mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Theo bà, trong giai đoạn mới, mỗi đảng viên, công chức, viên chức phải vì lợi ích của nhân dân, phải tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm.

"Huy hiệu mà các đảng viên vinh dự đón nhận ngày hôm nay là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận, tôn vinh sự phấn đấu, cống hiến, rèn luyện của các đồng chí; là biểu tượng cho lòng trung thành, sự tôn kính và lời thề sắt son đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân", bà Nguyễn Thanh Xuân nói.

Từ đó, bà Nguyễn Thanh Xuân cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chi bộ, đảng viên cần chú trọng, gồm đẩy nhanh tiến độ trong công tác dữ liệu số đối với các cơ quan Đảng; rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống việc làm, minh bạch hóa cơ sở dữ liệu vị trí việc làm.

Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện trong tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tập trung nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.



Bà Nguyễn Mai Lan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Nguyễn Tất Thành - chia sẻ cảm nghĩ khi nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng - Ảnh: NGỌC LÂN

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Mai Lan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Nguyễn Tất Thành - bày tỏ vô cùng xúc động khi là đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

"Đây là phần thưởng cao quý, đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của người đảng viên trong chặng đường tiếp theo. 45 năm qua, điều tôi luôn nhớ là lời tuyên thệ khi đứng trước hàng ngũ của Đảng. Chặng đường ấy có thuận lợi, khó khăn, có niềm vui và cũng có lúc phải tự nhìn lại để sửa mình.

Đối với tôi, vào Đảng là vinh dự lớn. Giữ lòng trung thành, sự gương mẫu, tinh thần phục vụ nhân dân và trách nhiệm với tập thể là công việc phải rèn luyện suốt đời", bà Lan thấm thía.

Trong dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM trao huy hiệu Đảng cho 41 đảng viên, gồm: huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 45 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng, 35 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng.

TP.HCM trao huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga cho 41 đảng viên - Ảnh: NGỌC LÂN

Phường Xuân Hòa trao tặng 46 huy hiệu Đảng cho các đảng viên Bà Phạm Thị Hồng Hà - Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM - trao huy hiệu đến đảng viên phường Xuân Hòa - Ảnh: ĐẶNG LINH Sáng cùng ngày, Đảng ủy phường Xuân Hòa (TP.HCM) tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026) và trao huy hiệu Đảng tuyên dương gương điển hình dân vận khéo năm 2026. Đợt này, Đảng bộ phường Xuân Hòa có 46 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Theo đó, 36 đảng viên được trao huy hiệu Đảng tại buổi lễ, 10 đảng viên sẽ được trao huy hiệu Đảng tại nhà. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Mai Bá Trước - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa - bày tỏ Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử, mang lại những bài học sâu sắc cho dân tộc. Ông Mai Bá Trước tri ân sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ của các đảng viên qua các thời kỳ, mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả và truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Trong thời gian tới, phường Xuân Hòa sẽ tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất cho người dân, đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình, chỉ thị của thành phố.