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Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở Đồng Tháp

tác giả
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Ngô Văn Triệu, người có gần tám thập niên gắn bó với sự nghiệp cách mạng tại tỉnh Đồng Tháp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Ngô Văn Triệu - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 5-11, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và chính quyền địa phương đã đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Ngô Văn Triệu, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Trại Ngang, Đảng bộ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, ông Trần Lưu Quang thăm hỏi sức khỏe, đời sống của ông Ngô Văn Triệu và gia đình. Ông Quang chúc ông Triệu trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng về tinh thần cách mạng, ý chí kiên trung để các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ noi theo.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến lâu dài của người đảng viên.

Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân ông Ngô Văn Triệu và gia đình, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Gò Công Đông.

Ông Ngô Văn Triệu sinh ngày 30-12-1930. Sớm tham gia hoạt động cách mạng, ông từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong lực lượng vũ trang và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Trong đó có thời gian công tác tại Chi đội 2, Chi đội 3, Khu 7; Tiểu đội trưởng Đại đội 2, Chi đội 3, Khu 7; Trung đội phó Trung đoàn 309, tỉnh Biên Hòa; Thường vụ Công đoàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; cán bộ Ban Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó ông Triệu tiếp tục đảm nhận các nhiệm vụ tại địa phương, từng giữ cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trường Đảng Gò Công Đông. Với những đóng góp trong quá trình công tác, ông được các cấp trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở Đồng Tháp - Ảnh 3.Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM chắt chiu nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh thành phố phải đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu, đồng thời chắt chiu từng nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026 và tạo đà cho các năm tiếp theo.

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MẬU TRƯỜNG
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    Chủ đề: tỉnh thanh hoá tỉnh Đồng Tháp Thành uỷ TP. HCM Ban Nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá Trần Lưu Quang

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