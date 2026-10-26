Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Không để người thiếu năng lực giữ những vị trí quan trọng

tác giả
THEO BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
THEO BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
THEO BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Đề cập công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh thành phố chọn người đúng việc và sẵn sàng thay thế nếu cán bộ không đảm đương được công việc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Không để người thiếu năng lực giữ những vị trí quan trọng - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Chiều 26-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh các nội dung trọng tâm, tinh thần xuyên suốt và thông điệp Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu nhiều nội dung các cấp ủy phải lưu ý trong tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cụ thể, ông nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng bằng tầm nhìn, định hướng; bằng kiểm tra, giám sát; chính quyền phải chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện để có kết quả cụ thể.

Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh thành phố chọn người cho đúng việc và sẵn sàng thay thế nếu cán bộ không đảm đương được công việc.

"Không để người làm tốt và người làm kém được đánh giá như nhau; không để người có năng lực thiếu cơ hội; không để người thiếu năng lực được giữ những vị trí quan trọng", Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý khi đề cập đến công tác cán bộ của TP.HCM hiện nay.

Đề cập đến tình trạng một việc giao cho nhiều đầu mối và không rõ trách nhiệm, ông Trần Lưu Quang nêu rõ từ nay một việc phải có một đầu mối chịu trách nhiệm, được giao quyền thực chất, được kiểm soát hiệu quả và được đánh giá bằng kết quả.

Lưu ý về sắp xếp tổ chức bộ máy, ông nhấn mạnh yêu cầu bộ máy tinh gọn ít đầu mối, ít người và giải quyết công việc nhanh hơn, tốt hơn để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Về nguồn nhân lực, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định thu hút nhân tài bằng cơ chế đãi ngộ, cơ hội cống hiến, quyền được sáng tạo và đặc biệt là có môi trường thành công.

Theo ông, ngoài cơ chế đãi ngộ, điều quan trọng chính là sự tôn trọng và đồng hành của các cộng sự để nhân tài phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM.

Đề cập đến nguồn lực, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh việc kiểm soát không chỉ nhằm ngăn ngừa sai phạm mà còn phải chống trì trệ, tránh lãng phí cơ hội phát triển. 

Ông khẳng định đổi mới phải thực sự tạo ra năng lực phát triển cho TP.HCM. Trước mắt, TP.HCM phải đạt 3 mục tiêu của năm 2026: Tăng trưởng 2 con số; thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng và giải ngân đầu tư công đạt 100%. 

Về lâu dài, tạo ra năng lực phát triển TP.HCM tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu đội ngũ cán bộ TP.HCM phải đặc biệt lưu ý và chuyển nhận thức thành hành động, ứng xử cụ thể với công việc để thành phố phát triển, để người dân thương yêu và tin tưởng nhiều hơn. Mục tiêu cuối cùng của sự phát triển là làm cho chất lượng sống và niềm tin của người dân ngày càng tăng lên.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Không để người thiếu năng lực giữ những vị trí quan trọng - Ảnh 3.TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 từ 10,4% trở lên

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 từ 10,4% trở lên, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THEO BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cán bộ công tác cán bộ Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

    Dòng sự kiện: Tin tức về TP.HCM

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất