35 đảng viên Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì vinh dự nhận Huy hiệu Đảng

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì có 35 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì cũng trao tặng quà đến 11 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trần Phú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhì - cho biết dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì, vinh dự và tự hào có 35 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu bền bỉ, lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, sự tận tụy trong công tác và những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Mỗi tấm huy hiệu không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình, mà còn là tài sản tinh thần quý báu của Đảng bộ phường, minh chứng cho truyền thống kiên trung, trách nhiệm và niềm tin son sắt vào Đảng của các đảng viên.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường, ông Nguyễn Trần Phú bày tỏ tin tưởng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất người đảng viên, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và cộng đồng dân cư. Đồng thời, tiếp tục động viên, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng và truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Hiện phường Tân Sơn Nhì tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi đơn vị hành chính được sắp xếp, với địa bàn và cộng đồng dân cư có sự kế thừa, kết nối từ các đơn vị trước đây.

Sau kết quả tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy phường đã tập trung ban hành các văn bản lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội, triển khai thực hiện 27 chỉ tiêu chủ yếu, 3 công trình và 11 chương trình trọng điểm.

Từ đó trong năm 2026, các chỉ tiêu cơ bản về công tác xây dựng Đảng, thu ngân sách, quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa xã hội đã đạt và có chỉ tiêu vượt tiến độ.

Đồng thời, tập trung thực hiện việc chỉnh lý số hóa hồ sơ đảng viên, cán bộ công chức đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân được hệ thống chính trị quan tâm tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú và kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Qua đó, tạo được quan tâm và ủng hộ, đánh giá cao trong nhân dân.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ông Nguyễn Trần Phú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhì - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết và ông Nguyễn Trần Phú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhì - trao tặng quà đến đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường - Ảnh: NGỌC KHẢI