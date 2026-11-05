Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao tặng Huy hiệu Đảng tại xã Tân Nhựt

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đến ông Hà Phước Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhựt - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đợt này, Đảng bộ xã Tân Nhựt có 17 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trong 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có ông Hà Phước Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhựt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Phước Thắng cho biết nhân dịp kỷ niệm 109 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), Đảng ủy xã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên trong Đảng bộ xã Tân Nhựt.

17 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng là những đảng viên tiêu biểu trong quá trình công tác, rèn luyện và phấn đấu, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển của địa phương, là những tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo.

Một số đảng viên mặc dù đã nghỉ công tác nhưng không ngừng nghỉ cống hiến; trở về đời thường nhưng vẫn giữ trọn vai trò nêu gương, vẫn là chỗ dựa tinh thần, là hạt nhân đoàn kết ở các chi bộ và cộng đồng dân cư.

Nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, ông Hà Phước Thắng bày tỏ niềm tự hào khi được viết tiếp truyền thống cách mạng của gia đình. Trải qua 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông luôn nhận được sự dìu dắt, chỉ bảo và giúp đỡ nhiệt tình của các lão thành cách mạng, lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp để có điều kiện hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao.

"Chúng tôi xin hứa trước các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo của xã và toàn thể Đảng bộ sẽ tiếp tục gương mẫu, rèn luyện, phấn đấu học tập, tích cực đóng góp xây dựng Đảng bộ, chính quyền xã Tân Nhựt trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình", ông Hà Phước Thắng phát biểu.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Tân Nhựt, đợt ngày 7-11-2026 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ông Hà Phước Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhựt - phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2026

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Tân Nhựt. Đợt ngày 7-11-2026, Đảng bộ xã Tân Nhựt có 17 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng - Ảnh: NGỌC KHẢI