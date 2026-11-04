Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành tại Hà Nội

Toàn cảnh buổi lễ - Ảnh: QUANG THÁI

Chiều 4-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ TP Hà Nội đợt 7-11-2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và trao tặng huy hiệu cho các cán bộ, đảng viên lão thành. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng dự buổi lễ.

Trao Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên lão thành tại Thành ủy Hà Nội

Cụ thể ở buổi lễ tổ chức tại hội trường Thành ủy, Hà Nội đã trao Huy hiệu Đảng 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 31 đảng viên lão thành.

Trong đó có 9 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 16 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đợt 7-11-2026, Đảng bộ TP Hà Nội có 28.291 đảng viên vinh dự được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên.

Trong đó có 29 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 45 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đặc biệt, toàn Đảng bộ TP có 5 đảng viên lão thành từ 100 tuổi trở lên. Trong đó có bà Nguyễn Thị Mai (tức Nguyễn Thị Huyền, 104 tuổi, sinh năm 1922), đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 39, Đảng bộ phường Yên Hòa.

Các đảng viên lão thành dự buổi lễ - Ảnh: VIẾT THÀNH

Mãi mãi khắc ghi công lao và đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng dịp này - Ảnh: VIẾT THÀNH

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm xúc động khi tham dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ TP Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ánh sáng từ Cách mạng Tháng Mười Nga hơn một thế kỷ trước đã thắp lên ngọn lửa lý tưởng cộng sản tại Việt Nam, hun đúc nên biết bao thế hệ chiến sĩ trung kiên, sẵn sàng xả thân vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển trường tồn của Đảng, của dân tộc.

Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, qua bão táp cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như những cam go của thời kỳ bao vây, cấm vận, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, lý tưởng cộng sản vẫn luôn vẹn nguyên, sáng ngời trong tâm khảm và hành động của các thế hệ đảng viên đi trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho một đảng viên lão thành - Ảnh: VIẾT THÀNH

"Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên lão thành hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng. Đây là sự ghi nhận những mốc thời gian bền bỉ của đời người, là sự tôn trọng, tôn vinh trọn vẹn cả quá trình tận hiến, phấn đấu, hy sinh kiên cường vì lý tưởng cộng sản.

Tấm huy hiệu trên ngực áo các đồng chí là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản và thực hiện lời thề son sắt trước, dưới lá cờ của Đảng vinh quang từ thuở thanh xuân" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành.

Vì vậy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể TP Hà Nội tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, chu đáo cả về vật chất và tinh thần đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi, kịp thời lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những đóng góp quý báu của các thế hệ trước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao Huy hiệu Đảng cho một đảng viên lão thành - Ảnh: VIẾT THÀNH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên - Ảnh: VIẾT THÀNH

Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông gắn Huy hiệu Đảng lên áo cho một đảng viên - Ảnh: QUANG THÁI

Lãnh đạo TP.HCM trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên cao niên Ngày 2-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Trần Xuân Khải, sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 4, Đảng bộ phường Tam Thắng, tại nhà riêng.



