Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thái Nguyên cần phấn đấu là địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thăm Thái Nguyên trong sự chào đón của người dân - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Dịp này, tỉnh cũng khai mạc Festival trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, với chủ đề "Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại chương trình kỷ niệm.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; đại sứ, đại diện các tổ chức và đoàn đại biểu quốc tế; cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Thái Nguyên hiện có quy mô không gian phát triển mới

Mở đầu là chương trình nghệ thuật "Thái Nguyên - Mạch nguồn lịch sử", tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh qua các thời kỳ; khắc họa truyền thống cách mạng, tinh thần đấu tranh anh dũng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, góp phần tái hiện những dấu mốc lịch sử, làm nổi bật bản sắc và giá trị truyền thống của địa phương.

Trình bày diễn văn kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cho biết Thái Nguyên là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Danh xưng Thái Nguyên đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước; qua các thời kỳ, vùng đất này từng là đạo, xứ, trấn. Năm 1831 tỉnh Thái Nguyên được thành lập dưới triều vua Minh Mạng; ngày 4-11-1831 được xác định là mốc thành lập tỉnh.

Thái Nguyên cũng là vùng đất in đậm dấu chân và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, tỉnh đã tạo lập nhiều kỳ tích phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ của vùng trung du và miền núi phía Bắc và của cả nước.

Thái Nguyên hiện có quy mô không gian phát triển mới sau hợp nhất, tạo ra động lực mới và được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển. Và trên hết, niềm tin, tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận của nhân dân đã trở thành nền tảng để Thái Nguyên vươn lên mạnh mẽ, xây dựng tỉnh Thái Nguyên "Kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển", là một cực tăng trưởng, hướng đến Thái Nguyên là thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đã có nhiều thành tích xuất sắc nổi bật trong thu hút đầu tư, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu của tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại chương trình kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh từ dấu mốc 195 năm, chúng ta hướng tới kỷ niệm 200 năm thành lập tỉnh vào năm 2031 và xa hơn, cùng cả nước thực hiện khát vọng phát triển đến năm 2045.

Thái Nguyên cần chuẩn bị nền tảng để tiếp tục phát triển khi lợi thế lao động giá rẻ suy giảm, công nghệ thay đổi và yêu cầu về môi trường ngày càng cao. Khát vọng trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045 phải được xây dựng trên năng suất lao động, trình độ khoa học công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo sự phát triển dài hạn; củng cố niềm tin bằng chất lượng phục vụ nhân dân. Toàn tỉnh phải tạo sự thống nhất trong hành động, khắc phục tư duy cục bộ địa bàn cũ, phân bổ nguồn lực theo nhu cầu và hiệu quả chung.

Vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, tăng năng lực cho cấp xã, nhất là ở vùng cao; bảo đảm người dân được giải quyết công việc thuận tiện. Các mục tiêu dài hạn cần được cụ thể hóa thành công việc từng năm, có người chịu trách nhiệm và được nhân dân giám sát.

Tỉnh nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, lấy khoa học, công nghệ và con người làm nền tảng. Cùng với thu hút đầu tư có chất lượng, phải hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp địa phương nâng trình độ khoa học kỹ thuật, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Hợp tác với các tập đoàn quốc tế cần mở thêm cơ hội đào tạo kỹ sư, phát triển nhà cung ứng và nghiên cứu tại địa phương. Phát huy Đại học Thái Nguyên, gắn đào tạo và nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp; tạo điều kiện để người tài lập nghiệp, gắn bó lâu dài. Đồng thời, phát triển kinh tế tư nhân, tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên, giảm rủi ro lệ thuộc vào một vài doanh nghiệp hoặc sản phẩm chủ lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tổ chức không gian phát triển thống nhất, hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và sinh thái. Lựa chọn công trình theo hiệu quả sử dụng và khả năng tạo động lực, khắc phục đầu tư dàn trải. Quy hoạch đô thị, khu công nghiệp phải tính đủ nhu cầu năng lượng, nhà ở, xử lý chất thải và khả năng thoát lũ.

Bảo vệ rừng đầu nguồn, lưu vực sông Cầu, hệ sinh thái hồ Ba Bể và hồ Núi Cốc là trách nhiệm đối với cả địa phương và vùng hạ du. Tỉnh cần dành không gian trữ nước, chủ động phòng ngừa ngập lụt, sạt lở; kiểm soát khai thác khoáng sản và phục hồi môi trường. Những tài sản tự nhiên đã hình thành qua hàng nghìn năm phải được gìn giữ trong mọi quyết định phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, gìn giữ văn hóa, nâng tầm giá trị trà Thái Nguyên và sức lan tỏa của Festival. Di sản tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương cùng những vùng chè đặc sắc của tỉnh cần được gìn giữ bằng việc truyền nghề, bảo vệ cảnh quan và tạo sinh kế tốt cho người dân.

Danh xưng "Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà" là niềm tự hào và cũng đặt ra trách nhiệm giữ gìn uy tín của vùng chè. Tỉnh cần hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình ứng dụng khoa học từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo vệ chỉ dẫn địa lý, ngăn chặn giả mạo xuất xứ; phát triển sản phẩm mới phù hợp thị hiếu nhưng giữ được phẩm chất đặc trưng.

Festival là dịp để người trồng chè, nghệ nhân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế gặp gỡ, chia sẻ tri thức, mở rộng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hãy đưa trà Việt đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế, bằng những trải nghiệm chân thực.

Tổ chức Festival phải văn minh, tiết kiệm, thân thiện với môi trường, để người dân được tham gia và hưởng lợi. Sức lan tỏa của lễ hội cần được đo bằng uy tín thương hiệu, thị trường được mở rộng và thu nhập tốt hơn của người làm chè sau mỗi kỳ tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân, bồi đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Tăng trưởng công nghiệp phải đi cùng nhà ở, trường học, y tế và môi trường sống cho công nhân; phát triển vùng cao phải bắt đầu từ khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu, học nghề và việc làm.

Ưu tiên trẻ em vùng khó khăn được học tập đầy đủ, được đào tạo nghề và trang bị kỹ năng cần thiết. Đồng bào giữ rừng, gìn giữ di sản cần có sinh kế ổn định và được hưởng lợi xứng đáng từ những giá trị mình bảo vệ. Quan tâm người có công, người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các bộ, ngành Trung ương cần phối hợp tháo gỡ những vướng mắc vượt thẩm quyền, hỗ trợ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển vùng. Sự phồn thịnh của Thái Nguyên phải hiện diện trong đời sống của đồng bào ở cả vùng đô thị, vùng cao và vùng căn cứ cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, 5 năm nữa, Thái Nguyên sẽ bước vào dấu mốc 200 năm thành lập tỉnh. Hướng tới dấu mốc này, Thái Nguyên cần phấn đấu là địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại và chất lượng sống ngày càng cao.

Các thế hệ hôm nay tiếp nối xứng đáng công sức của cha ông, để thế hệ mai sau được thừa hưởng một nền kinh tế có năng lực sáng tạo, những cánh rừng và nguồn nước được gìn giữ, một đời sống văn hóa giàu bản sắc và cơ hội vươn lên bằng tài năng, lao động và sự nỗ lực của mình.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh (bên phải) trao chứng nhận ghi danh "Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên" vào Danh mục quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể cho tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: TTXVN



Ghi danh "Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên" vào Danh mục quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể Nhân dịp này, bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch - trao chứng nhận ghi danh "Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên" vào Danh mục quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể cho tỉnh Thái Nguyên. Đây là sự ghi nhận những tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm được cộng đồng sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ; đồng thời là trách nhiệm tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại. Tiếp nối mạch cảm xúc lịch sử là chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc Festival trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề "Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt", tôn vinh giá trị cây chè, văn hóa trà và thương hiệu "Đệ nhất danh trà"; đồng thời giới thiệu hình ảnh Thái Nguyên giàu truyền thống, năng động, đổi mới và hội nhập.