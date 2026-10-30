'Việt Nam và Cuba: Anh em một nhà'

Chủ tịch Hồ Chí Minh đón Lãnh tụ cách mạng Cuba Raúl Castro Ruz năm 1966. Ông Raúl Castro Ruz khi đó là Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng - Ảnh: TTXVN



Vượt nửa vòng Trái đất và bất chấp khó khăn, 60 năm trước, ngày 29-10-1966, đoàn đại biểu do Tổng thống Cộng hòa Cuba Osvaldo Dorticós Torrado và ông Raúl Castro Ruz - khi đó là Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng - dẫn đầu đã đặt chân đến Hà Nội.

Theo Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, chuyến đi đã cho thấy sự ủng hộ và tình đoàn kết không gì lay chuyển nổi của những người cách mạng Cuba với cuộc đấu tranh anh dũng của Nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ.

Tròn 60 năm lần đầu tiên Lãnh tụ cách mạng Cuba Raúl Castro Ruz đến Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội đã tổ chức một lễ kỷ niệm, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em chiều 30-10.

Cái ôm đi vào lịch sử Việt Nam - Cuba

Chia sẻ tại buổi lễ, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết trong chuyến thăm năm 1966, những lập trường kiên định, không lay chuyển của cách mạng Cuba đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã được tái khẳng định.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cũng xúc động nhắc lại những tình cảm tri ân sâu sắc, những nghĩa cử đoàn kết nồng hậu phía Việt Nam đã dành cho các vị khách Cuba.



Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh đã dành cho đoàn đại biểu Cuba sự tiếp đón nồng hậu, vượt lên trên những khuôn phép và nghi thức ngoại giao thông thường.

Các phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Osvaldo Dorticós Torrado cùng thông cáo chung về chuyến thăm đã thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, tình anh em đồng chí gắn bó giữa hai đất nước và quyết tâm tiếp tục vun đắp, củng cố mối quan hệ.

"Cái ôm nồng ấm giữa các nhà lãnh đạo chúng tôi với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người mà Đại tướng Raúl Castro Ruz gọi là một nhà cách mạng huyền thoại và kiệt xuất, đã đi vào lịch sử", Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ.



Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: DUY LINH

Nhân kỷ niệm 60 năm chuyến thăm ấy, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã quyết định xuất bản cuốn sách mang tên "Việt Nam và Cuba: Anh em một nhà".

Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Osvaldo Dorticós, thông cáo chung, bài xã luận của Báo Nhân Dân, cùng một phần tư liệu hình ảnh về các cuộc gặp gỡ giữa hai bên trong chuyến thăm năm 1966.

Đại sứ quán cũng giới thiệu ấn bản tiếng Việt của một tác phẩm đặc biệt của Lãnh tụ cách mạng Raúl Castro Ruz.

Với nhan đề "Cách mạng: công trình đẹp nhất", tập đầu tiên này tuyển tập các bài phát biểu, phỏng vấn và tuyên bố của lãnh tụ Cách mạng Cuba trong giai đoạn 2006 - 2011.

Ông Võ Điện Biên, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại buổi lễ - Ảnh: DUY LINH

"Đoàn kết nhất định thắng"

Chuyến thăm cuối tháng 10-1966 diễn ra trong một năm đặc biệt của quan hệ hai nước.

Ngày 2-1-1966, tại Quảng trường Cách mạng José Martí ở La Habana, trước nửa triệu người dự mít tinh kỷ niệm 7 năm thắng lợi của Cách mạng Cuba và chào mừng các đoàn đại biểu dự Hội nghị Đoàn kết Á - Phi - Mỹ Latinh, Lãnh tụ Fidel Castro Ruz khẳng định Cuba sẵn sàng trao cho Nhân dân Việt Nam không chỉ đường mà cả máu của mình.

Lời tuyên bố về sau được cô đọng thành câu nói đi vào lịch sử: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!".

Trưng bày một số bài báo và hình ảnh về chuyến thăm tháng 10-1966 của đoàn đại biểu cấp cao Cuba tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội ngày 30-10 - Ảnh: DUY LINH

Tình cảm dành cho Việt Nam cùng tính chất "mở đường" của chuyến đi năm 1966 đã đưa Lãnh tụ Fidel Castro Ruz đến Quảng Trị tháng 9-1973.



Ngày 15-9-1973, Lãnh tụ Fidel Castro Ruz cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đoàn đại biểu Cuba đã vượt tuyến lửa để thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Cuba trên cao điểm 241 Tân Lâm đã trở thành biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết anh em gắn bó, thủy chung giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước.

Nói về chuyến đi này, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes từng chia sẻ điều duy nhất khiến Lãnh tụ Fidel Castro Ruz tiếc nuối là ông đã không thể đến Hà Nội trước ngày 2-9-1969 để được trực tiếp gặp gỡ và ôm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Cái ôm của đồng chí Raúl Castro Ruz và Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi nhớ cái ôm mà đồng chí Fidel và vị lãnh tụ lịch sử của Việt Nam đã không có cơ hội trao nhau.

Để cái ôm ấy mãi mãi tượng trưng cho tình anh em giữa hai dân tộc, nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân Cuba, Việt Nam đã kiên định vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước bằng những hành động và thành tựu cụ thể", ông Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh tại buổi lễ ngày 30-10.

Khép lại sự kiện, Đại sứ Cuba trân trọng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam tại Liên hợp quốc suốt nhiều năm qua.

"Niềm tin không lay chuyển ấy gợi nhắc một quan niệm đạo lý thiêng liêng vẫn sống mãi trong ký ức tập thể của Nhân dân Việt Nam: Uống nước nhớ nguồn", ông Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ và nhấn mạnh: "Cuba và Việt Nam, đoàn kết nhất định thắng!".

Nhiều thế hệ cán bộ, du học sinh Việt gắn bó sâu sắc với Cuba có mặt tại buổi lễ chiều 30-10 - Ảnh: DUY LINH

Đại diện Nhà xuất bản Văn Học Việt Nam và cuốn sách "Cách mạng: công trình đẹp nhất" tập hợp các bài phát biểu, phỏng vấn và tuyên bố của Lãnh tụ Cách mạng Cuba Raúl Castro Ruz trong giai đoạn 2006 - 2011 - Ảnh: DUY LINH



Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes tặng sách cho các đại biểu sau buổi lễ - Ảnh: DUY LINH

Thế hệ trẻ Cuba tại buổi lễ - Ảnh: DUY LINH

Trưng bày một số bài báo và hình ảnh về chuyến thăm tháng 10-1966 của đoàn đại biểu cấp cao Cuba tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội ngày 30-10 - Ảnh: DUY LINH