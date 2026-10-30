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Ông Trần Hoài Thu làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng, được UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thay ông Nguyễn Quốc Việt được điều động sang Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ông Trần Hoài Thu làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Ông Trần Hoài Thu (bìa phải), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây Thượng nhiệm kỳ 2026-2031 được điều động giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi thay ông Nguyễn Quốc Việt (bìa trái) - Ảnh: M.T.

Chiều 30-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây Thượng nhiệm kỳ 2026-2031, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Thu được bổ nhiệm với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 2-11-2026 đến ngày 2-11-2031.

Cùng đợt này, UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, thời hạn 5 năm kể từ ngày 2-11-2026.

Ông Võ Minh Vương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Công Thương, thời hạn 5 năm kể từ ngày 2-11-2026.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đối với ông Phạm Nhật Vũ, Phó giám đốc trung tâm, kể từ ngày 2-11-2026 cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Giám đốc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm; ghi nhận quá trình phấn đấu, năng lực, kinh nghiệm và những đóng góp trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cán bộ trên cương vị mới nhanh chóng bắt nhịp công việc, xác định rõ trách nhiệm, chủ động bắt tay ngay vào nhiệm vụ, không để xảy ra khoảng trống hoặc chậm trễ trong quá trình chuyển giao.

Những khó khăn, vướng mắc tại cơ quan, đơn vị phụ trách cần được chủ động đề xuất phương án giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, không chờ đợi hay đùn đẩy trách nhiệm.

Ông Trần Hoài Thu làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh 3.Quảng Ngãi điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Tỉnh ủy Quảng Ngãi điều động, luân chuyển, tiếp nhận và phân công 11 cán bộ; trong đó có nhiều cán bộ được bố trí giữ chức bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp xã.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: sở công thương Quảng Ngãi UBND tỉnh ban quản lý khu kinh tế Dung Quất UBND tỉnh Quảng Ngãi

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