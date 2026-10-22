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Công bố hàng loạt quyết định cán bộ chủ chốt ở Cà Mau

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Ngày 22-10, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Công bố hàng loạt quyết định cán bộ chủ chốt ở Cà Mau - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quyết định cho ông Mã Minh Tâm (thứ 4 từ phải sang) giữ chức Giám đốc Sở Xây Dựng - Ảnh: THANH HUYỀN

Tại hội nghị, ông Phan Thanh Duy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau - công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 

Theo đó, ông Dư Minh Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng - được điều động làm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Mã Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Lê Hồng Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã U Minh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Đoàn Việt Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phích được điều động giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Ông Ngô Nguyên Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh.

Tại Sở Tài chính, ông Nguyễn Thế Châu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Văn Thời được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở. Ông Trần Anh Thi - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Công thương. Bà Nguyễn Trúc Ly - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phan Ngọc Hiển làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ở Văn phòng Tỉnh ủy, ông Võ Minh Tám - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Văn Thời được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ông Tăng Hồng Trường - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Trạch giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, 5 cán bộ được điều động đến nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách Ban Nghiên cứu Chuyên đề tỉnh gồm: ông Nguyễn Bình Thuận - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trịnh Thanh Sang - Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh;

Ông Trần Văn Hùng - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình giao thông tỉnh; ông Trần Văn Đoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Biển Bạch; ông Đặng Hoàng Ngô - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gành Hào.

Ngoài ra, hội nghị cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Huynh - Phó giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh. Ông Phan Minh Chí - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh. 

Ông Dương Chí Bình - Phó giám đốc Sở Xây dựng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh. Ông Tiêu Thanh Phương - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công ty Môi trường đô thị.

Công bố hàng loạt quyết định cán bộ chủ chốt ở Cà Mau - Ảnh 2.Cà Mau điều động, bổ nhiệm 3 Hiệu trưởng giữ chức Phó giám đốc sở

Ngày 6-8, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ đối với ba sở trực thuộc.

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THANH HUYỀN
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    Chủ đề: Bổ nhiệm điều động công tác cán bộ sở ngành tỉnh Cà Mau

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