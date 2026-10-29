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Quảng Ngãi điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Tỉnh ủy Quảng Ngãi điều động, luân chuyển, tiếp nhận và phân công 11 cán bộ; trong đó có nhiều cán bộ được bố trí giữ chức bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp xã.

Quảng Ngãi điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt - Ảnh 1.

Quảng Ngãi công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển 11 cán bộ lãnh đạo - Ảnh: N.Đ.

Sáng 29-10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công bố các quyết định điều động, luân chuyển, tiếp nhận và phân công cán bộ.

Theo đó, ông Trần Hoài Thu thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động đến công tác tại UBND tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh từ ngày 2-11-2026, và nhận nhiệm vụ theo quyết định của chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Đức Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Ba Gia nhiệm kỳ 2025 - 2030, được điều động đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ ngày 2-11-2026.

Ông Nguyễn Bảo Tân thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar để đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ ngày 2-11-2026.

Ở cấp xã, ông Nguyễn Quang Thạch, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ ngày 2-11-2026.

Ông Nguyễn Đức Hương, Phó giám đốc Sở Xây dựng, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar cùng nhiệm kỳ.

Ông Trần Đăng Minh, Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, được luân chuyển về công tác tại xã Sơn Tây Thượng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ ngày 2-11-2026.

Ông Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, được luân chuyển về công tác tại xã Ba Gia, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Ba Gia nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ ngày 2-11-2026.

Ông Hoàng Trung Thông, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, được phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Trần Thị Yến thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025 - 2030, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngok Tụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ ngày 2-11-2026.

Đối với công tác tại các cơ quan của tỉnh, ông Nguyễn Quốc Việt, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Phạm Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, được tiếp nhận đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ ngày 2-11-2026.

Các cán bộ được điều động, luân chuyển, phân công nhiệm vụ cần bắt tay ngay vào công việc

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đề nghị các cán bộ được điều động, luân chuyển, phân công nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn, sâu sát cơ sở, gần dân, phát huy năng lực và kinh nghiệm.

Ông yêu cầu các cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, chủ động tháo gỡ khó khăn, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận hỗ trợ cán bộ sớm ổn định công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Ngãi điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt - Ảnh 3.Sau chỉ đạo nóng của Bí thư Vương Quốc Tuấn, Quảng Trị gấp rút điều 5 cán bộ về xã

Ba ngày sau chỉ đạo nóng của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tại hiện trường dự án cảng quốc tế Mỹ Thủy, tỉnh tăng cường ngay 5 cán bộ chuyên môn về đất đai, tài chính, thẩm định dự án về làm việc tại xã Mỹ Thủy từ ngày 1-10.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: điều động luân chuyển Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Ban Tổ chức Tỉnh uỷ , Quảng Ngãi

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