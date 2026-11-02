Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không quy hoạch, đầu tư theo phong trào khi chưa xác định rõ nguồn hàng, phạm vi phục vụ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, ngày 2-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics.

Xây dựng năng lực logistics quốc gia

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải chuyển mạnh từ tư duy phát triển dịch vụ logistics sang xây dựng năng lực logistics quốc gia.

Phát triển logistics phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, có sự chỉ đạo, chi phối thống nhất ở tầm Chính phủ, không thể chỉ giao cho một bộ, ngành hoặc để từng địa phương thực hiện riêng lẻ.

Cùng với đó xác định rõ đầu mối điều phối, trách nhiệm của các cơ quan và các cơ chế giải quyết những vấn đề chung của toàn hệ thống, bảo đảm thật sự hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ phải có khát vọng, quyết tâm đưa Việt Nam trở thành một trung tâm logistics, trung chuyển và phân phối hàng hóa quan trọng của khu vực và thế giới.

Phải có tư duy chủ động tổ chức và khai thác các dòng hàng quốc tế, không chỉ phục vụ tốt cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam mà còn thu hút hàng hóa từ các nước trung chuyển, lưu kho, phân phối và thực hiện các dịch vụ chuyển dịch giá trị gia tăng tại Việt Nam.

Cùng với đó từng bước tham gia sâu hơn vào việc tổ chức, điều phối các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, phải biến lợi thế về vị trí địa lý thành lợi thế cạnh tranh, thành nguồn lực phát triển và vị thế kinh tế quốc tế của đất nước.

Mục tiêu này phải được cụ thể hóa bằng các trung tâm logistics, cửa ngõ giao thương và hành lang vận tải quốc tế có sức cạnh tranh thực sự với lộ trình và bước đi phù hợp.

Phát triển một mạng lưới logistics quốc gia thống nhất, đồng bộ, hiện đại gắn với việc tổ chức lại không gian kinh tế và kết nối quốc tế, phát huy được lợi thế từng vùng, từng địa phương trong tổng thể mạng logistics quốc gia, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, thiếu kết nối, phát triển theo địa giới hành chính.

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh làm động lực đột phá để hiện đại hóa logistics Việt Nam, từng bước đưa logistics số, logistics xanh trở thành một lợi thế cạnh tranh mới của Việt Nam.

Xây dựng các doanh nghiệp logistics Việt Nam đủ mạnh, từng bước làm chủ những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Phải có cơ chế, chính sách khuyến khích hình thành một số doanh nghiệp logistics Việt Nam quy mô lớn, có năng lực tổ chức chuỗi cung ứng, vận tải, trung chuyển, phân phối quốc tế và cung cấp các dịch vụ tích hợp giá trị gia tăng cao.

Đồng thời phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp logistics ở trong nước; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp logistics với doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, thương mại và các tập đoàn logistics quốc tế...

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: TTXVN

Phát triển doanh nghiệp, thị trường dịch vụ logistics trong nước

Về thực hiện một số nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả điều phối quốc gia, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới logistics quốc gia theo mô hình đa trung tâm, đa phương thức.

Xây dựng tiêu chí lựa chọn vị trí, quy mô trung tâm logistics dựa trên lợi thế kết nối, nguồn hàng, vùng sản xuất, thị trường, quỹ đất và hiệu quả đầu tư, phân định trung tâm cấp quốc gia, cấp vùng và đầu mối chuyên ngành. Không quy hoạch, đầu tư theo phong trào khi chưa xác định rõ nguồn hàng và phạm vi phục vụ.

Phát triển hạ tầng và mạng lưới logistics theo hành lang kinh tế, ưu tiên kết nối cảng biển, cảng hàng không, ga hàng hóa, cửa khẩu với các khu công nghiệp, vùng sản xuất và trung tâm tiêu dùng...

Phát triển doanh nghiệp, thị trường dịch vụ logistics trong nước, khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp logistics với nhà sản xuất, nhà xuất khẩu và hệ thống phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận vốn, công nghệ, mạng lưới quốc tế...

Thúc đẩy chuyển đổi số và hình thành dữ liệu logistics dùng chung, chuẩn hóa dữ liệu, chứng từ điện tử và khả năng kết nối giữa doanh nghiệp với hải quan, cảng, kho bãi, đơn vị vận tải...

Về một số công việc cần làm ngay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khẩn trương rà soát và đề xuất nâng tầm chiến lược phát triển logistics Việt Nam. Rà soát, xác định một số điểm nghẽn lớn nhất cần phải tháo gỡ ngay trong giai đoạn trước mắt năm 2027. Xây dựng chương trình phát triển một số cửa ngõ và trung tâm logistics quốc tế trọng điểm. Thiết lập hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả logistics quốc gia...