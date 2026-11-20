Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến công tác Trung Quốc, ngày 20-11 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước. Đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương Việt Nam và Trung Quốc cùng lãnh đạo nhiều hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Cùng tận dụng sự gần gũi về địa lý để tăng sức cạnh tranh

Theo TTXVN, tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc có những lợi thế bổ sung cho nhau.

Tây Nam có thị trường rộng lớn, năng lực công nghiệp và đổi mới sáng tạo ngày càng cao. Việt Nam có nền kinh tế năng động, mạng lưới hội nhập sâu rộng và hệ thống cảng biển kết nối các tuyến hàng hải quốc tế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khi cùng phát huy những lợi thế ấy, hai bên có thể mở ra không gian phát triển chung, kết nối nội địa với biển, kết nối Trung Quốc với Đông Nam Á và các thị trường toàn cầu.



Đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng ý nghĩa chiến lược của kết nối là giúp cho mỗi bên khai mở thêm tiềm năng phát triển của mình, đồng thời cũng tạo thêm cơ hội cho đối tác.

Ông kỳ vọng sự kiện lần này sẽ khởi đầu bằng những hợp tác có sức lan tỏa để sự gần gũi về địa lý trở thành thế mạnh cạnh tranh và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan một số gian hàng nhân diễn đàn - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc lần này, lãnh đạo hai nước đã có buổi hội đàm đạt kết quả rất tốt đẹp và rất thiết thực.

Trong giai đoạn tới, ông đề nghị hai nước cần tiếp tục phát huy những cơ chế hợp tác sâu rộng, bổ sung thêm một nội hàm rất quan trọng đó là những lợi ích tương hỗ.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của kết nối chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng các địa phương hai bên cần tăng cường kết nối về chính sách, kết nối về hạ tầng, kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ và cả kết nối về nhân văn, nhân dân hai nước.

Hoan nghênh các địa phương, doanh nghiệp khu vực Tây Nam tăng cường hợp tác, đầu tư có chất lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cùng với hợp tác kinh tế, cần tận dụng Năm hợp tác về du lịch Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 - 2027 để kết nối các hành trình di sản và tăng cường giao lưu giữa nhân dân và thanh niên.

Logistics, công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản có nhiều tiềm năng

Ông Vương Dũng, Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, phát biểu - Ảnh: TTXVN

Được biết, khu vực Tây Nam Trung Quốc có diện tích rất rộng, trong đó có các tỉnh như Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, thành phố Trùng Khánh,...

Quy mô dân số khu vực này là hơn 200 triệu người, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 hơn 2.000 tỉ USD, chiếm hơn 11% GDP của toàn Trung Quốc.

Tại diễn đàn ở Vân Nam ngày 20-11, các đại biểu đã tập trung trao đổi, hướng tới việc hợp tác giữa hai bên, giữa những địa phương, ngành và lĩnh vực có lợi thế bổ sung.

Các đại biểu cũng trao đổi về thúc đẩy kết nối hạ tầng, logistics và thương mại qua biên giới, kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt và hệ thống cửa khẩu.

Trên cơ sở lợi thế của mỗi địa phương, các ý kiến cho rằng có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực logistics, chế biến nông sản, công nghiệp phụ trợ, năng lượng sạch, công nghiệp xanh, kinh tế số và du lịch, cũng như tăng cường kết nối doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự diễn đàn - Ảnh: TTXVN

Cũng tại diễn đàn, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu kết nối.



Nhân dịp này, khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp hai nước cũng được tổ chức nhằm giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất và lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp. Đây cũng là không gian để các đơn vị trực tiếp tìm hiểu khả năng hợp tác trong thương mại, công nghiệp, logistics và đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây tại rừng hữu nghị Vân Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa trồng cây lưu niệm - Ảnh: TTXVN Trưa 20-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trồng cây lưu niệm tại "Khu rừng hữu nghị quốc tế" thuộc Công viên ngập nước Bảo Phong, bên hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa cùng vun đất, tưới nước cho cây hoa mộc lan. Được xây dựng và hoàn thành vào năm 2021, Công viên ngập nước Bảo Phong là địa điểm trưng bày các thành quả lâu dài của COP15.