Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly nghe giới thiệu về khu di tích - Ảnh: TTXVN

Ngày 19-11, sau khi đến Vân Nam, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa và thăm Khu di tích nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh.

Địa chỉ đỏ, minh chứng cho tình hữu nghị Việt - Trung

Ký sổ lưu bút tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi được đến thăm căn nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở tại Côn Minh.

Đây không chỉ là nơi ghi dấu một chặng đường hoạt động cách mạng của Người, mà còn là minh chứng sống động cho tình cảm gắn bó, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc, trực tiếp là Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Vân Nam đã quan tâm tôn tạo, gìn giữ di tích lịch sử quý báu này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại khu di tích - Ảnh: TTXVN

Được biết, trong khoảng thời gian năm 1940, năm 1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến và lưu trú tại căn nhà 89-91 trong quá trình hoạt động cách mạng. Theo TTXVN, sau khi cách mạng thành công, Người đã từng đến thăm lại khu nhà này trong năm 1959 và 1964.

Cùng với các hiện vật về cuộc sống đời thường của Người, khu di tích lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân Trung Quốc.

Khu di tích có vị trí đặc biệt và nổi bật, thuộc phạm vi khu vực bảo tồn của khu phố thương mại văn hóa lịch sử lâu đời của thành phố Côn Minh.

Năm 2022, Tỉnh ủy và Chính quyền tỉnh Vân Nam tiến hành trùng tu và mở cửa Khu nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh. Ngày 25-3-2023, khu nhà chính thức mở cửa miễn phí cho công chúng.



Kể từ khi mở cửa đến nay, có hơn 2 vạn lượt khách, trong đó khoảng 5.000 lượt khách Việt Nam đã đến tham quan, hơn 30 đoàn lãnh đạo, cán bộ Việt Nam với hơn 1.000 lượt người đã đến thăm và dâng hoa tại khu di tích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký sổ lưu bút tại khu di tích - Ảnh: TTXVN

Vân Nam mong muốn tăng cường hợp tác, kết nối với các địa phương Việt Nam

Những tình cảm hữu nghị gắn bó trong lịch sử cách mạng giữa Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam với tỉnh Vân Nam đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc đến trong cuộc tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa sau đó cùng ngày, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Việt Nam mong muốn thông qua chuyến thăm Vân Nam lần này, giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất giữa các địa phương Việt Nam với Vân Nam sẽ tiếp tục được nâng tầm hơn nữa trong giai đoạn mới, nhấn mạnh quan hệ giữa các địa phương phát triển tốt thì quan hệ giữa hai nước tốt.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc nói chung và hợp tác với Vân Nam nói riêng có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi.

Ông đề nghị hai bên phát huy thế mạnh chiến lược, địa lý gần gũi, tạo tiến triển thực chất trong 4 trục kết nối về chính sách, hạ tầng thông suốt, thương mại - đầu tư và giao lưu nhân văn.



Theo đó, địa phương hai bên cần tăng cường giao lưu các cấp, triển khai đa dạng các hoạt động giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Vân Nam với Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác liên vận quốc tế đa phương thức, thúc đẩy hợp tác về liên kết điện, hải quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tặng tượng Bác Hồ cho khu di tích nhà số 89-91. Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa đứng bên trái - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, hướng đến thị trường Tây Nam của Trung Quốc, cũng như tăng cường hợp tác đầu tư, liên kết chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Việc tăng cường kết nối nhân văn, nhất là về du lịch, giáo dục đào tạo, y tế và giao lưu nhân dân cũng được ông đề cập bên cạnh đẩy mạnh hợp tác về nông sản đặc sắc, y dược cổ truyền.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa bày tỏ nhất trí cao với định hướng chiến lược 4 trục kết nối của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xác định đây là điểm tựa quan trọng để nâng tầm hợp tác giữa Vân Nam với Việt Nam trong thời gian tới.

Vân Nam mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất, nhất là kết nối hạ tầng đồng bộ cửa khẩu, đường sắt, đường bộ, đường thủy giữa hai bên. Thông qua đó, kết nối Việt Nam với khu vực miền Tây, hành lang kinh tế sông Trường Giang của Trung Quốc và xa hơn là hướng đến châu Âu.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam khẳng định tỉnh sẵn sàng tăng cường hợp tác ngành nghề với Việt Nam, trọng tâm là thương mại cân bằng, năng lượng xanh, điện năng, kinh tế số, nông nghiệp đặc sắc, y dược học cổ truyền

Tỉnh sẽ đẩy mạnh giao lưu Nhân dân, tăng cường quan hệ hữu nghị với các địa phương biên giới và nhiều hơn nữa các địa phương của Việt Nam.

Tỉnh cũng hoan nghênh du học sinh Việt Nam đến Vân Nam du học và khuyến khích thanh niên Vân Nam sang Việt Nam nhiều hơn để củng cố tình cảm hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa (thứ hai từ trái sang) tại khu di tích nơi Bác Hồ từng ở tại Vân Nam - Ảnh: TTXVN