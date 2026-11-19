Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 sáng 19-11 ở Thâm Quyến - Ảnh: TTXVN

Sáng 19-11, nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng gặp lại nhau và đánh giá cao việc hai bên duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao và những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Mỹ trong APEC, đề nghị Mỹ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Ông cũng trân trọng mời Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Tổng thống Donald Trump đối với quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Bên cạnh đó thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển ổn định, cân bằng, bền vững, cùng có lợi, đồng thời tích cực giải quyết các vấn đề cùng quan tâm.

Tổng thống Donald Trump nhất trí với các ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch APEC 2027.

Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá cao các hoạt động và bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Tuần lễ cấp cao APEC 2026.

Ông cũng khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao những kết quả hai nước đạt được thời gian qua và phương hướng thúc đẩy thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump nhắc lại lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao G20 được tổ chức vào tháng 12 tới tại Mỹ.

Hôm 6-9, Tổng thống Donald Trump thông báo Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 sẽ được tổ chức tại Miami, bang Florida. G20 là viết tắt từ tiếng Anh của Group of Twenty, được thành lập năm 1999 gồm các nước G7 (Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) và các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nga, Úc, Argentina, Mexico, Hàn Quốc, Indonesia, Nam Phi, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi. G20 là cơ chế có vai trò ảnh hưởng toàn cầu, có sự tham gia của tất cả các nước lớn và các nền kinh tế mới nổi có vai trò ngày càng tăng. G20 chiếm khoảng 67% dân số thế giới, 85% GDP toàn cầu và 75% thương mại quốc tế.