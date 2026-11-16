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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp hẹn sớm gặp lại trong năm 2026

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Campuchia, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng 16-11 tại Campuchia - Ảnh: TTXVN

Sáng 16-11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tập trung các dự án mang tính biểu tượng trong quan hệ Việt - Pháp

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, cuộc gặp diễn ra trong không khí "thân tình đặc biệt" khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong hai chuyến thăm Pháp thời gian qua (tháng 10-2024 và tháng 9-2026).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó truyền thống lâu đời giữa hai nước cũng như trong khuôn khổ Pháp ngữ. Ông khẳng định nước Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì nhịp độ tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Đồng thời nghiên cứu triển khai hợp tác quốc phòng - an ninh hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí tập trung triển khai tốt các dự án hợp tác chiến lược có tính biểu tượng, lan tỏa như dự án vệ tinh quan sát trái đất, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo.

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Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định nước Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong giải quyết các thách thức toàn cầu - Ảnh: TTXVN

Về khoa học - công nghệ, hai bên nhất trí tập trung tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, chuyển giao làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, đường sắt tốc độ cao, kinh tế biển xanh, công nghệ lượng tử.

Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao sang các ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chiến lược hiện nay như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau để thúc đẩy hợp tác kinh tế và số tại không gian Pháp ngữ và trong các khuôn khổ đa phương khác.

Khép lại cuộc gặp, theo Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron "nhất trí sẽ sớm gặp lại ngay trong cuối năm nay để trao đổi về các ưu tiên hợp tác mà hai bên đang tích cực triển khai".

Thúc đẩy hợp tác với Canada, Armenia, Rwanda và Andorra

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan - Ảnh: TTXVN

Trước đó, cũng tại Campuchia, trong tối 15-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Rwanda Paul Kagame và Thủ tướng Andorra Xavier Espot Zamora.

Trong trao đổi với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 960 triệu USD.

Trên cơ sở đà phát triển thuận lợi hiện nay, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy đàm phán để nâng cấp FTA thế hệ mới.

Việt Nam và Armenia sẽ tăng cường kết nối giao thông và vận tải đa phương thức để đưa hàng hóa hai nước đến thị trường của nhau và các nước trong khu vực châu Á và châu Âu. Hai bên cũng trao đổi, thống nhất việc cấp học bổng cho sinh viên trao đổi giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá việc thiết lập Đối tác chiến lược đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư, tăng cường phối hợp kết thúc đàm phán FTA ASEAN - Canada trong năm 2027. Hai bên cũng thảo luận về phương hướng phát triển hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ tiên tiến, giáo dục - đào tạo trong các ngành công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tăng cường phối hợp toàn diện khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch APEC năm 2027, Canada là nước chủ nhà Hội nghị cấp cao Pháp ngữ năm 2028 và Chủ tịch APEC năm 2029.

Thủ tướng Mark Carney nhất trí với đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đánh giá cao các sáng kiến Việt Nam đề xuất trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần này, ông Mark Carney khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, phối hợp triển khai các sáng kiến đó.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Rwanda Paul Kagame tối 15-11 - Ảnh: TTXVN

Tổng thống Rwanda Paul Kagame thì khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, hoan nghênh nhiều doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm tới thị trường Rwanda và mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển đất nước của Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, tạo động lực mới về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Bên cạnh đó, làm sâu sắc các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đồng thời mở rộng các cơ hội trên các lĩnh vực mới như viễn thông, công nghệ thông tin, phát triển đô thị, giao thông xanh, khai khoáng.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Andorra Xavier Espot Zamora, hai bên nhất trí thúc đẩy tổ chức các hoạt động trao đổi các cấp, tạo đà phát triển quan hệ và hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược. Đồng thời, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, các tổ chức quốc tế và trong các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

- Ảnh 5.Việt Nam là hình mẫu phát triển kinh tế - xã hội cho các thành viên Pháp ngữ

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, Tổng thống Bulgaria và Tổng thống Benin.

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DUY LINH
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    Chủ đề: cộng đồng Pháp ngữ Campuchia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

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