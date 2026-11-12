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Thế giới

Pháp đề xuất mở rộng hợp tác với Việt Nam sang trực thăng, vệ tinh và đóng tàu hộ vệ

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Trên sàn đáp trực thăng của tàu hộ vệ Vendémiaire đang thăm Hải Phòng, Đại sứ Didier Le Bret khẳng định Pháp và châu Âu là những đối tác tin cậy của Việt Nam.

Pháp đề xuất mở rộng hợp tác với Việt Nam sang trực thăng, vệ tinh và đóng tàu hộ vệ - Ảnh 1.

Thượng tá Phạm Đức Ninh, Phó tham mưu trưởng Vùng 1 Hải quân, Trưởng đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam, tặng hoa cho chỉ huy tàu Vendémiaire - Ảnh: DUY LINH

Ngày 12-11, tàu hộ vệ Vendémiaire của Hải quân Pháp với 93 sĩ quan, thủy thủ, do Trung tá Hải quân Jean-Christophe Dherbecourt làm chỉ huy, đã cập cảng Green Port, bắt đầu chuyến thăm TP Hải Phòng từ ngày 12 đến 16-11.

Ngay sau lễ đón được Quân chủng Hải quân tổ chức cùng ngày tại cảng, các đại biểu Việt Nam đã được mời tham quan, nghe giới thiệu về chức năng của con tàu và một số khu vực chính trên tàu.

Trong thời gian chuyến thăm, các sĩ quan, thủy thủ đoàn tàu Vendémiaire sẽ thăm, chào xã giao lãnh đạo Quân khu 3, UBND TP Hải Phòng và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân. 

Hai bên dự kiến cũng sẽ trao đổi chuyên môn về bảo đảm sức sống tàu và tiến hành luyện tập chung với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, cùng một số hoạt động giao hữu thể thao, văn hóa khác.

Pháp đề xuất mở rộng hợp tác với Việt Nam sang trực thăng, vệ tinh và đóng tàu hộ vệ - Ảnh 2.

Tàu Vendémiaire dài 93,5m, rộng 14,5m, lượng giãn nước đầy tải 3.000 tấn - Ảnh: DUY LINH

Pháp đề xuất mở rộng hợp tác với Việt Nam sang trực thăng, vệ tinh và đóng tàu hộ vệ - Ảnh 5.

Trung tá Jean-Christophe Dherbecourt giới thiệu về các tính năng của tàu. Phía sau là trực thăng được biên chế cho tàu - Ảnh: DUY LINH

Trả lời báo chí, Trung tá Jean-Christophe Dherbecourt chia sẻ đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. Trước đây, dưới quyền chỉ huy của các sĩ quan khác, tàu Vendémiaire đã hai lần đến thăm Hải Phòng và nhiều lần cập cảng ở Đà Nẵng, Cam Ranh (Khánh Hòa).

Theo ông, các nhiệm vụ trong khu vực nằm rất xa căn cứ chính của tàu tại vùng lãnh thổ New Caledonia. Dù tàu có thể vượt Thái Bình Dương liên tục từ châu Á sang châu Mỹ, việc ghé cảng các nước đối tác vẫn cần thiết để tiếp nhiên liệu, lương thực và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

Sau nhiều ngày liên tục trên biển, việc tàu được cập cảng ở Hải Phòng để thủy thủ đoàn khám phá một đất nước, một nền văn hóa mới là trải nghiệm tuyệt vời. 

Chia sẻ với báo chí, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret nhấn mạnh Hải Phòng là thành phố cảng công nghiệp - thương mại hàng đầu, đồng thời là nơi đặt Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. 

Sự có mặt của tàu Pháp, theo ông, thể hiện cam kết chung của hai nước với tự do hàng hải và phát triển thương mại quốc tế

Theo Đại sứ, 2 năm qua hợp tác quốc phòng Pháp - Việt Nam đã có tiến triển trong bối cảnh Việt Nam chủ động đa phương hóa, đa dạng hóa đối tác và nguồn cung. 

Ông khẳng định Pháp và châu Âu là những đối tác tin cậy, ổn định của Việt Nam trong tiến trình đó, đồng thời nêu một số lĩnh vực mà hai bên có thể trao đổi hợp tác.

Pháp đề xuất mở rộng hợp tác với Việt Nam sang trực thăng, vệ tinh và đóng tàu hộ vệ - Ảnh 8.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret trả lời các câu hỏi của báo chí - Ảnh: DUY LINH

Chỉ về chiếc trực thăng trên sàn đáp, ông Didier Le Bret cho biết trực thăng trên tàu đảm nhận nhiều nhiệm vụ: tuần tra bờ biển, tìm kiếm cứu nạn, phục vụ hoạt động dầu khí và chở các đoàn công tác. 

Trong bối cảnh Việt Nam đang thay thế và nâng cấp đội trực thăng, Pháp mong muốn cung cấp các dòng trực thăng thế hệ mới cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự.

Một lĩnh vực khác là vệ tinh. Theo Đại sứ, năng lực quốc phòng dựa trên ba khâu gồm quan sát, thông tin liên lạc và triển khai lực lượng. 

Pháp hiện đang hợp tác với Việt Nam trong dự án vệ tinh quan sát Trái đất mới, giúp Việt Nam nâng cao khả năng giám sát, dự báo nguy cơ an ninh và thiên tai từ không gian. Đây là một lĩnh vực tiềm năng mà Pháp mong muốn thúc đẩy thời gian tới.

Pháp đề xuất mở rộng hợp tác với Việt Nam sang trực thăng, vệ tinh và đóng tàu hộ vệ - Ảnh 9.

Khoang chứa máy bay trực thăng trên tàu Vendémiaire - Ảnh: DUY LINH

Ngoài trực thăng và vệ tinh, trên mặt biển, ông Didier Le Bret chia sẻ nước này đang trao đổi và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp quốc phòng để tự đóng tàu hộ vệ cho hải quân.

Chính sách quốc phòng "4 không" vẫn là nền tảng cho hợp tác quốc phòng của Việt Nam

Theo Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, "4 không" gồm: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Nhiều năm qua, Việt Nam đã đón nhiều tàu hải quân nước ngoài cập cảng, thăm hữu nghị hoặc tiếp liệu, bao gồm cả Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều đối tác khác.

Pháp đề xuất mở rộng hợp tác với Việt Nam sang trực thăng, vệ tinh và đóng tàu hộ vệ - Ảnh 11.Cận cảnh tàu tuần duyên của Mỹ trong chuyến thăm TP.HCM

Tàu tuần duyên Mỹ USCGC Bertholf cập cảng cửa ngõ Sài Gòn, khởi đầu chuyến thăm cảng TP.HCM đầu tiên của một tàu tuần duyên Mỹ trong 20 năm qua.

DUY LINH
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    Chủ đề: quan hệ Việt Nam - Pháp Pháp Hải Phòng tàu hải quân Pháp

    Dòng sự kiện: Đối ngoại Việt Nam

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