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Cận cảnh tàu tuần duyên của Mỹ trong chuyến thăm TP.HCM

tác giả
NGỌC ĐỨC
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NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Tàu tuần duyên Mỹ USCGC Bertholf cập cảng cửa ngõ Sài Gòn, khởi đầu chuyến thăm cảng TP.HCM đầu tiên của một tàu tuần duyên Mỹ trong 20 năm qua.

Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 1.

Tàu tuần duyên Mỹ USCGC Bertholf cập cảng cửa ngõ Sài Gòn chiều 1-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Chiều 1-11, tàu USCGC Bertholf của Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã cập cảng cửa ngõ Sài Gòn (cảng Sài Gòn - Hiệp Phước cũ, xã Hiệp Phước), bắt đầu chuyến thăm TP.HCM và làm việc với Cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu tuần duyên Mỹ đầu tiên thăm TP.HCM sau 20 năm

Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 2.

Từ trái sang: Đại tá Andrew Pate, chỉ huy trưởng tàu; Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks và Đại tá Nguyễn Đức Hiếu - Phó tư lệnh pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - tại buổi lễ đón tàu USCGC Bertholf - Ảnh: THANH HIỆP

Phát biểu tại lễ đón tàu, Đại tá Nguyễn Đức Hiếu - Phó tư lệnh pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - khẳng định chuyến thăm TP.HCM của tàu USCGC Bertholf là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam và Mỹ.

"Với tinh thần hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, tôi tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam của tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ (Tuần duyên - PV) sẽ thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc và góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ", Đại tá Nguyễn Đức Hiếu khẳng định.

Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 3.

Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: THANH HIỆP

Cũng tại lễ đón, Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks cho biết tàu Bertholf là tàu đầu tiên của Mỹ cập cảng TP.HCM trong 20 năm qua. Bà cho biết chuyến thăm của tàu Bertholf càng có ý nghĩa đặc biệt khi nước Mỹ đang kỷ niệm 250 năm độc lập, cũng như Việt Nam và Mỹ cùng kỷ niệm 3 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Bà Wicks chia sẻ: "Không có cách nào ý nghĩa hơn để đánh dấu hai dịp trọng đại này bằng việc cùng đứng đây với các đối tác Việt Nam và chào mừng sự phát triển không ngừng của hợp tác an ninh hàng hải giữa hai quốc gia.

Sự kiện hôm nay cũng phản ánh mối quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực: kinh tế và thương mại, y tế và giáo dục, và tất nhiên, cả hợp tác quốc phòng và an ninh. Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập và tự cường. Điều đó mang lại lợi ích cho Mỹ và thúc đẩy mục tiêu chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 4.

Đại tá Andrew Pate, chỉ huy trưởng tàu Tuần duyên Mỹ USCGC Bertholf - Ảnh: THANH HIỆP

Chia sẻ với báo chí trong chuyến tham quan tàu, Đại tá Andrew Pate, chỉ huy trưởng tàu, khẳng định Việt Nam và Mỹ đều là quốc gia ven biển, với ngành hàng hải trông cậy vào lực lượng thực thi pháp luật trên biển để bảo vệ, cứu hộ người dân.

"Do đó, Cảnh sát biển Việt Nam và Tuần duyên Mỹ có nhiều cơ hội làm việc cùng nhau, nâng cao kỹ năng của những người làm công tác cứu nạn và những người đi biển chuyên nghiệp", ông Pate cho biết.

Bên cạnh đó, ông Pate bật mí con tàu đầu tiên ông từng phục vụ cũng là một tàu lớp Hamilton, cùng lớp với ba tàu Mỹ từng chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam.

"Chính những cuộc diễn tập thực tế, khi chúng tôi làm việc sát cánh bên nhau, mới thực sự thắt chặt quan hệ giữa hai lực lượng", ông chia sẻ.

Mang theo trực thăng, xuồng cao tốc và máy bay không người lái

Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 5.

Các đại biểu Việt Nam và Mỹ chụp ảnh lưu niệm cùng tàu Tuần duyên Mỹ USCGC Bertholf - Ảnh: THANH HIỆP

USCGC Bertholf là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu tuần tra an ninh quốc gia Legend của Tuần duyên Mỹ, được biên chế năm 2008. Theo ông Pate, tàu đảm nhiệm các nhiệm vụ thực thi pháp luật, phòng thủ nội địa và tìm kiếm cứu nạn.

Tàu dài khoảng 127m, giãn nước 4.500 tấn, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động 12.000 hải lý, mỗi chuyến tuần tra kéo dài 60-90 ngày. Ông Pate cho biết trên tàu hiện có 155 thủy thủ, đã lênh đênh trên biển 114 ngày kể từ khi rời cảng nhà Alameda (bang California).

Vũ khí chính là pháo 57mm Mk 110 bắn tới 220 phát/phút, đi kèm hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx 20mm, bốn súng máy 12,7mm và hai súng máy 7,62mm.  

Tàu sẽ ở TP.HCM trong 3 ngày, thực hiện những hoạt động trao đổi chuyên môn trên bờ trước khi ra biển hoạt động cùng Cảnh sát biển Việt Nam.

Chia sẻ với báo chí Việt Nam, thủy thủ đoàn cho biết trong hải trình lần này, tàu cũng đã thăm một số địa điểm Đông Nam Á như Brunei, Malaysia, Philippines… Trong hải trình này, tàu được trang bị hai xuồng cao tốc, trực thăng, thiết bị bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI)…

Hình ảnh tàu tuần duyên Mỹ USCGC Bertholf cập cảng tại TP.HCM sáng 1-11

Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 6.

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu - Phó tư lệnh pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - chào đón Đại tá Andrew Pate - chỉ huy tàu USCGC Bertholf - cùng các thuyền viên đến với TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 7.

Các thuyền viên tàu USCGC Bertholf hào hứng chuẩn bị cho buổi lễ đón tàu - Ảnh: THANH HIỆP

Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 8.

Tàu USCGC Bertholf được trang bị 2 xuồng cao tốc có thể triển khai nhanh cho các nhiệm vụ tuần tra, cứu hộ, đánh chặn các hoạt động buôn lậu, phạm pháp trên biển tốc độ cao - Ảnh: THANH HIỆP

Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 9.

Máy bay không người lái (drone) V-BAT có thể cất cánh thẳng đứng (VTOL) do công ty công nghệ quốc phòng Shield AI của Mỹ chế tạo được biên chế 2 chiếc trên tàu Bertholf sử dụng cho mục đích trinh sát trên biển - Ảnh: THANH HIỆP

Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 10.
Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 11.

Khu vực đài chỉ huy và khoang vận hành máy hiện đại của tàu Bertholf - Ảnh: THANH HIỆP

Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 12.

Trực thăng MH-65 Dolphin chuyên thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, tuần tra hàng hải, bảo vệ cảng biển - Ảnh: THANH HIỆP

Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 13.
Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 14.

Hệ thống phòng thủ của tàu bao gồm pháo 57mm Mk 110 (trên) và hệ thống phòng thủ tầm cận chiến Phalanx CIWS với pháo Gatling M61 Vulcan 20mm (hình dưới) - Ảnh: THANH HIỆP

Cận cảnh tàu Mỹ đầu tiên cập cảng TP.HCM sau 20 năm - Ảnh 15.Nữ sĩ quan hải quân Hoàng gia Anh chỉ huy tàu HMS Spey cập cảng Nhà Rồng

Trung tá Hải quân Helen Taylor chỉ huy tàu HMS Spey cập cảng TP.HCM sáng 22-10, bắt đầu chuyến thăm thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa Hải quân Anh và Hải quân Việt Nam.

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NGỌC ĐỨC - THANH HIỆP
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    Chủ đề: TP.HCM Tàu tuần duyên Mỹ Mỹ cảnh sát biển Việt Nam

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