Nữ sĩ quan hải quân Hoàng gia Anh chỉ huy tàu HMS Spey cập cảng Nhà Rồng

Tàu hải quân Anh HMS Spey thuộc Hải quân Hoàng gia Anh cập cảng Nhà Rồng, TP.HCM trưa 22-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Trưa 22-10, tàu tuần tra xa bờ HMS Spey của Hải quân Hoàng gia Anh cập cảng Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm TP.HCM kéo dài đến ngày 28-10, với các hoạt động giao lưu văn hóa, thiện nguyện và hợp tác giữa hải quân hai nước.

Dự lễ đón tàu có Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith cùng các đại biểu hai nước.

Các đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫy cờ hai nước Việt Nam - Anh chào đón tàu Hải quân Anh cập cảng Nhà Rồng trưa 22-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Đến TP.HCM, Trung tá Hải quân Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy tàu HMS Spey chia sẻ chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác giữa Anh và Việt Nam. Dịp này, đoàn cũng sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối với các trường học và thực hiện một số hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu giữa lực lượng hải quân hai nước, trong đó có một số nội dung huấn luyện chung là một phần rất quan trọng trong chương trình chuyến thăm.

Bà Helen Taylor bày tỏ vui mừng khi tàu HMS Spey trở lại Việt Nam và đến TP.HCM. Đây là lần đầu tiên bà đến thành phố, đồng thời là dịp để thủy thủ đoàn trở lại Việt Nam sau chuyến thăm năm 2023.

Trung tá Hải quân Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy tàu HMS Spey tại cảng Nhà Rồng, TP.HCM ngày 22-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Tàu hải quân HMS Spey là tàu tuần tra xa bờ thuộc lớp River thế hệ thứ hai của Hải quân Hoàng gia Anh, được đưa vào biên chế năm 2021. Tàu dài khoảng 90m, được thiết kế phục vụ các nhiệm vụ tuần tra, giám sát và hỗ trợ bảo đảm an ninh hàng hải.

Theo Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, tàu HMS Spey được triển khai dài hạn tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, phối hợp với các đối tác trong khu vực thực hiện những nhiệm vụ như tuần tra biên giới trên biển, chống buôn lậu, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phòng chống khủng bố.

Ngoài nhiệm vụ an ninh hàng hải, tàu còn tham gia các cuộc diễn tập quốc tế, hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác với hải quân các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam.

Trong thời gian ở TP.HCM, các thủy thủ tàu HMS Spey dự kiến sẽ tới chào xã giao lãnh đạo UBND TP.HCM, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh Hải quân Vùng 2...

Hình ảnh tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Spey cập cảng Nhà Rồng ngày 22-10

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam, chào đón Trung tá Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy tàu HMS Spey và đoàn đến TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Nữ chỉ huy tàu Hải quân Anh Helen Taylor trò chuyện với từng thành viên trong đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia đón đoàn - Ảnh: THANH HIỆP

Các thủy thủ, đại biểu hai nước chụp ảnh cạnh tàu HMS Spey - Ảnh: THANH HIỆP