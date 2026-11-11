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Đau bụng dữ dội sau cú ngã, công nhân trên đảo Nam Yết được trực thăng đưa về đất liền

tác giả
THU HIẾN
THU HIẾN
THU HIẾN

Sau cú ngã khiến bụng dưới va đập mạnh, nam công nhân 44 tuổi đau bụng dữ dội, bụng căng chướng. Bệnh viện Quân y 175 hội chẩn từ xa, phối hợp dùng trực thăng đưa bệnh nhân từ đảo Nam Yết về đất liền cấp cứu.

Đau bụng dữ dội sau cú ngã, công nhân trên đảo Nam Yết được trực thăng đưa về đất liền - Ảnh 2.

Bệnh nhân đang công tác tại đảo Nam Yết được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu bằng trực thăng - Ảnh: TRẦN CHÍNH

Ngày 11-11, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho hay vào lúc 17h15 ngày 10-11, tổ cấp cứu đường không của bệnh viện phối hợp với Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) đưa bệnh nhân bị chấn thương bụng nghiêm trọng từ đảo Nam Yết, đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về đất liền điều trị.

Người bệnh là anh L.M.Đ. (44 tuổi, Quảng Trị) đang công tác tại đảo Nam Yết. Ngày 9-11, người bệnh bị ngã, vùng bụng dưới va đập mạnh vào vật cứng. Sau tai nạn, người bệnh tỉnh nhưng đau bụng dữ dội và được đưa đến bệnh xá đảo cấp cứu.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận vùng bụng dưới có vết bầm tím. Kết quả siêu âm chưa phát hiện tổn thương gan, lách, thận hoặc dịch tự do trong ổ bụng. Người bệnh được truyền dịch, sử dụng thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ trơn và tiếp tục theo dõi tại bệnh xá.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, tình trạng người bệnh diễn biến phức tạp, đau bụng tăng dần, bụng căng chướng.

Tại thời điểm 0h45 ngày 10-11, người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, mạch 90 lần/phút, huyết áp 110/70 mmHg, nhưng bụng căng chướng, ấn đau khắp ổ bụng và có biểu hiện co cứng cơ thành bụng.

Trước diễn biến bất thường, Bệnh xá đảo Nam Yết đã khẩn trương hội chẩn từ xa (Telemedicine) với Bệnh viện Quân y 175.

Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị chấn thương bụng kín, viêm phúc mạc toàn thể, nghi vỡ tạng rỗng do tai nạn lao động.

Đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nghiêm trọng, tiên lượng nặng, có nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan.

Xác định người bệnh cần được tiếp cận điều trị ngoại khoa chuyên sâu trong thời gian sớm nhất, Bệnh viện Quân y 175 đã báo cáo, đề nghị tổ chức vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không về đất liền.

Đồng thời, bệnh viện tiếp tục hỗ trợ chuyên môn từ xa, hướng dẫn lực lượng quân y trên đảo thực hiện các biện pháp hồi sức, điều trị kháng sinh, giảm đau, bù dịch, điện giải, đặt sonde dạ dày và theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh trong thời gian chờ vận chuyển.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 8h ngày 10-11, trực thăng AW189, số hiệu VN-8646 của Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) do Trung tá Đoàn Anh Tuấn làm cơ trưởng, cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Lê Việt Thắng làm kíp trưởng, xuất phát ra đảo Nam Yết để tiếp nhận người bệnh.

Đến 13h30 cùng ngày, tổ cấp cứu đường không tiếp cận người bệnh tại đảo Nam Yết, khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, triển khai các biện pháp cấp cứu cần thiết trước khi vận chuyển.

Bác sĩ Lê Việt Thắng chia sẻ thêm, ngay từ khi tiếp cận ban đầu tại đảo Nam Yết, các y bác sĩ đã đánh giá bước đầu về sinh hiệu cũng như siêu âm nhanh có trọng điểm tại giường, đánh giá tình trạng hô hấp, tuần hoàn...

Trong quá trình vận chuyển bệnh nhân luôn phải theo dõi sát sinh hiệu vì bệnh nhân này đã bị sốc, đang sử dụng thuốc vận mạch. Mặc dù thời gian vận chuyển kéo dài nhưng bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 an toàn.

Vào lúc 17h15 ngày 10-11, trực thăng hạ cánh an toàn tại sân đỗ trực thăng Bệnh viện đa khoa 1.000 giường. Ngay sau đó, người bệnh nhanh chóng được chuyển đến khoa cấp cứu để tiếp tục thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và triển khai phương án điều trị phù hợp.

Đau bụng dữ dội sau cú ngã, công nhân trên đảo Nam Yết được trực thăng đưa về đất liền - Ảnh 1.Sao nhập ngũ: 'Thương chiến sĩ đảo Trường Sa quanh năm chỉ có đồ hộp và rau tự trồng'

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    Chủ đề: đảo Nam Yết Công ty Trực thăng Miền Nam trường sa bệnh viện Quân y 175

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