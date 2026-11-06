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Sao nhập ngũ: 'Thương chiến sĩ đảo Trường Sa quanh năm chỉ có đồ hộp và rau tự trồng'

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

7 chiến sĩ Sao nhập ngũ 2026 chính thức đặt chân đến Trường Sa, bắt đầu những trải nghiệm đầu tiên tại vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

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Các chiến sĩ thực hiện lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa - Ảnh: BTC

Bữa cơm đầu tiên tại Trường Sa trong tập 13 Sao nhập ngũ 2026 khiến nhiều nghệ sĩ xúc động khi chứng kiến điều kiện ăn uống còn nhiều thiếu thốn của các chiến sĩ Hải quân.

Bữa cơm giản dị nơi đảo xa tại Sao nhập ngũ

Thực đơn gồm canh chua thơm, rau luộc, đậu rán và thực phẩm đóng hộp, thịt hộp, cá hộp.

Nhóm chiến sĩ nam khá hào hứng thưởng thức các món ăn vì đói sau chặng đường dài. Còn chiến sĩ nữ không khỏi chạnh lòng khi biết đây là thực đơn quen thuộc của các chiến sĩ trong điều kiện sinh hoạt nơi đảo xa. 

Thúy Ngân xúc động thốt lên: "Khổ thân mọi người". Châu Bùi cũng bày tỏ: "Ăn như vậy không ăn nổi ba ngày".

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Một chiến sĩ giải thích: "Bọn tôi trên đảo như thế này là thịnh soạn nhất rồi đấy, nhiều khi ra ngoài này hậu cần tiếp tế không kịp, đi ra đảo xa nên phải có đồ hộp dự trữ để nấu. Các đồng chí cố gắng ăn để có sức khỏe thực hiện nhiệm vụ tại đảo".

Lời chia sẻ và động viên giản dị giúp các nghệ sĩ hiểu hơn về những khó khăn trong công tác hậu cần tại Trường Sa. Do khoảng cách địa lý và điều kiện vận chuyển, nguồn thực phẩm tươi sống không phải lúc nào cũng được bổ sung kịp thời. 

Những hình ảnh đời thường ấy nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Một ý kiến bày tỏ trên mạng xã hội: "Cảm ơn những chiến sĩ nơi biên giới và hải đảo xa xôi, ngày đêm luôn giữ vững tay súng, bảo vệ chủ quyền, để người dân có thể sống trong bình yên, vui tươi và hạnh phúc".

Một người khác viết: "Thương chiến sĩ đảo Trường Sa quanh năm chỉ có đồ hộp và rau tự trồng, lâu lắm mới được mổ ít gà ăn, nghĩ mà thương".

Sao nhập ngũ: 'Thương chiến sĩ đảo Trường Sa quanh năm chỉ có đồ hộp và rau tự trồng' - Ảnh 1.

Các chiến sĩ ăn cơm tối với món rau tự trồng và thực phẩm đóng hộp - Ảnh: Cắt từ màn hình

Vừa bước chân lên đảo, các nghệ sĩ tấm tắc khen khung cảnh và không khí tại Trường Sa - Ảnh: BTC

Đến Trường Sa là trải nghiệm đẹp nhất cuộc đời

Sau khi tàu cập bến, theo sự phân công của đơn vị, các nghệ sĩ trong vai trò chiến sĩ mới được biên chế về Cụm chiến đấu 2, Lữ đoàn 146. Tại đây, họ làm quen với môi trường sinh hoạt mới, từ nơi nghỉ ngơi, trang bị cá nhân đến nếp sống và tác phong quân ngũ.

Hoạt động đầu tiên của các nghệ sĩ là lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa. Trong không khí trang nghiêm, các chiến sĩ thành kính tưởng nhớ những người đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo, qua đó hiểu thêm về những mất mát và cống hiến của các thế hệ cha anh.

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Các nghệ sĩ vui vẻ đến đảo Trường Sa - Ảnh: BTC

Trong buổi sinh hoạt đầu tiên, Châu Bùi xúc động kể về người bố từng là chiến sĩ đặc công trong thời chiến. Từ nhỏ, cô đã được nghe bố kể nhiều câu chuyện về người lính và biết ông luôn mong muốn có dịp đến Trường Sa. Chuyến đi lần này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt khi cô có cơ hội thay bố thực hiện ước mơ còn dang dở.

Châu Bùi chia sẻ: "Tôi nghĩ sự trưởng thành, sự mạnh mẽ hơn của tôi trong những ngày vừa qua cũng như những gì mà tôi sẽ được trải qua ở đảo Trường Sa trong những ngày tiếp theo sẽ là những điều đẹp nhất mà tôi có thể mang về cho bố của mình".

Còn Minh Trang, mong muốn đến Trường Sa bắt nguồn từ những câu chuyện thời chiến mà ông ngoại từng kể. Cô nhớ lại những câu chuyện về sự hy sinh khốc liệt của người lính, có những người vừa gặp nhau vào buổi chiều nhưng đến tối hoặc sáng hôm sau đã không còn.

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7 nghệ sĩ có những ngày rèn luyện ấn tượng tại đảo Trường Sa - Ảnh: BTC

Thúy Ngân bảo được đến Trường Sa là trải nghiệm đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Trong khi đó, Erik xem chuyến đi là cơ hội trực tiếp khám phá vẻ đẹp của Trường Sa, đồng thời lan tỏa hình ảnh vùng biển đảo và tinh thần kiên cường của những người lính Hải quân đến đông đảo khán giả.

Khép lại buổi sinh hoạt, các nghệ sĩ cùng tìm hiểu về cột mốc chủ quyền, đọc Lời thề giữ biển và gửi tặng các chiến sĩ các ca khúc về người lính.

- Ảnh 5.Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì biển đảo Tổ quốc trong Sao nhập ngũ

Văn Mai Hương, Thúy Ngân và nhiều nghệ sĩ, chiến sĩ khác không kìm được nước mắt trước sự hy sinh thầm lặng mà lớn lao của những người lính biển.

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HOÀNG LÊ
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    Chủ đề: Châu Bùi Thuý Ngân Sao nhập ngũ Trường Sa

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