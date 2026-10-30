Châu Bùi rủ dàn Sao nhập ngũ chơi Halloween, Jun Phạm - Duy Khánh hóa trang cặp đôi

Erik, Minh Trang và Châu Bùi trong bộ ảnh hóa trang năm nay - Ảnh: FBNV

Dù Halloween chính thức diễn ra vào ngày 31-10, nhiều nghệ sĩ Việt đã sớm nhập cuộc với những màn hóa trang đa dạng, từ nhân vật hoạt hình, phim ảnh đến các biểu tượng văn hóa đại chúng.

Bên cạnh những tạo hình cá nhân, các bộ ảnh theo nhóm và màn hóa trang theo cặp cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Châu Bùi cùng dàn cast Sao nhập ngũ hóa thân thành nhân vật ở vùng đất Neverland

Luôn là gương mặt nổi bật mỗi mùa Halloween, năm nay Châu Bùi tiếp tục gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh hóa trang theo bộ phim hoạt hình Peter Pan cùng dàn cast Sao nhập ngũ.

Dàn cast Sao nhập ngũ hóa trang thành các nhân vật trong Peter Pan - Ảnh: FBNV

Trong bộ ảnh Châu Bùi đăng tải ngày 28-10, Tuấn Dương hóa thân thành Peter Pan, Châu Bùi vào vai John Darling, Văn Mai Hương hóa thân thành nàng tiên Tinker Bell, Quốc Trường đảm nhận vai thuyền trưởng Hook, Phan Mạnh Quỳnh vào vai Smee.

Các nhân vật còn lại gồm Minh Trang trong vai Wendy, Erik hóa thân thành Michael Darling và Thúy Ngân vào vai nàng tiên cá Mermaid.

Nhiều người cho biết họ suýt không nhận ra Phan Mạnh Quỳnh khi anh hóa trang thành Smee - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về bộ ảnh, Châu Bùi viết trên Facebook rằng 8 thành viên Sao nhập ngũ vừa cùng nhau vượt nắng thắng mưa ở thao trường đã quyết định đổi nghề, chuyển hộ khẩu sang Neverland (vùng đất trong phim Peter Pan) để đón Halloween.

Nữ fashionista cũng hài hước cho rằng sau chương trình, cả nhóm vẫn chưa muốn chia tay nên tiếp tục tìm dịp tụ tập.

Bên cạnh tạo hình được đầu tư, bộ ảnh còn gây chú ý bởi màu sắc hài hước. Phan Mạnh Quỳnh là một trong những gương mặt khiến khán giả bật cười với tạo hình Smee khác lạ.

Yeolan và Văn Mai Hương “đụng hàng” khi cùng lựa chọn hình tượng Tinker Bell trong Peter Pan - Ảnh: FBNV

Ngoài bộ ảnh theo chủ đề Peter Pan, hoa hậu Thanh Thủy cũng có màn hóa thân ấn tượng thành Daenerys Targaryen, nhân vật được biết đến với biệt danh "mẹ Rồng" trong series Game of Thrones (Trò chơi vương quyền).

Thanh Thủy còn dẫn lại câu thoại gắn với nhân vật. "Tôi sẽ lấy những gì thuộc về tôi. Với lửa và máu, tôi sẽ lấy nó".

Thanh Thủy trong hình tượng “mẹ Rồng” - Ảnh chụp màn hình

Stylist Kelbin Lei cũng thu hút sự chú ý với loạt ảnh hóa trang theo phong cách của bốn thành viên BlackPink đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Sao Việt chuộng hóa trang theo cặp đôi

Bên cạnh những màn hóa trang cá nhân, các nghệ sĩ cũng lựa chọn những cặp đôi nhân vật quen thuộc để cùng nhau nhập vai.

Jun Phạm và Duy Khánh khiến người hâm mộ thích thú khi hóa trang thành Nick và Judy, bộ đôi nổi tiếng trong phim hoạt hình Zootopia. Tạo hình của cả hai gợi nhớ đến cặp nhân vật cáo và thỏ với tính cách đối lập nhưng ăn ý.

Tên bộ ảnh hóa trang này là Zhojupia, với cách viết và đọc tương tự tên phim Zootopia, ghép từ nghệ danh Duy Khánh Zhou Zhou và Jun Phạm.

Duy Khánh nhập vai Judy, còn Jun Phạm là Nick trong Zootopia - Ảnh: FBNV

Trong khi đó, vợ chồng 52Hz - RIO hóa trang thành Alice và Thỏ Trắng trong Alice ở xứ sở thần tiên. Đây là hai nhân vật gắn với cuộc phiêu lưu kỳ ảo, khi Alice tò mò đuổi theo Thỏ Trắng và lạc vào xứ sở thần tiên.

Những màn hóa trang đa dạng từ nhân vật hoạt hình đến các biểu tượng văn hóa đại chúng tiếp tục mang đến không khí sôi động cho Halloween của showbiz Việt.

Hình ảnh 52Hz đăng tải kèm câu thoại nổi tiếng trong Alice ở xứ sở thần tiên: “Curiouser and curiouser” (Càng lúc càng kỳ lạ) - Ảnh: FBNV