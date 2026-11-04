Việt Nam đề nghị Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ 3 dự án đường sắt

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 4-11 tại Bắc Kinh - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong thời gian dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương tại Trung Quốc, chiều 4-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí "hữu nghị, chân thành, tin cậy", với việc hai bên khẳng định sự coi trọng đối với mối quan hệ giữa hai nước và nhắc lại những chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước thời gian qua.

Hai Bộ trưởng nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước theo định hướng "6 hơn". Bên cạnh đó nhất trí phối hợp chuẩn bị và triển khai tốt các hoạt động trao đổi cấp cao, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2026 và chuẩn bị cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 5 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời chia sẻ khái quát về những chủ trương, quyết sách, chiến lược lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng một số thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất và kết nối chiến lược, nhất là đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hợp tác đường sắt, xây dựng cửa khẩu thông minh, mở rộng nhập khẩu nông thủy sản Việt Nam, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Bên cạnh đó tăng cường hợp tác năng lượng, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu Nhân dân, phối hợp triển khai hiệu quả Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Ông khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Bày tỏ tán thành các đề nghị của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, tăng cường giao lưu Nhân dân.

Hai bên nhất trí tiếp tục quản lý tốt đường biên giới trên bộ, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển. Đồng thời kiểm soát bất đồng, giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

3 tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc Hợp tác đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc là một trong những lĩnh vực nhận được sự quan tâm thời gian gần đây. Hiện hai nước đang triển khai hợp tác về ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 391km, khổ 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 160km/h với tàu khách và 120km/h với tàu hàng. Tuyến chạy từ điểm nối ray biên giới Việt - Trung tại Lào Cai đến cảng Lạch Huyện (TP Hải Phòng). Tuyến Lạng Sơn - Hà Nội dài khoảng 146,92km trong lãnh thổ Việt Nam, chạy từ ga Bằng Tường Đông (trên tuyến tốc độ cao Nam Ninh - Bằng Tường của Trung Quốc) đến ga Gia Lâm (Hà Nội). Tuyến này sẽ khai thác hỗn hợp hành khách và hàng hóa, tốc độ thiết kế 160km/h (đoạn qua biên giới khoảng 80km/h). Tuyến Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng dài khoảng 174,92km, từ ga Đông Hưng (trên tuyến Phòng Thành Cảng - Đông Hưng của Trung Quốc) đến ga Nam Hải Phòng - nơi kết nối với tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng mới. Tuyến có tốc độ thiết kế 160km/h, với dự phòng nâng lên 200km/h (đoạn qua biên giới khoảng 120km/h).