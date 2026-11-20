Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc - Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trước đó, ngày 19-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Côn Minh (tỉnh Vân Nam) sau khi kết thúc các hoạt động tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến.

Diễn đàn kết nối khu vực Tây Nam Trung Quốc có quy mô lớn nhất

Đây được xem là diễn đàn kết nối Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với trên 800 đại biểu đăng ký tham dự, đến từ 570 doanh nghiệp hai nước.

Điều đặc biệt tại diễn đàn có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng các bộ: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố, gồm: Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Lai Châu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai…

Phía Trung Quốc có lãnh đạo năm địa phương khu vực Tây Nam gồm Vân Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu. Cùng đó là hàng trăm doanh nghiệp hai nước tham dự.

Bộ Công Thương cho hay không chỉ trưng bày sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp hai nước, một số địa phương như Đắk Lắk, Lạng Sơn còn trưng bày, giới thiệu danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Các doanh nghiệp hai bên sẽ giao thương trực tiếp theo nhóm lĩnh vực để hướng tới các thỏa thuận hợp tác thương mại ngay tại diễn đàn.

Dự kiến có 58 biên bản ghi nhớ (MOU) của các doanh nghiệp hai nước đã đăng ký. Trong đó tập trung các lĩnh vực gồm logistics, vận tải hàng không, đường sắt, năng lượng, đầu tư vào các khu công nghiệp, nông sản thực phẩm, thương mại xuất nhập khẩu qua biên giới…

Không chỉ kỳ vọng vào việc ký kết các đơn hàng, dự án cụ thể, doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ mong muốn diễn đàn sẽ giúp tháo điểm nghẽn hạ tầng, logistics để hạ chi phí vận chuyển. Mở thêm cửa cho nông sản, trái cây vào thị trường Tây Nam Trung Quốc, tìm đối tác công nghệ, vốn cho năng lượng tái tạo, chế biến khoáng sản, công nghiệp chế biến chế tạo.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng kiểm tra công tác chuẩn bị diễn đàn - Ảnh: Bộ Công Thương

Mở rộng cửa ngõ thâm nhập vào Trung Quốc

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, trong số các địa phương của Trung Quốc, Quảng Đông là tỉnh có quan hệ giao thương gắn bó truyền thống và có kim ngạch thương mại lớn nhất với Việt Nam. Trong khi đó, Vân Nam giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu hơn khu vực Tây Nam Trung Quốc và từ đó vào nội địa thị trường Trung Quốc.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thâm Quyến (thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông) và Vân Nam, vì vậy, được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác về công nghiệp, thương mại, năng lượng, đầu tư với các địa phương Trung Quốc, qua đó bổ sung động lực cho tăng trưởng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Đồng thời tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, công nghiệp, năng lượng với đối tác lớn, truyền thống (Quảng Đông) và tìm kiếm thêm cơ hội mới, mở thêm không gian, hành lang hợp tác mới tại khu vực thị trường tiềm năng Tây Nam, Trung Quốc.

Đặc biệt, với Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc tại Vân Nam với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp quan trọng để gắn kết tầm nhìn phát triển của hai bên với nhu cầu hợp tác thực tiễn.

Những kết nối về hạ tầng giao thông, logistics sẽ góp phần khơi thông các hành lang thương mại, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Diễn đàn - Ảnh: Bộ Công Thương

Diễn đàn cũng kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút công nghệ, nguồn lực đầu tư và kinh nghiệm quản trị để phát triển công nghiệp Việt Nam. Sẽ có thêm nhiều dự án phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam được hình thành, gắn với hợp tác công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể đảm nhận thêm những công đoạn có giá trị cao hơn trong chuỗi sản xuất, cung ứng.

Kỳ vọng mở ra nhiều cơ chế để hàng Việt cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường tỉ dân Từ góc độ doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu như Vina T&T Group và vai trò Phó chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc Vina T&T - đặt rất nhiều kỳ vọng vào chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này. Thực tế cho thấy các tỉnh biên giới như Vân Nam hay Quảng Tây không chỉ là điểm trung chuyển mà chính là cửa ngõ chiến lược để trái cây Việt đi sâu vào nội địa Trung Quốc. Lợi thế sát biên giới giúp rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển và giảm chi phí logistics. Khi kết hợp lợi thế này với công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chuỗi cung ứng lạnh, các mặt hàng chủ lực như sầu riêng, dừa tươi hay thanh long của Việt Nam hoàn toàn giữ được độ tươi ngon, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng tại thị trường tỉ dân. Từ thực tiễn giao thương, ông Tùng kiến nghị cần tiếp tục đàm phán, ký kết thêm các Nghị định thư mở cửa cho nhiều loại trái cây tiềm năng khác. Đặc biệt, quy trình cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phải nhanh chóng, thông suốt hơn nữa để doanh nghiệp kịp nắm bắt cơ hội khi đơn hàng lớn về. Giải quyết dứt điểm ùn tắc cửa khẩu trên cơ sở sớm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, có "luồng xanh" ưu tiên kiểm dịch cho trái cây tươi và đầu tư hệ thống kho lạnh đạt chuẩn ngay tại biên giới. Đây là cách duy nhất để doanh nghiệp không còn thấp thỏm nỗi lo kẹt xe, hỏng hàng vào chính vụ. Thúc đẩy kết nối thẳng với hệ thống bán lẻ lớn. Bởi thực tế tại Vina T&T cho thấy khi doanh nghiệp Việt làm việc và đưa hàng được trực tiếp vào các tập đoàn bán lẻ, chuỗi siêu thị lớn của Trung Quốc, cắt giảm được khâu trung gian thì giá trị và thương hiệu trái cây Việt mới thực sự nâng lên, mang lại lợi thế đầu ra bền vững. "Với sự thúc đẩy quyết liệt từ lãnh đạo cấp cao hai nước, tôi tin các nút thắt về thủ tục và hạ tầng sẽ sớm được khơi thông, mở ra giai đoạn tăng trưởng bứt phá hơn nữa cho trái cây Việt tại Trung Quốc" - ông Tùng kỳ vọng.

Tuần lễ cấp cao APEC: Cơ hội cho Việt Nam - nền kinh tế quy mô ngoại thương 1.000 tỉ USD Việc tham dự Tuần lễ cấp cao APEC là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu.



