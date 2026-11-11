Xã thương mại điện tử: Làm sao để có những phiên livestream hàng triệu lượt xem?

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long - Ảnh: CẤN DŨNG

Chia sẻ về mô hình xã, phường thương mại điện tử do TikTok Shop khởi xướng, phối hợp với Cục Thương mại điện tử và các sở ngành địa phương, bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội và Hợp tác chiến lược TikTok Shop cho biết đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ kinh doanh trực tuyến, từ Chợ phiên OCOP năm 2024, Tự hào hàng Việt năm 2025 đến Hàng Việt vươn mình năm 2026.

Mở rộng các phiên livestream

Cụ thể, có hơn 35.000 nhà bán hàng địa phương đã được đào tạo về thương mại điện tử và vận hành trên nền tảng; hơn 230.000 sản phẩm Việt được gắn nhãn, tăng khả năng nhận diện. Doanh số trung bình của các nhà bán hàng Việt trên nền tảng tăng 30,5% trong năm qua.

Đặc biệt, từ tháng 1-2026, các bên đã triển khai thí điểm mô hình xã, phường thương mại điện tử. Đến nay, chương trình đã được thực hiện tại 3 địa phương gồm xã Bình Lư (Lai Châu), xã Phượng Dực (Hà Nội) và xã Chợ Lách (Vĩnh Long). Kết quả, tỉ lệ người tham gia có khả năng kinh doanh độc lập và tăng trưởng đạt từ 40% đến hơn 75%, tiến tới nhân rộng gồm Than Uyên (Lai Châu), Bát Tràng và Thư Lâm (Hà Nội).

Là địa phương triển khai mô hình "Xã Thương mại điện tử - Chợ Lách vươn mình", ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương Vĩnh Long, cho hay mô hình được triển khai trên ba nền tảng: người dân biết làm và biết bán trên môi trường số; sản phẩm có thông tin minh bạch, hình ảnh tốt, nguồn gốc rõ ràng; hoạt động thanh toán, logistics và chăm sóc khách hàng được vận hành thông suốt.

Sau hơn hai tháng thử nghiệm, mô hình đã huy động 66 nhà bán hàng, đưa 1.340 sản phẩm lên môi trường số, gấp 67 lần mục tiêu ban đầu và tổ chức 4 lớp tập huấn chuyên sâu.

Các phiên ghi nhận hơn 50.000 đơn hàng, bán gần 77.000 sản phẩm, ghi nhận 2,6 triệu lượt xem và kênh "Chợ Lách vươn mình" đạt hơn 3.000 người theo dõi. Đặc biệt phiên livestream ngày 21-10, trong 3 giờ đã ghi nhận 2.330 đơn hàng, tiếp cận 4,1 triệu lượt người xem.

Bài học được ông Tuấn chỉ ra đó là thương mại điện tử phải bắt đầu từ chủ thể và sản phẩm cụ thể và nhìn nhận như một chuỗi vận hành hoàn chỉnh. Gắn với cần cơ chế phối hợp rõ ràng giữa các bên. Chính sách hỗ trợ cần mang tính động viên, tạo điều kiện vượt qua khó khăn ban đầu nhưng không hình thành sự phụ thuộc kéo dài.

Theo ông Tuấn, một video thu hút chưa đủ nếu sản phẩm thiếu thông tin; một phiên livestream thành công chưa bền vững nếu đóng gói, giao hàng, thanh toán, đổi trả và chăm sóc khách hàng chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng sản phẩm và uy tín với khách hàng phải là nền tảng phát triển lâu dài.

Hội nghị xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026 - Ảnh: CẤN DŨNG

Hướng tới 60% xã có thương nhân bán hàng trực tuyến

Để hiện thực hóa mục tiêu 60% số xã có thương nhân bán hàng trực tuyến vào năm 2030, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử đề nghị chính quyền địa phương chủ động lựa chọn địa bàn, nhóm sản phẩm có lợi thế, đầu mối hỗ trợ. Sở Công thương có trách nhiệm hướng dẫn, kết nối nguồn lực, theo dõi kết quả; các nền tảng và đơn vị dịch vụ hỗ trợ kỹ năng, công cụ, giao nhận và tiếp cận thị trường.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn, cho hay theo kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 60% số xã và đơn vị hành chính tương đương có thương nhân bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến.

Đồng thời, các địa phương ngoài Hà Nội và TP.HCM phấn đấu đóng góp 50% giá trị giao dịch thương mại điện tử bán lẻ tới người tiêu dùng trên cả nước.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu, hoàn thiện hệ sinh thái phát triển thương mại điện tử đồng bộ, hiện đại, an toàn. Phát triển thương mại điện tử bền vững, bền vững, tăng cường liên kết vùng và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, tăng cường kỹ năng số tương ứng với từng nhóm đối tượng. Tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đặc biệt, để phát triển thương mại điện tử từ cấp xã cần đi xa hơn việc đưa sản phẩm lên sàn hay tổ chức một vài phiên livestream, Thứ trưởng Sơn cho rằng cần nâng cao năng lực quản lý về thương mại điện tử cấp xã. Tăng kỹ năng tự bán hàng cho người dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh và đo hiệu quả bằng kết quả thực chất và tính bền vững.

Thị trường thương mại điện tử 31 tỉ USD, hàng giả vẫn là nỗi lo Theo Bộ Công Thương, thương mại điện tử ngày càng phát triển nhưng số lượng đơn, thư phản ánh, khiếu nại về hàng giả, hàng lậu cũng nhiều làm ảnh hưởng đến niềm tin người tiêu dùng.



