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Nữ bí thư phường livestream bán hàng trăm đơn nông sản giúp nông dân

tác giả
QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gianh (Quảng Trị) trực tiếp livestream bán nông sản địa phương giúp nông dân. Phiên livestream thu hút gần 25.000 lượt xem trên Facebook, hàng trăm lượt đặt hàng.

Bí thư phường tại Quảng Trị livestream bán hàng trăm đơn nông sản giúp nông dân - Ảnh 1.

Bí thư phường Bắc Gianh Đinh Thị Ngọc Lan (thứ 2 từ phải qua) livestream bán nông sản của người dân địa phương sản xuất - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 21-10, chính quyền phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đã tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản địa phương và kết nối tiêu thụ cho người dân.

Phiên livestream diễn ra từ trưa cùng ngày, được phát trực tiếp trên hai trang Facebook "Phường Bắc Gianh" và "Tuổi trẻ phường Bắc Gianh".

Đặc biệt, người trực tiếp đứng ra giới thiệu nông sản và bán hàng giúp nông dân là bà Đinh Thị Ngọc Lan, Bí thư Đảng ủy phường này.

Theo bà Lan, việc chính quyền phường tổ chức phiên chợ trực tuyến để các sản phẩm nông sản của người dân được nhiều người biết đến, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Thông qua hình thức phát sóng trực tuyến, các sản phẩm nông sản địa phương như nước mắm, thực phẩm chế biến từ nông nghiệp được giới thiệu đến người tiêu dùng, tạo thêm kênh quảng bá và kết nối giữa người sản xuất với khách hàng.

Theo ghi nhận, đã có gần 25 ngàn lượt xem phiên livestream này cùng 4.731 lượt tương tác và 649 bình luận. Hàng trăm đơn hàng nông sản của nông dân phường cũng đã được bán trong phiên livestream này.

Theo chính quyền phường, địa phương dự kiến sẽ duy trì thường xuyên các phiên livestream giới thiệu, quảng bá nông sản trên mạng xã hội để kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông dân trong thời gian tới.

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    Chủ đề: livestream nông sản Facebook QUảng Trị sản phẩm

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