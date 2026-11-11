KOL, KOC góp sức hồi sinh chợ truyền thống, đổi cách bán hàng

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, dự sự kiện công bố của TikTok, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng KOL, KOC - Ảnh: BTC

Trong số 11 nhà sáng tạo nội dung được vinh danh, nhiều gương mặt không chỉ thu hút khán giả bằng những video giải trí mà còn tạo dấu ấn thông qua việc lan tỏa giá trị văn hóa địa phương, góp phần tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.

Đưa nhịp sống chợ truyền thống đến gần người trẻ

Giành giải Lifestyle Creator of the Year (Nhà sáng tạo nội dung lối sống của năm), Lê Nhựt Quan (ID TikTok: quankhonggo, 4,7 triệu người theo dõi) được biết đến với hai chuỗi nội dung "100 Chợ Quê", ghi lại cảnh mua bán, món ăn địa phương và những câu chuyện đời thường của tiểu thương.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 11-11, anh Quan cho biết ý tưởng thực hiện series về chợ truyền thống xuất phát từ ký ức tuổi thơ.

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, anh gắn bó với những khu chợ từ nhỏ. Hình ảnh mẹ buôn bán, những món ăn bình dị và không khí sinh hoạt tại chợ là những điều anh luôn nhớ.

Tuy nhiên, càng trưởng thành, anh càng nhận thấy nhiều khu chợ thưa vắng khách mua, người bán.

Theo anh Quan, một trong những khó khăn của tiểu thương là không phải ai cũng biết cách làm truyền thông để giới thiệu hàng hóa, sản phẩm và câu chuyện của mình đến khách hàng mới. Nhiều người vẫn chủ yếu trông chờ vào lượng khách quen mỗi ngày.

"Quan luôn hy vọng mỗi video mình đăng lên không chỉ là một clip giải trí mà còn là một lời mời, mời mọi người khi đi du lịch hãy ghé chợ một lần. Ở đó có những món ăn được gìn giữ qua hàng thập kỷ, có những thứ mà mọi người sẽ không bao giờ tìm thấy ở trung tâm thương mại hay những địa điểm nổi tiếng", anh chia sẻ.

Video giới thiệu chợ quê của anh Quan thu hút hàng triệu đến hàng chục triệu lượt xem trên TikTok. Nhiều người xem bày tỏ sự hoài niệm về không khí chợ quê và nét thân thiện, giản dị của tiểu thương - Ảnh: Chụp màn hình TikTok Quan Không Gờ

Lý giải sức hút của những video về chợ, anh Quan cho rằng chính những câu chuyện đời thường của tiểu thương, những mảnh đời tảo tần tạo nên sự hấp dẫn. Cách các cô chú bán hàng gần gũi, tương tác với khách trong lúc mua bán cũng tạo nên nét duyên riêng của chợ quê", anh Quan nói.

"Quan nghĩ rằng 30 - 40 năm nữa, khi con cháu mình lớn lên, có thể các em sẽ không còn biết đến những khu chợ như anh từng biết. Lúc đó, Quan nghĩ mình không cần nói nhiều, chỉ cần mở lại những thước phim này để tụi nhỏ thấy rằng đã từng có một nơi rất đẹp, rất thật và rất ấm", anh chia sẻ.

Quan Không Gờ được vinh danh tại giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung lối sống của năm - Ảnh: BTC

Sức ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm bán hàng

Trong khi đó, Trần Hoàng Long (Long Chun, ID TikTok: longchunchun, 7,7 triệu người theo dõi) lại tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để bán hàng. Anh thường xuyên tham gia livestream giới thiệu các sản phẩm đặc sản và nông sản Việt, hoa kiểng miền Tây dịp Tết.

Năm nay, Long Chun giành giải Nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật của năm. Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Long Chun cho rằng KOL, KOC thế hệ mới không thể chỉ quan tâm đến doanh số mà còn phải có trách nhiệm với sản phẩm kinh doanh.

"Sở hữu lượng người theo dõi lớn cũng đồng nghĩa với trách nhiệm cao hơn khi giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng", anh nhấn mạnh.

Trong bối cảnh hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng diễn biến phức tạp, Long Chun cho rằng nhà sáng tạo nội dung cần chủ động tìm hiểu quy định của nền tảng và pháp luật về thương mại điện tử.

Đánh giá về vai trò của nhà sáng tạo nội dung hiện nay, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho rằng nội dung số nếu được tạo ra với tinh thần trách nhiệm và mục đích rõ ràng có thể góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, cải thiện đời sống và phát triển kinh tế.

"Các nhà sáng tạo không chỉ thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo, mà còn đóng vai trò là những tấm gương tích cực truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại địa phương", ông Hồi đánh giá.

Lễ công bố 11 nhà sáng tạo nội dung nổi bật tại Việt Nam diễn ra ngày 9-11. Theo ban tổ chức, các gương mặt này sẽ bước vào vòng đánh giá cấp khu vực tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026, tổ chức tại Bali (Indonesia) vào cuối tháng 11.