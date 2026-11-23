Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu cho các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều 23-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị trao quyết định nghỉ hưu với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV, các cán bộ thôi tham gia Ban Chỉ đạo 110 và Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã công bố quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-12-2026 đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV, các cán bộ Ban Chỉ đạo 110, cán bộ thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng nhận quyết định nghỉ hưu

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu cho 6 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, gồm: nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo 110 Trần Quốc Vượng; nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trao quyết định nghỉ hưu cho 9 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, gồm các nguyên Phó thủ tướng Lê Thành Long, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Trần Hồng Hà, Mai Văn Chính và các nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định nghỉ hưu cho 15 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng công tác ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định nghỉ hưu cho 17 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ và các địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 25 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIV, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mỗi cán bộ nhận quyết định hôm nay có quá trình công tác, cương vị và những đóng góp khác nhau nhưng đều trải qua nhiều năm phấn đấu, rèn luyện, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao những trọng trách quan trọng.

Chia sẻ một số nét chính về tình hình đất nước từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIV đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chúng ta không chủ quan trước những kết quả bước đầu, cũng không né tránh những hạn chế, yếu kém.

Điều quan trọng là phải nhìn đúng tình hình, xác định đúng việc, có quyết tâm và cách làm phù hợp để giải quyết từng vấn đề, tạo ra những chuyển biến thực chất để làm nền tảng cho phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định nghỉ hưu cho các cán bộ - Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định nghỉ hưu cho các cán bộ - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết, đổi mới, phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIV để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân và từng bước hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm đề ra.

Phát biểu, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến sau khi nghỉ hưu, tiếp tục nỗ lực làm công dân tốt, đảng viên tốt, trung thành với Đảng, hòa đồng với Nhân dân và đóng góp trong phạm vi, điều kiện của mình. Ông tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng sẽ đạt và vượt chỉ tiêu, không gì có thể cản trở bước tiến của đất nước.