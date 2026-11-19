Hoàng Thùy Linh thay 60 bộ trang phục trong MV Vô lượng kiếp - Ảnh: NVCC

Tối 18-11, Hoàng Thùy Linh phát hành single thứ hai Vô lượng kiếp thuộc album phòng thu vol. 5. Ca khúc do Khắc Hưng và Hoàng Thuỳ Linh sáng tác, thơ Nguyễn Khắc Ngân Vi, phối khí TRIPLED.

Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện MV, với sự tham gia của chuyên gia cùng các nghệ sĩ trình diễn; đồng thời nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam.

Hoàng Thùy Linh thay hơn 60 bộ trang phục, MV như "music gallery"

Mượn chuyện nhân duyên qua muôn kiếp, với Vô lượng kiếp, Hoàng Thùy Linh muốn gửi gắm tình yêu dành cho hành trình sống: mong muốn được trải nghiệm, học hỏi, trân trọng những bài học, mở rộng giá trị quan, sống hết mình và rực rỡ.

MV được chuẩn bị trong 6 tháng, hơn 300 người tham gia và bốn ngày ghi hình, kết hợp 43 bức tranh cùng năm không gian lễ hội được dàn dựng kỳ công.

Riêng Hoàng Thùy Linh thay hơn 60 bộ trang phục. Hội họa, phục trang, mỹ thuật và trình diễn được phát triển đồng bộ để tạo nên một thế giới hình ảnh phong phú, nhiều lớp.

Các bức tranh trong MV do những họa sĩ trẻ nhiều vùng miền trực tiếp vẽ bằng tay. MV như một cuốn sách hình ảnh được chăm chút tỉ mỉ, mỗi lần lật giở lại mở thêm một không gian văn hóa.

Từ những chi tiết nhỏ trong phục sức đến toàn cảnh lễ hội, tác phẩm được thực hiện với mong muốn dành chỗ cho cả sự thưởng lãm và niềm tò mò khám phá về vẻ đẹp phong phú của Việt Nam.

MV Vô lượng khiếp của Hoàng Thùy Linh

Càng tìm hiểu càng say mê văn hóa Việt Nam

Hoàng Thùy Linh chia sẻ trong tháng của văn hóa và tinh thần đại đoàn kết, cô cùng những người bạn trẻ "rón rén góp vào một tác phẩm bằng tất cả sự say mê và lòng trân trọng".

Khi cùng ê kíp thực hiện tác phẩm, Linh có thêm cơ hội tiếp xúc với những nét đẹp văn hóa nhiều vùng miền. Càng tìm hiểu, càng muốn được biết thêm về những câu chuyện phía sau mỗi bộ trang phục, lễ hội, bức tranh.

Qua Vô lượng kiếp, Hoàng Thùy Linh muốn gửi một lời mời: "các bạn ở những cộng đồng dân tộc trên khắp đất nước mình ơi, hãy kể cho chúng tôi nghe thêm về những nét đẹp nơi các bạn đang sinh sống, những điều các bạn yêu và tự hào về quê hương".

Bên cạnh việc giới thiệu tác phẩm, các nghệ sĩ cũng mong có thêm những cuộc trao đổi, những câu chuyện được chia sẻ từ chính các cộng đồng.

Trên kênh YouTube của nghệ sĩ, nhiều khán giả để lại bình luận và gửi lời cảm ơn tới Hoàng Thùy Linh và ê kíp vì đã đưa hình ảnh của dân tộc mình đến với khán giả cả nước.

Tài khoản @hydra1046 nhắn "là người con dân tộc Lự, thấy chị diện trang phục rất chỉn chu và thể hiện rất rõ nét lễ hội Cúng Hồn Trâu, cảm thấy rất tự hào và cảm ơn chị sâu sắc".

Một bạn khác là người con dân tộc Nùng, "thấy múa sư tử xuất hiện trong video xúc động và tự hào. Từ trang phục đến đến điệu múa đều rất chỉn chu và chuẩn xác".

Vô lượng kiếp tiếp nối mạch sáng tạo kết hợp thi ca và chất liệu văn hoá từng hiện diện qua Bánh trôi nước, Tứ phủ, Đánh đố - Ảnh: NVCC

Ngân Vi gật đầu vì Hoàng Thùy Linh xinh đẹp Vô lượng kiếp mang theo tình yêu của Linh dành cho cuộc sống này - Ảnh: NVCC Ngoài những cộng sự quen, sau Tứ phủ và Đánh đố, Hoàng Thùy Linh tiếp tục hợp tác với nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi trong Vô lượng kiếp. Ở những lần hợp tác sau, Hoàng Thùy Linh thường đưa ra một từ khóa hoặc chủ đề đang quan tâm, Nguyễn Khắc Ngân Vi viết thơ theo cách riêng rồi gửi nữ ca sĩ phổ nhạc. Ngân Vi chia sẻ với Tuổi Trẻ: "Bao giờ tôi cũng sẽ từ chối trước vì thật sự tôi ngại viết thơ, sau đó luôn là nhờ xinh đẹp mà Linh thuyết phục thành công tôi". Cô nói thêm, cả hai có niềm tin dành cho nhau: "Linh luôn tin tôi hiểu cô ấy, chỉ cần nói ý tưởng là tôi có thể viết được vậy. Còn tôi thì luôn tin tôi viết ra Linh sẽ thích". Riêng Vô lượng kiếp, Ngân Vi bắt đầu từ câu hỏi "tại sao tôi có mặt ở đây" - một trải nghiệm chung của con người - rồi tìm thấy câu trả lời trong "tình yêu", vốn là trải nghiệm riêng tư của mình. Nguyễn Khắc Ngân Vi cho biết thường bắt đầu sáng tác bằng cảm giác, sau đó đi đến ý niệm và liên tục suy ngẫm về nó: "Một tác phẩm thường vừa là câu trả lời và vừa là câu hỏi".