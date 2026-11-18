VTV cũng công bố định vị mới của VTV8 là kênh truyền hình quốc gia về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch - Ảnh: ĐẬU DUNG

Chương trình giao lưu chính luận - nghệ thuật Sức mạnh Việt Nam diễn ra tối 17-11 tại trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); đồng thời truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8. Dịp này, VTV cũng công bố định vị mới của VTV8, từ kênh truyền hình khu vực miền Trung - Tây Nguyên thành kênh truyền hình quốc gia về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch.

Hoàng Thùy Linh hát See tình, Để Mị nói cho mà nghe

Đây là hai ca khúc đình đám của Hoàng Thùy Linh lần lượt trong năm 2019 và năm 2022. Trên sân khấu Sức mạnh Việt Nam tôn vinh giá trị văn hóa, di sản và tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nghệ sĩ mang hai hit lớn trở lại.

Trên nền nhạc sôi động, kết hợp phong cách folktronica (kết hợp nhạc điện tử hiện đại với chất liệu dân gian Việt Nam), hai bài hát đều nổi bật nhờ khả năng đưa nhạc cụ và lối hát truyền thống vùng miền làm trung tâm giai điệu. Hoàng Thùy Linh làm "nóng" trường quay S1 bằng năng lượng tươi trẻ mà gần gũi.

Hoàng Thùy Linh diễn Để Mị nói cho mà nghe - Video: ĐẬU DUNG

Cùng với Hoàng Thùy Linh, biểu diễn trong chương trình còn có Đỗ Tố Hoa và Lê Xuân Hảo hát Việt Nam gấm hoa; Đăng Dương tiếp nối mạch cảm xúc với Đất nước trọn niềm vui; Quang Anh và An Thu An thể hiện Con cháu vua Hùng.

Phan Đinh Tùng diễn Hào khí Việt Nam, nhóm OPlus mang đến tổ khúc Việt Nam hướng về tương lai. Chương trình khép lại với ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng trong sự hòa giọng của các nghệ sĩ và khách mời.

Hoàng Thùy Linh trình diễn Để Mị nói cho mà nghe và See tình - Ảnh: ĐẬU DUNG

Mỗi thế hệ đang viết tiếp bản hùng ca văn hóa Việt Nam

Mỗi thế hệ đang viết tiếp bản hùng ca văn hóa Việt Nam theo cách riêng: từ những mái đầu bạc bền bỉ giữa lửa nghề đến những nhịp đập tuổi trẻ sáng tạo di sản bằng công nghệ.

Khối đại đoàn kết dân tộc không chỉ rực sáng ở những thời khắc lớn lao mà còn là sự chung tay trong những công việc bền bỉ mỗi ngày: cùng giữ một nghề, cùng bảo vệ một di sản, cùng trao truyền những điều tốt đẹp.

Ngoài các tiết mục nghệ thuật, chương trình cũng có tọa đàm mini với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và PGS.TS Lê Bá Trình - nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sự kiện có chia sẻ của hai khách mời: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng (thứ hai từ phải qua) và PGS.TS Lê Bá Trình - nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (thứ hai từ trái qua) - Ảnh: ĐẬU DUNG

Theo PGS.TS Lê Bá Trình, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sợi dây vô hình nhưng rất vững chắc kết nối các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tinh thần của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện qua ba khía cạnh cốt lõi.

Thứ nhất, văn hóa tạo ra bản sắc riêng cho từng cộng đồng dân tộc, đồng thời tập hợp thành một hệ giá trị chung của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Thứ hai, kết nối các tầng lớp nhân dân khi đối mặt với nguy biến, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuối cùng là xây dựng niềm tin, hệ đạo đức và sự đồng thuận xã hội, tạo nên môi trường lành mạnh, tin yêu lẫn nhau và hợp tác phát triển.

Đăng Dương hát Đất nước trọn niềm vui - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng để văn hóa sống mạnh mẽ hơn trong đời sống đương đại thì văn hóa và di sản cần phải "thở hơi thở của thời đại". Định hướng quan trọng nhất là đưa công nghệ số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào văn hóa và di sản.

Ông Trình đề xuất ba nhóm giải pháp, trong đó có việc xây dựng chiến lược đại đoàn kết, ứng dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại để huy động nhân dân và giới trẻ cùng tham gia bảo tồn và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị.

Đồng thời tổ chức tốt các sự kiện: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, nhằm tạo không gian văn hóa lành mạnh để giới trẻ trực tiếp tham gia với vai trò là chủ thể sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa.

Xem thêm hình ảnh chương trình Sức mạnh Việt Nam

Tố Hoa và Xuân Hảo với Việt Nam gấm hoa - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đăng Dương hào hùng, mạnh mẽ với Đất nước trọn niềm vui - Ảnh: ĐẬU DUNG

Oplus hát Việt Nam hướng về tương lai - Ảnh: ĐẬU DUNG

Phan Đinh Tùng với ca khúc Hào khí Việt Nam do anh sáng tác và thể hiện - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ngoài biểu diễn, Hoàng Thùy Linh cũng có phần giao lưu về những dự án liên quan đến di sản văn hóa đang thực hiện - Ảnh: ĐẬU DUNG