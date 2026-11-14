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Tinh hoa Việt 2026 thêm giải thưởng, Hoàng Thùy Linh đồng hành

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Tinh hoa Việt 2026 có 18 giải thuộc bốn hạng mục, trong đó bổ sung nhóm giải Tinh hoa lan tỏa. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh được công bố là người đồng hành, tham gia series phim tài liệu về lễ hội Việt Nam.

Tinh Hoa Việt 2026 thêm giải thưởng, Hoàng Thùy Linh đồng hành - Ảnh 1.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (phải) tặng hoa cho hội đồng giám khảo - Ảnh: BTC

Chiều 14-11, ban tổ chức giải thưởng Tinh hoa Việt 2026 tổ chức họp báo công bố những điểm mới của mùa giải năm nay.

Đổi mới cách tôn vinh nghệ thuật và di sản

Theo ban tổ chức, Tinh hoa Việt 2026 có 18 giải chia thành bốn hạng mục chính gồm âm nhạc, nghệ thuật đa lĩnh vực, lan tỏa văn hóa Việt và tôn vinh những đóng góp có giá trị lâu dài cho cộng đồng. Số lượng giải tăng hơn so với mùa trước.

Trong đó, các giải ở hạng mục Tinh hoa lan tỏa là điểm mới, có trong mùa giải này gồm: Tác phẩm nghệ thuật lan tỏa, sản phẩm du lịch văn hóa lan tỏa, sự kiện văn hóa lan tỏa, dự án sáng tạo & truyền thông lan tỏa, nghệ sĩ lan tỏa văn hóa Việt.

Lần đầu tiên giải thưởng Tinh hoa Việt xuất hiện hội đồng chuyên môn đánh giá, thẩm định các giải nghệ thuật đa lĩnh vực.

Thêm một điểm mới khác đáng chú ý là series phim tài liệu về Lễ hội Việt Nam, giới thiệu những lễ hội tiêu biểu ở ba miền, từ đời sống tín ngưỡng, nghi lễ đến ẩm thực, trang phục, âm nhạc và con người địa phương.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh là người đồng hành của giải thưởng Tinh hoa Việt 2026, tham gia series phim tài liệu về lễ hội. Phim này dự kiến phát trên các nền tảng số từ ngày 22-11.

Tinh Hoa Việt 2026 thêm giải thưởng, Hoàng Thùy Linh đồng hành - Ảnh 2.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh (giữa) đồng hành Tinh hoa Việt 2026 - Ảnh: BTC

Về cơ cấu giải thưởng, Tinh hoa Việt 2026 gồm bốn nhóm. Hạng mục Tinh hoa âm nhạc có 7 giải, gồm bài hát, album, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, MV và chương trình biểu diễn của năm.

Hạng mục Tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực có 5 giải, ghi nhận các lĩnh vực văn học, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh và bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật.

Hạng mục Tinh hoa lan tỏa gồm 5 giải, dành cho tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm du lịch văn hóa, sự kiện văn hóa, dự án sáng tạo và truyền thông, cùng top 5 nghệ sĩ lan tỏa văn hóa Việt.

Giải thưởng đặc biệt có một giải Tinh hoa cống hiến.

Việc xét chọn có sự kết hợp đánh giá của hội đồng giám khảo, hội đồng chuyên môn, hội đồng nhà báo và khán giả bình chọn.

Tinh hoa Việt: "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu"

Nhà báo Phan Thanh Nam - Phó tổng biên tập phụ trách Báo Văn Hóa, trưởng ban tổ chức giải thưởng - cho biết: “Tinh hoa Việt góp phần phát hiện, khẳng định và lan tỏa những giá trị có khả năng đại diện cho trí tuệ, tâm hồn và bản lĩnh Việt Nam. 

Mỗi giá trị được vinh danh là một điểm sáng của văn hóa, đồng thời là nguồn lực tạo nên sức mạnh mềm quốc gia. Tôi kỳ vọng giải thưởng sẽ trở thành một không gian hội tụ uy tín của tài năng Việt, nơi truyền thống được tiếp nối bằng sáng tạo và bản sắc được nâng tầm bằng những thành tựu mới”.

Tinh Hoa Việt 2026 thêm giải thưởng, Hoàng Thùy Linh đồng hành - Ảnh 3.

Nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang, người sáng lập giải thưởng Tinh hoa Việt - Ảnh: BTC

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá giải thưởng Tinh hoa Việt hội tụ sự sáng tạo, kết tinh giá trị di sản, góp phần lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Theo nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang, người sáng lập và sản xuất Tinh hoa Việt, cho biết mùa giải năm nay sẽ đổi mới cách tiếp cận thông qua các hạng mục giải thưởng, series phim tài liệu về lễ hội và sự kiện.

Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi đánh giá cao sáng kiến tổ chức giải thưởng Tinh hoa Việt. Việc tôn vinh những tác phẩm, dự án nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc sẽ góp phần "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trên các nền tảng truyền thông hiện đại.

“Giải thưởng là cầu nối giúp các văn nghệ sĩ, các nhà sáng tạo nội dung trẻ tận dụng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam một cách mới mẻ, hấp dẫn hơn”, ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh.

Tinh Hoa Việt 2026 thêm giải thưởng, Hoàng Thùy Linh đồng hành - Ảnh 4.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân hội đồng chuyên môn - Ảnh: BTC

Tinh hoa Việt do Báo Văn Hóa - cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp ZOA Creative tổ chức, tạp chí Vietnam Travel đồng hành.

Giải thưởng năm nay đặt trọng tâm vào ba trụ cột: di sản là cội nguồn, nghệ thuật là sức sống và du lịch là cầu nối.

Ban tổ chức tiếp nhận đề cử từ ngày 14-11 đến 15-12. Dự kiến lễ trao giải vào tháng 2-2027.

Tinh hoa Việt 2026 thêm giải thưởng, Hoàng Thùy Linh đồng hành - Ảnh 5.Hòa Minzy khóc, phim 'Mưa đỏ' thắng lớn tại giải Tinh hoa Việt

Hòa Minzy, Nguyễn Hùng, DTAP thắng lớn ở giải Tinh hoa Việt. 'Mưa đỏ' vượt qua nhiều bộ phim trở thành Tinh hoa điện ảnh.

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    Chủ đề: Giải thưởng Di sản Hoàng Thùy Linh Tinh hoa Việt Báo Văn hóa

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